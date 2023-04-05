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- Sputnik Türkiye, 1920, 21.03.2023
2023 TÜRKİYE SEÇİMLERİ
Türkiye, 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için sandık başına gidiyor.
https://sputniknews.com.tr/20230405/ysk-7-milyon-yeni-secmen-var-1069239041.html
YSK: 7 milyon yeni seçmen var
YSK: 7 milyon yeni seçmen var
Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 14 Mayıs’taki seçimlerde 64 milyon 191 bin 285 seçmenin oy kullanabileceğini duyurdu. Yeni seçmen sayısı ise 7 milyon oldu. 05.04.2023, Sputnik Türkiye
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2023 türkiye seçimleri
yüksek seçim kurulu
yüksek seçim kurulu (ysk)
seçim
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Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 14 Mayıs'taki cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinde oy kullanabilecek seçmen sayısını açıkladı.Gazete Duvar'ın haberine göre toplam 64 milyon 191 bin 285 seçmen olduğunu ve yeni seçmen sayısının 7 milyon olduğunu açıklayan YSK, bu seçmenlerin 3 milyon 286 bin 258'inin yurt dışında yaşadığını duyurdu.YSK, oy verme işlemleri için toplam 195 bin 705 sandık kurulacağını açıkladı. Bu sandıkların 4 bin 969'u yurt dışında, 21 bin 15'i ise köylerde kurulacak.Seçmen kütüğü ise 12 Nisan'da netleşecek ve 19 Nisan'da seçmen bilgi kağıtlarının dağıtımı başlayacak. YSK, 6 Nisan'da ilçe seçim kurullarındaki itirazları toplayacak, 7 Nisan'da itirazları karara bağlayacak. 8 Nisan'da ise İl Seçim Kurulu'na yapılan itirazlar karara bağlanacak.
https://sputniknews.com.tr/20230405/zafer-partisi-genel-baskani-ozdag-ysk-baskani-yeneri-ziyaret-etti-1069230869.html
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yüksek seçim kurulu, yüksek seçim kurulu (ysk), seçim
yüksek seçim kurulu, yüksek seçim kurulu (ysk), seçim

YSK: 7 milyon yeni seçmen var

22:00 05.04.2023 (güncellendi: 22:08 05.04.2023)
© AA / Raşit AydoğanYüksek Seçim Kurulu (YSK), seçim, oy, sandık
Yüksek Seçim Kurulu (YSK), seçim, oy, sandık - Sputnik Türkiye, 1920, 05.04.2023
© AA / Raşit Aydoğan
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Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 14 Mayıs’taki seçimlerde 64 milyon 191 bin 285 seçmenin oy kullanabileceğini duyurdu. Yeni seçmen sayısı ise 7 milyon oldu.
Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 14 Mayıs'taki cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinde oy kullanabilecek seçmen sayısını açıkladı.
Gazete Duvar'ın haberine göre toplam 64 milyon 191 bin 285 seçmen olduğunu ve yeni seçmen sayısının 7 milyon olduğunu açıklayan YSK, bu seçmenlerin 3 milyon 286 bin 258'inin yurt dışında yaşadığını duyurdu.
YSK, oy verme işlemleri için toplam 195 bin 705 sandık kurulacağını açıkladı. Bu sandıkların 4 bin 969'u yurt dışında, 21 bin 15'i ise köylerde kurulacak.
Seçmen kütüğü ise 12 Nisan'da netleşecek ve 19 Nisan'da seçmen bilgi kağıtlarının dağıtımı başlayacak. YSK, 6 Nisan'da ilçe seçim kurullarındaki itirazları toplayacak, 7 Nisan'da itirazları karara bağlayacak. 8 Nisan'da ise İl Seçim Kurulu'na yapılan itirazlar karara bağlanacak.
Ümit Özdağ - Sputnik Türkiye, 1920, 05.04.2023
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