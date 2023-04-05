https://sputniknews.com.tr/20230405/ysk-7-milyon-yeni-secmen-var-1069239041.html

YSK: 7 milyon yeni seçmen var

YSK: 7 milyon yeni seçmen var

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 14 Mayıs’taki seçimlerde 64 milyon 191 bin 285 seçmenin oy kullanabileceğini duyurdu. Yeni seçmen sayısı ise 7 milyon oldu. 05.04.2023, Sputnik Türkiye

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2023 türkiye seçimleri

yüksek seçim kurulu

yüksek seçim kurulu (ysk)

seçim

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Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 14 Mayıs'taki cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinde oy kullanabilecek seçmen sayısını açıkladı.Gazete Duvar'ın haberine göre toplam 64 milyon 191 bin 285 seçmen olduğunu ve yeni seçmen sayısının 7 milyon olduğunu açıklayan YSK, bu seçmenlerin 3 milyon 286 bin 258'inin yurt dışında yaşadığını duyurdu.YSK, oy verme işlemleri için toplam 195 bin 705 sandık kurulacağını açıkladı. Bu sandıkların 4 bin 969'u yurt dışında, 21 bin 15'i ise köylerde kurulacak.Seçmen kütüğü ise 12 Nisan'da netleşecek ve 19 Nisan'da seçmen bilgi kağıtlarının dağıtımı başlayacak. YSK, 6 Nisan'da ilçe seçim kurullarındaki itirazları toplayacak, 7 Nisan'da itirazları karara bağlayacak. 8 Nisan'da ise İl Seçim Kurulu'na yapılan itirazlar karara bağlanacak.

https://sputniknews.com.tr/20230405/zafer-partisi-genel-baskani-ozdag-ysk-baskani-yeneri-ziyaret-etti-1069230869.html

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