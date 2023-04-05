https://sputniknews.com.tr/20230405/zafer-partisi-genel-baskani-ozdag-ysk-baskani-yeneri-ziyaret-etti-1069230869.html
Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ, YSK Başkanı Yener'i ziyaret etti
Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ, YSK Başkanı Yener'i ziyaret etti
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ne ilişkin, Suriye'de görevli... 05.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-05T18:17+0300
2023-04-05T18:17+0300
2023-04-05T18:17+0300
2023 türkiye seçimleri
ümit özdağ
yüksek seçim kurulu (ysk)
suriyeli mülteciler
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Başkan Yener'i ziyaretinin ardından gazetecilere açıklama yapan Özdağ, Suriye'de görevli olan bazı askerlerin kayıtlarının, başka ülkelerde gözüktüğüne dair kendilerine ulaşan şikayetler bulunduğunu söyledi.Özdağ, "Sayın Başkan, bu askerlerimizin görev kimlikleri veya nüfus cüzdanlarıyla sınırdaki oy sandığına gittikleri zaman diledikleri gibi oy kullanabileceklerini, oy kullanmalarının önünde herhangi bir başka yerde kayıtlı görünmelerinin engel teşkil etmeyeceğini ifade etti." diye konuştu.YSK Başkanı Ahmet Yener'e, "bu askerlerin neden başka yerlerde kayıtlı gözüktüklerini" sorduğunu kaydeden ÜmitÖzdağ, "bu konuda YSK'nın sorumluluğunun bulunmadığı, adreslerin, kişi ve kurumların beyanlarıyla ilişkili olduğu" yanıtını aldığını aktardı.Sinan Oğan, diğer cumhurbaşkanı adaylarından randevu talep edecekÜmit Özdağ, seçimin güvenliğiyle ilgili bundan sonra da Zafer Partisi ve Ata İttifakı olarak en yüksek derecede hassasiyet göstereceklerini dile getirdi.YSK'ya gelirken Ata İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Sinan Oğan ile görüştüğünü belirten Özdağ, "Sinan Bey de hem Cumhur İttifakı Adayı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dan hem Millet İttifakı Adayı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'ndan hem de Memleket Partisi Genel Başkanı Sayın Muharrem İnce'den seçim güvenliğini görüşmek üzere randevu isteyeceğini bana ifade etti." dedi.
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ümit özdağ, yüksek seçim kurulu (ysk), suriyeli mülteciler
ümit özdağ, yüksek seçim kurulu (ysk), suriyeli mülteciler
Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ, YSK Başkanı Yener'i ziyaret etti
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Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ne ilişkin, Suriye'de görevli askerlerin başka ülkelerde kayıtlı gözüktüğü iddialarıyla ilgili Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener'i ziyaret etti.
Başkan Yener'i ziyaretinin ardından gazetecilere açıklama yapan Özdağ, Suriye'de görevli olan bazı askerlerin kayıtlarının, başka ülkelerde gözüktüğüne dair kendilerine ulaşan şikayetler bulunduğunu söyledi.
Özdağ, "Sayın Başkan, bu askerlerimizin görev kimlikleri veya nüfus cüzdanlarıyla sınırdaki oy sandığına gittikleri zaman diledikleri gibi oy kullanabileceklerini, oy kullanmalarının önünde herhangi bir başka yerde kayıtlı görünmelerinin engel teşkil etmeyeceğini ifade etti." diye konuştu.
YSK Başkanı Ahmet Yener'e, "bu askerlerin neden başka yerlerde kayıtlı gözüktüklerini" sorduğunu kaydeden ÜmitÖzdağ, "bu konuda YSK'nın sorumluluğunun bulunmadığı, adreslerin, kişi ve kurumların beyanlarıyla ilişkili olduğu" yanıtını aldığını aktardı.
Sinan Oğan, diğer cumhurbaşkanı adaylarından randevu talep edecek
Ümit Özdağ, seçimin güvenliğiyle ilgili bundan sonra da Zafer Partisi ve Ata İttifakı olarak en yüksek derecede hassasiyet göstereceklerini dile getirdi.
YSK'ya gelirken Ata İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Sinan Oğan ile görüştüğünü belirten Özdağ, "Sinan Bey de hem Cumhur İttifakı Adayı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dan hem Millet İttifakı Adayı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'ndan hem de Memleket Partisi Genel Başkanı Sayın Muharrem İnce'den seçim güvenliğini görüşmek üzere randevu isteyeceğini bana ifade etti." dedi.