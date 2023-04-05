https://sputniknews.com.tr/20230405/youtube-sakasi-silahli-saldiriyla-sonuclandi--1069226180.html
YouTube şakası kötü bitti
YouTube şakası kötü bitti
21 yaşındaki ABD'li YouTuber Tanner Cook, şaka yaptığı kişi tarafından silahla vuruldu. Karnından yaralanan Cook, hastanede tedavi altına alındı. 05.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-05T16:58+0300
2023-04-05T16:58+0300
2023-04-05T17:03+0300
yaşam
youtube
fenomen
şaka
silah
mermi
kurşun
yaralanma
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Şaka amaçlı hazırladığı videolarla tanınan YouTube fenomeni Tanner Cook, bu kez ABD'nin Virginia eyaletinde bulunan bir alışveriş merkezinde çekim yaptı.Ancak YouTube fenomeni bu defa şaka için hedef aldığı 31 yaşındaki Alan Colie tarafından silahlı saldırıya uğradı. Karnından yaralanan Cook, hastanede tedavi altına alındı. Cook'un babası Jeramy Cook, Insider'a verdiği demeçte, oğlunun safra kesesinin ameliyat sırasında alındığını ve ağrıyla başa çıkmak için ağır ilaçlar kullandığını söyledi.Hastane yatağından WUSA'ya konuşan Cook, "Bir şaka, basit bir şaka yapıyordum ancak bu adam bunu pek iyi karşılamadı ve beni vurdu" dedi.Saldırgan Colie'nin ise olayın ardından gözaltına alındıktan sonra tutuklandığı bildirildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. Yaptığı şakalarla tepki çeken Cook'un YouTube sayfasında, araç paylaşımlı servis sürücülerine kusuyormuş gibi davrandığı, restoran tezgahının arkasına geçerek bir çalışanı sinirlendirdiği ve mağazalardaki insanları rahatsız ettiği çeşitli klipler yer alıyor.
https://sputniknews.com.tr/20220901/hayranlarini-dolandiran-youtuber-55-milyon-dolarla-ortadan-kayboldu-1060659282.html
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youtube, fenomen, şaka, silah, mermi, kurşun, yaralanma
youtube, fenomen, şaka, silah, mermi, kurşun, yaralanma
YouTube şakası kötü bitti
16:58 05.04.2023 (güncellendi: 17:03 05.04.2023) Abone ol
21 yaşındaki ABD'li YouTuber Tanner Cook, şaka yaptığı kişi tarafından silahla vuruldu. Karnından yaralanan Cook, hastanede tedavi altına alındı.
Şaka amaçlı hazırladığı videolarla tanınan YouTube fenomeni Tanner Cook, bu kez ABD'nin Virginia eyaletinde bulunan bir alışveriş merkezinde çekim yaptı.
Ancak YouTube fenomeni bu defa şaka için hedef aldığı 31 yaşındaki Alan Colie tarafından silahlı saldırıya uğradı.
Karnından yaralanan Cook, hastanede tedavi altına alındı. Cook'un babası Jeramy Cook, Insider'a verdiği demeçte, oğlunun safra kesesinin ameliyat sırasında alındığını ve ağrıyla başa çıkmak için ağır ilaçlar kullandığını söyledi.
Hastane yatağından WUSA'ya konuşan Cook, "Bir şaka, basit bir şaka yapıyordum ancak bu adam bunu pek iyi karşılamadı ve beni vurdu" dedi.
Saldırgan Colie'nin ise olayın ardından gözaltına alındıktan sonra tutuklandığı bildirildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Yaptığı şakalarla tepki çeken Cook'un YouTube sayfasında, araç paylaşımlı servis sürücülerine kusuyormuş gibi davrandığı, restoran tezgahının arkasına geçerek bir çalışanı sinirlendirdiği ve mağazalardaki insanları rahatsız ettiği çeşitli klipler yer alıyor.