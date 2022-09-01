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https://sputniknews.com.tr/20220901/hayranlarini-dolandiran-youtuber-55-milyon-dolarla-ortadan-kayboldu-1060659282.html
Hayranlarını dolandıran YouTuber 55 milyon dolarla ortadan kayboldu
Hayranlarını dolandıran YouTuber 55 milyon dolarla ortadan kayboldu
840 binden fazla YouTube takipçisi olan Nutty, insanlardan tam 55 milyon dolar alarak ortadan kayboldu. 01.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-01T10:17+0300
2022-09-01T10:22+0300
yaşam
youtube
dolandırıcılık
youtuber
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840 binden fazla YouTube takipçisi olan Taylandlı Nutty, sık sık lüks arabalarını, saatlerini ve eşyalarını sosyal medyada sergilemesiyle tanınıyordu.Ünlü YouTuber, 840 bin kişiye servetini forex ticaretinden topladığını anlatıyordu.Dolandırıcılık da dahil olmak üzere üç suçlamayla karşı karşıya kalan 'Nutty' olarak da bilinen dansçı Suchata Kongsupachak için sonunda tutuklama emri çıkarıldı.Polis, 30 yaşındaki Suchata'nın 6 binden fazla kurbanı kendi forex ticaret şirketine yatırım yapmaya ikna ettiğini ve katkılarından yüzde 35'e varan getiri vaat ettiğini söyledi.Fakat Nutty, hayranlarından 55 milyon ABD doları dolandırdığı iddia edildikten sonra kaçtı.Yetkililer binlerce yatırımcıyı 2 milyar baht (55 milyon ABD doları) döviz ticareti dolandırıcılığıyla dolandırmakla suçlanan popüler YouTuber'ın ülkeden kaçtığını belirtti.Tayland Siber Suç Soruşturma Bürosu memuru Wattana Ketumpai, Nation gazetesine yaptığı açıklamada Suchata'nın lüks arabalar, saatler ve mülk gibi satın alımlarını sosyal medyada sık sık gösterdiğini dile getirdi.
https://sputniknews.com.tr/20220831/kripto-hesabina-100-dolar-yerine-yanlislikla-10-milyon-dolar-yatirilan-kadin-ev-aldi-1060625779.html
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youtube, dolandırıcılık, youtuber
youtube, dolandırıcılık, youtuber

Hayranlarını dolandıran YouTuber 55 milyon dolarla ortadan kayboldu

10:17 01.09.2022 (güncellendi: 10:22 01.09.2022)
© REUTERS / Lucy NicholsonYouTube - logo
YouTube - logo - Sputnik Türkiye, 1920, 01.09.2022
© REUTERS / Lucy Nicholson
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840 binden fazla YouTube takipçisi olan Nutty, insanlardan tam 55 milyon dolar alarak ortadan kayboldu.
840 binden fazla YouTube takipçisi olan Taylandlı Nutty, sık sık lüks arabalarını, saatlerini ve eşyalarını sosyal medyada sergilemesiyle tanınıyordu.
Ünlü YouTuber, 840 bin kişiye servetini forex ticaretinden topladığını anlatıyordu.
Dolandırıcılık da dahil olmak üzere üç suçlamayla karşı karşıya kalan 'Nutty' olarak da bilinen dansçı Suchata Kongsupachak için sonunda tutuklama emri çıkarıldı.
Polis, 30 yaşındaki Suchata'nın 6 binden fazla kurbanı kendi forex ticaret şirketine yatırım yapmaya ikna ettiğini ve katkılarından yüzde 35'e varan getiri vaat ettiğini söyledi.
Fakat Nutty, hayranlarından 55 milyon ABD doları dolandırdığı iddia edildikten sonra kaçtı.
Yetkililer binlerce yatırımcıyı 2 milyar baht (55 milyon ABD doları) döviz ticareti dolandırıcılığıyla dolandırmakla suçlanan popüler YouTuber'ın ülkeden kaçtığını belirtti.
Tayland Siber Suç Soruşturma Bürosu memuru Wattana Ketumpai, Nation gazetesine yaptığı açıklamada Suchata'nın lüks arabalar, saatler ve mülk gibi satın alımlarını sosyal medyada sık sık gösterdiğini dile getirdi.
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