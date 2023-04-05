https://sputniknews.com.tr/20230405/suriye-tunus-buyukelciligini-yeniden-acacak-1069241263.html

Suriye, Tunus büyükelçiliğini yeniden açacak

Suriye, Tunus büyükelçiliğini yeniden açacak

Son birkaç yıldır Arap ülkeleriyle 2011'den bu yana kopuk olan ilişkilerini yeniden tesis eden Suriye, önümüzdeki günlerde Tunus'taki büyükelçiliğini yeniden... 05.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-05T22:44+0300

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Suriye devlet haber ajansı SANA, Şam'ın önümüzdeki günlerde Tunus'taki büyükelçiliğini yeniden açacağını ve yeni bir büyükelçi atayacağını bildirdi.Ajansın haberinde, Suriye Dışişleri Bakanı Faysal Mikdad'ın Tunuslu mevkidaşı Nabil Ammar ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiği belirtildi.Görüşmede Ammar, Tunus yönetiminin Şam'daki büyükelçilik temsilciliğini güçlendirme ve diplomatik misyonun başına bir büyükelçi atama kararını iletti.Haberde, bakanların ayrıca mübarek Ramazan ayı münasebetiyle karşılıklı tebriklerini ilettiği ve ülkeler arasındaki ikili ilişkileri ele aldığı kaydedildi.Şubat ayı başında Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said Suriye'deki diplomatik temsil düzeyini yükseltme kararı almıştı.Said, ülkenin Suriye'ye büyükelçi ataması gerektiğini ifade etmişti.

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