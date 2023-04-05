https://sputniknews.com.tr/20230405/rusyadan-bmye-ortadogudaki-catismaya-dikkat-ayirma-cagrisi-1069239907.html

Rusya’dan BM’ye Ortadoğu’daki çatışmaya dikkat ayırma çağrısı

Rusya’dan BM’ye Ortadoğu’daki çatışmaya dikkat ayırma çağrısı

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Birleşmiş Milletler’e (BM) Ortadoğu Dörtlüsü’nün çalışmalarını yeniden başlatma dahil Ortadoğu çözümüne... 05.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-05T22:18+0300

2023-04-05T22:18+0300

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dünya

mariya zaharova

rusya

birleşmiş milletler (bm)

ortadoğu

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Zaharova, Telegram paylaşımında “BM Sekreterliği’ni ve şahsen Genel Sekreter Antonio Guterres’i, Filistin-İsrail çatışması dahil Ortadoğu çözümüyle ilgili sorunlara yakın dikkat ayırmaya çağırıyoruz. Buna, Rusya, ABD, Avrupa Birliği ve BM’den oluşan Ortadoğu Dörtlüsü uluslararası aracıların çalışmalarının yeniden başlatılması da dahil” ifadelerine yer verdi.Zaharova, BM’nin mevcut durumda, yaşananlara ilişkin kapsamlı analiz yapma, yeni şiddet döngüsünün temel nedenlerini belirleme, çatışma bölgesindeki durumu istikrara kavuşturma yönündeki yeni kolektif çabalara ilişkin teklifler geliştirme ve bunları BM Güvenlik Konseyi’ne bildirme amacıyla bölgesel varlığının potansiyelini kullanması gerektiğini vurguladı.Rus diplomat, “Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov başkanlığında 25 Nisan’da BM Güvenlik Konseyi’nde yapılacak ‘Filistin sorunu dahil Ortadoğu’daki durum’ başlıklı açık toplantı böyle bir raporun sunulması ve kapsamlı biçimde müzakere edilmesi için uygun bir fırsat olacak” diye kaydetti.'Ukrayna, Rusya’nın sivil uydularına etki etmeye çalışıyor'Öte yandan Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın açıklamasında, “Kiev rejimi, bazı yabancı ülkelerden uzmanların katılımıyla Rusya’nın sivil iletişim uydularını etkileme girişimlerinde bulunuyor. Bu, uluslararası hukukun korkunç bir ihlali” ifadesine yer verildi.Açıklamada, “Rusya’nın uygun şekilde yanıt verme hakkı var. Bunun için gerekli tüm imkanlar mevcut” denildi.

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mariya zaharova, rusya, birleşmiş milletler (bm), ortadoğu