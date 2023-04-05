https://sputniknews.com.tr/20230405/rusyadan-bmye-ortadogudaki-catismaya-dikkat-ayirma-cagrisi-1069239907.html
Rusya’dan BM’ye Ortadoğu’daki çatışmaya dikkat ayırma çağrısı
Rusya’dan BM’ye Ortadoğu’daki çatışmaya dikkat ayırma çağrısı
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Birleşmiş Milletler’e (BM) Ortadoğu Dörtlüsü’nün çalışmalarını yeniden başlatma dahil Ortadoğu çözümüne... 05.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-05T22:18+0300
2023-04-05T22:18+0300
2023-04-05T22:18+0300
dünya
mariya zaharova
rusya
birleşmiş milletler (bm)
ortadoğu
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/04/05/1069239737_0:150:2838:1746_1920x0_80_0_0_29a12bd3ff76679202eccf7c7cceba38.jpg
Zaharova, Telegram paylaşımında “BM Sekreterliği’ni ve şahsen Genel Sekreter Antonio Guterres’i, Filistin-İsrail çatışması dahil Ortadoğu çözümüyle ilgili sorunlara yakın dikkat ayırmaya çağırıyoruz. Buna, Rusya, ABD, Avrupa Birliği ve BM’den oluşan Ortadoğu Dörtlüsü uluslararası aracıların çalışmalarının yeniden başlatılması da dahil” ifadelerine yer verdi.Zaharova, BM’nin mevcut durumda, yaşananlara ilişkin kapsamlı analiz yapma, yeni şiddet döngüsünün temel nedenlerini belirleme, çatışma bölgesindeki durumu istikrara kavuşturma yönündeki yeni kolektif çabalara ilişkin teklifler geliştirme ve bunları BM Güvenlik Konseyi’ne bildirme amacıyla bölgesel varlığının potansiyelini kullanması gerektiğini vurguladı.Rus diplomat, “Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov başkanlığında 25 Nisan’da BM Güvenlik Konseyi’nde yapılacak ‘Filistin sorunu dahil Ortadoğu’daki durum’ başlıklı açık toplantı böyle bir raporun sunulması ve kapsamlı biçimde müzakere edilmesi için uygun bir fırsat olacak” diye kaydetti.'Ukrayna, Rusya’nın sivil uydularına etki etmeye çalışıyor'Öte yandan Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın açıklamasında, “Kiev rejimi, bazı yabancı ülkelerden uzmanların katılımıyla Rusya’nın sivil iletişim uydularını etkileme girişimlerinde bulunuyor. Bu, uluslararası hukukun korkunç bir ihlali” ifadesine yer verildi.Açıklamada, “Rusya’nın uygun şekilde yanıt verme hakkı var. Bunun için gerekli tüm imkanlar mevcut” denildi.
https://sputniknews.com.tr/20230403/esadin-donusu-suriyenin-arap-ligine-yeniden-girmesi-neleri-degistirir-1069108108.html
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/04/05/1069239737_107:0:2838:2048_1920x0_80_0_0_bca73f0cbf6e5cd81f975d87d6786b81.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
mariya zaharova, rusya, birleşmiş milletler (bm), ortadoğu
mariya zaharova, rusya, birleşmiş milletler (bm), ortadoğu
Rusya’dan BM’ye Ortadoğu’daki çatışmaya dikkat ayırma çağrısı
Abone ol
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Birleşmiş Milletler’e (BM) Ortadoğu Dörtlüsü’nün çalışmalarını yeniden başlatma dahil Ortadoğu çözümüne dikkat ayırma çağrısında bulundu.
Zaharova, Telegram paylaşımında “BM Sekreterliği’ni ve şahsen Genel Sekreter Antonio Guterres’i, Filistin-İsrail çatışması dahil Ortadoğu çözümüyle ilgili sorunlara yakın dikkat ayırmaya çağırıyoruz. Buna, Rusya, ABD, Avrupa Birliği ve BM’den oluşan Ortadoğu Dörtlüsü uluslararası aracıların çalışmalarının yeniden başlatılması da dahil” ifadelerine yer verdi.
Zaharova, BM’nin mevcut durumda, yaşananlara ilişkin kapsamlı analiz yapma, yeni şiddet döngüsünün temel nedenlerini belirleme, çatışma bölgesindeki durumu istikrara kavuşturma yönündeki yeni kolektif çabalara ilişkin teklifler geliştirme ve bunları BM Güvenlik Konseyi’ne bildirme amacıyla bölgesel varlığının potansiyelini kullanması gerektiğini vurguladı.
Rus diplomat, “Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov başkanlığında 25 Nisan’da BM Güvenlik Konseyi’nde yapılacak ‘Filistin sorunu dahil Ortadoğu’daki durum’ başlıklı açık toplantı böyle bir raporun sunulması ve kapsamlı biçimde müzakere edilmesi için uygun bir fırsat olacak” diye kaydetti.
'Ukrayna, Rusya’nın sivil uydularına etki etmeye çalışıyor'
Öte yandan Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın açıklamasında, “Kiev rejimi, bazı yabancı ülkelerden uzmanların katılımıyla Rusya’nın sivil iletişim uydularını etkileme girişimlerinde bulunuyor. Bu, uluslararası hukukun korkunç bir ihlali” ifadesine yer verildi.
Açıklamada, “Rusya’nın uygun şekilde yanıt verme hakkı var. Bunun için gerekli tüm imkanlar mevcut” denildi.