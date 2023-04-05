https://sputniknews.com.tr/20230405/rusya-yeni-bolgelerimizdeki-durumu-istikrarsizlastirma-girisimlerine-sert-yanit-verilecek-1069239497.html
Rusya: Yeni bölgelerimizdeki durumu istikrarsızlaştırma girişimlerine sert yanıt verilecek
Rusya: Yeni bölgelerimizdeki durumu istikrarsızlaştırma girişimlerine sert yanıt verilecek
Rusya Güvenlik Konseyi Başkanı Patruşev, Rusya’nın yeni bölgelerinde durumu istikrarsızlaştırma girişimlerinin sert şekilde cezalandırılacağını söyledi. 05.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-05T22:08+0300
2023-04-05T22:08+0300
2023-04-05T22:08+0300
ukrayna krizi
nikolay patruşev
rusya
ukrayna
donetsk
lugansk
zaporojye
herson
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Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Nikolay Patruşev, Rusya'nın yeni bölgelerinde durumu istikrarsızlaştırma ve anayasal düzeni bozma girişimlerinin kanunlar çerçevesinde sert şekilde cezalandırılacağını söyledi.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in başkanlık ettiği Güvenlik Konseyi toplantısının ardından gazetecilere konuşan Patruşev, “Rusya’nın yeni bölgelerinde sosyo-politik durumu istikrarsızlaştırma ve anayasal düzeni baltalama girişimleri Rus yasaları çerçevesinde sert şekilde cezalandırılacaktır" dedi.Toplantıda Donetsk ve Lugansk halk cumhuriyetleri ile Zaporojye ve Herson bölgelerinde kanun ve düzenin ve kamu güvenliğinin sağlanması konuları ele alındı.
https://sputniknews.com.tr/20230405/ukrayna-ordusuna-ait-iha-zaporojye-nukleer-santralinin-yakinina-dustu-1069229270.html
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nikolay patruşev, rusya, ukrayna, donetsk, lugansk, zaporojye, herson
nikolay patruşev, rusya, ukrayna, donetsk, lugansk, zaporojye, herson
Rusya: Yeni bölgelerimizdeki durumu istikrarsızlaştırma girişimlerine sert yanıt verilecek
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Rusya Güvenlik Konseyi Başkanı Patruşev, Rusya’nın yeni bölgelerinde durumu istikrarsızlaştırma girişimlerinin sert şekilde cezalandırılacağını söyledi.
Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Nikolay Patruşev, Rusya'nın yeni bölgelerinde durumu istikrarsızlaştırma ve anayasal düzeni bozma girişimlerinin kanunlar çerçevesinde sert şekilde cezalandırılacağını söyledi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in başkanlık ettiği Güvenlik Konseyi toplantısının ardından gazetecilere konuşan Patruşev, “Rusya’nın yeni bölgelerinde sosyo-politik durumu istikrarsızlaştırma ve anayasal düzeni baltalama girişimleri Rus yasaları çerçevesinde sert şekilde cezalandırılacaktır" dedi.
Toplantıda Donetsk ve Lugansk halk cumhuriyetleri ile Zaporojye ve Herson bölgelerinde kanun ve düzenin ve kamu güvenliğinin sağlanması konuları ele alındı.