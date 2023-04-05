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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230405/rusya-yeni-bolgelerimizdeki-durumu-istikrarsizlastirma-girisimlerine-sert-yanit-verilecek-1069239497.html
Rusya: Yeni bölgelerimizdeki durumu istikrarsızlaştırma girişimlerine sert yanıt verilecek
Rusya: Yeni bölgelerimizdeki durumu istikrarsızlaştırma girişimlerine sert yanıt verilecek
Rusya Güvenlik Konseyi Başkanı Patruşev, Rusya’nın yeni bölgelerinde durumu istikrarsızlaştırma girişimlerinin sert şekilde cezalandırılacağını söyledi. 05.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-05T22:08+0300
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zaporojye
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Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Nikolay Patruşev, Rusya'nın yeni bölgelerinde durumu istikrarsızlaştırma ve anayasal düzeni bozma girişimlerinin kanunlar çerçevesinde sert şekilde cezalandırılacağını söyledi.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in başkanlık ettiği Güvenlik Konseyi toplantısının ardından gazetecilere konuşan Patruşev, “Rusya’nın yeni bölgelerinde sosyo-politik durumu istikrarsızlaştırma ve anayasal düzeni baltalama girişimleri Rus yasaları çerçevesinde sert şekilde cezalandırılacaktır" dedi.Toplantıda Donetsk ve Lugansk halk cumhuriyetleri ile Zaporojye ve Herson bölgelerinde kanun ve düzenin ve kamu güvenliğinin sağlanması konuları ele alındı.
https://sputniknews.com.tr/20230405/ukrayna-ordusuna-ait-iha-zaporojye-nukleer-santralinin-yakinina-dustu-1069229270.html
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nikolay patruşev, rusya, ukrayna, donetsk, lugansk, zaporojye, herson
nikolay patruşev, rusya, ukrayna, donetsk, lugansk, zaporojye, herson

Rusya: Yeni bölgelerimizdeki durumu istikrarsızlaştırma girişimlerine sert yanıt verilecek

22:08 05.04.2023
© SputnikNikolay Patruşev
Nikolay Patruşev - Sputnik Türkiye, 1920, 05.04.2023
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Rusya Güvenlik Konseyi Başkanı Patruşev, Rusya’nın yeni bölgelerinde durumu istikrarsızlaştırma girişimlerinin sert şekilde cezalandırılacağını söyledi.
Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Nikolay Patruşev, Rusya'nın yeni bölgelerinde durumu istikrarsızlaştırma ve anayasal düzeni bozma girişimlerinin kanunlar çerçevesinde sert şekilde cezalandırılacağını söyledi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in başkanlık ettiği Güvenlik Konseyi toplantısının ardından gazetecilere konuşan Patruşev, “Rusya’nın yeni bölgelerinde sosyo-politik durumu istikrarsızlaştırma ve anayasal düzeni baltalama girişimleri Rus yasaları çerçevesinde sert şekilde cezalandırılacaktır" dedi.
Toplantıda Donetsk ve Lugansk halk cumhuriyetleri ile Zaporojye ve Herson bölgelerinde kanun ve düzenin ve kamu güvenliğinin sağlanması konuları ele alındı.
Zaporojye bölgesindeki Rus Topçu birliklerinin çalışmaları - Sputnik Türkiye, 1920, 05.04.2023
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