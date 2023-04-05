https://sputniknews.com.tr/20230405/rusya-yeni-bolgelerimizdeki-durumu-istikrarsizlastirma-girisimlerine-sert-yanit-verilecek-1069239497.html

Rusya: Yeni bölgelerimizdeki durumu istikrarsızlaştırma girişimlerine sert yanıt verilecek

Rusya: Yeni bölgelerimizdeki durumu istikrarsızlaştırma girişimlerine sert yanıt verilecek

Rusya Güvenlik Konseyi Başkanı Patruşev, Rusya’nın yeni bölgelerinde durumu istikrarsızlaştırma girişimlerinin sert şekilde cezalandırılacağını söyledi. 05.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-05T22:08+0300

2023-04-05T22:08+0300

2023-04-05T22:08+0300

ukrayna krizi

nikolay patruşev

rusya

ukrayna

donetsk

lugansk

zaporojye

herson

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Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Nikolay Patruşev, Rusya'nın yeni bölgelerinde durumu istikrarsızlaştırma ve anayasal düzeni bozma girişimlerinin kanunlar çerçevesinde sert şekilde cezalandırılacağını söyledi.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in başkanlık ettiği Güvenlik Konseyi toplantısının ardından gazetecilere konuşan Patruşev, “Rusya’nın yeni bölgelerinde sosyo-politik durumu istikrarsızlaştırma ve anayasal düzeni baltalama girişimleri Rus yasaları çerçevesinde sert şekilde cezalandırılacaktır" dedi.Toplantıda Donetsk ve Lugansk halk cumhuriyetleri ile Zaporojye ve Herson bölgelerinde kanun ve düzenin ve kamu güvenliğinin sağlanması konuları ele alındı.

https://sputniknews.com.tr/20230405/ukrayna-ordusuna-ait-iha-zaporojye-nukleer-santralinin-yakinina-dustu-1069229270.html

rusya

ukrayna

donetsk

lugansk

zaporojye

herson

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nikolay patruşev, rusya, ukrayna, donetsk, lugansk, zaporojye, herson