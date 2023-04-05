https://sputniknews.com.tr/20230405/ukrayna-ordusuna-ait-iha-zaporojye-nukleer-santralinin-yakinina-dustu-1069229270.html

Ukrayna ordusuna ait İHA, Zaporojye Nükleer Santrali'nin yakınına düştü

Ukrayna ordusuna ait İHA, Zaporojye Nükleer Santrali'nin yakınına düştü

Zaporojye Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) güvenliğini sağlayan Rus ordu birliğinin komutanı, Ukrayna ordusuna ait bir taarruzi insansız hava aracının (İHA)... 05.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-05T17:24+0300

2023-04-05T17:24+0300

2023-04-05T17:24+0300

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saldırı

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Rus komutan, RIA Novosti haber ajansına açıklamasında, “Ukrayna rejimi, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı çalışanlarının varlığına rağmen Polonya yapımı İHA’yla elektrik santrale yeni saldırı girişiminde bulundu” ifadesini kullandı.İHA’nın yaklaşık 2 kilo ağırlığında olduğunu belirten Rus komutan, Ukraynalıların bu saldırıyla Zaporojye NGS’nin altyapısını hedeflediğini söyledi.Halihazırda uzmanlar, İHA’nın düşme nedenini araştırıyorlar.Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (IAEA) Genel Direktörü Rafael Grossi, 29 Mart’ta Zaporojye NGS’yi bir günlüğüne ziyaret etmişti.

https://sputniknews.com.tr/20230402/ukrayna-ordusu-zaporojye-bolgesinin-melitopol-kentine-misket-muhimmatiyla-saldirdi--1069060594.html

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