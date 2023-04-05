https://sputniknews.com.tr/20230405/rusya-tatarskiy-suikasti-rusyanin-donem-baskanligi-sirasinda-bmgkda-tartisilacak-1069235399.html

Rusya: Tatarskiy suikasti, Rusya'nın dönem başkanlığı sırasında BMGK'da tartışılacak

Rusya: Tatarskiy suikasti, Rusya'nın dönem başkanlığı sırasında BMGK'da tartışılacak

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, St. Petersburg'da savaş muhabiri Vladlen Tatarskiy'in ölümüyle sonuçlanan terör saldırısının Rusya'nın dönem... 05.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-05T20:00+0300

2023-04-05T20:00+0300

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Rusya, 1 Nisan'dan itibaren BMGK'da bir ay sürecek dönem başkanlığı görevini devraldı. Moskova'da basın toplantısı düzenleyen Zaharova, Rusya'nın BMGK'daki dönem başkanlığı sırasında Kiev rejiminin Tatarskiy'e yönelik terör eylemini gündeme taşıyacağını kaydetti.Zaharova, "Şu anda Rus soruşturma makamları tarafından soruşturulan terör eylemi, bugün bahsettiğimiz nedenlerden dolayı elbette BMGK'daki gündem konularından biri olacak" dedi.Zaharova, Rusya'nın BM Daimi Temsilciliği'nin BMGK'nın gündemiyle ve Rusya'nın ulusal çıkarlarının BM platformunda savunulmasıyla ilgili tüm hususları ayrıntılı olarak ortaya koyacağının altını çizdi.'Kiev'e seyreltilmiş uranyumlu mühimmat gitmemesi için her şeyi yapacağız'Zaharova, Rusya'nın hiç kimsenin Kiev'e seyreltilmiş uranyum içeren mühimmat göndermeye cesaret edememesi için her şeyi yapacağını vurguladı.Daha önce İngiltere, Ukrayna'ya seyreltilmiş uranyum içeren mühimmat gönderme kararı aldığını duyurmuştu.Buna cevaben Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, batı komşusu Belarus'a taktik nükleer silah konuşlandırma konusunda anlaşmaya vardıklarını ve nükleer depolama tesisinin yapımının 1 Temmuz’a kadar biteceğini söylemişti.Putin, nükleer silah fırlatma kapasitesine sahip İskender taktik füze sisteminin Belarus'a transfer edildiğini de açıklamıştı.

https://sputniknews.com.tr/20230403/rusya-sorusturma-komitesi-tatarskiy-cinayeti-teror-eylemi-1069125156.html

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