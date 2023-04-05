Rusya: Tatarskiy suikasti, Rusya'nın dönem başkanlığı sırasında BMGK'da tartışılacak
© Sputnik / Multimedya arşivine gidinRusya’nın St. Petersburg kentindeki bir kafede popüler askeri blog yazarı Tatarskiy’in ölümüne sebep olan bombayı taşıdığı belirlenen Trepova’ya resmen suçlama yöneltildi.
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, St. Petersburg'da savaş muhabiri Vladlen Tatarskiy'in ölümüyle sonuçlanan terör saldırısının Rusya'nın dönem başkanlığı sırasında BM Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) gündeme alınacağını belirtti.
Rusya, 1 Nisan'dan itibaren BMGK'da bir ay sürecek dönem başkanlığı görevini devraldı.
Moskova'da basın toplantısı düzenleyen Zaharova, Rusya'nın BMGK'daki dönem başkanlığı sırasında Kiev rejiminin Tatarskiy'e yönelik terör eylemini gündeme taşıyacağını kaydetti.
Zaharova, "Şu anda Rus soruşturma makamları tarafından soruşturulan terör eylemi, bugün bahsettiğimiz nedenlerden dolayı elbette BMGK'daki gündem konularından biri olacak" dedi.
Zaharova, Rusya'nın BM Daimi Temsilciliği'nin BMGK'nın gündemiyle ve Rusya'nın ulusal çıkarlarının BM platformunda savunulmasıyla ilgili tüm hususları ayrıntılı olarak ortaya koyacağının altını çizdi.
Moskova'da basın toplantısı düzenleyen Zaharova, Rusya'nın BMGK'daki dönem başkanlığı sırasında Kiev rejiminin Tatarskiy'e yönelik terör eylemini gündeme taşıyacağını kaydetti.
Zaharova, "Şu anda Rus soruşturma makamları tarafından soruşturulan terör eylemi, bugün bahsettiğimiz nedenlerden dolayı elbette BMGK'daki gündem konularından biri olacak" dedi.
Zaharova, Rusya'nın BM Daimi Temsilciliği'nin BMGK'nın gündemiyle ve Rusya'nın ulusal çıkarlarının BM platformunda savunulmasıyla ilgili tüm hususları ayrıntılı olarak ortaya koyacağının altını çizdi.
'Kiev'e seyreltilmiş uranyumlu mühimmat gitmemesi için her şeyi yapacağız'
Zaharova, Rusya'nın hiç kimsenin Kiev'e seyreltilmiş uranyum içeren mühimmat göndermeye cesaret edememesi için her şeyi yapacağını vurguladı.
Daha önce İngiltere, Ukrayna'ya seyreltilmiş uranyum içeren mühimmat gönderme kararı aldığını duyurmuştu.
Buna cevaben Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, batı komşusu Belarus'a taktik nükleer silah konuşlandırma konusunda anlaşmaya vardıklarını ve nükleer depolama tesisinin yapımının 1 Temmuz’a kadar biteceğini söylemişti.
Putin, nükleer silah fırlatma kapasitesine sahip İskender taktik füze sisteminin Belarus'a transfer edildiğini de açıklamıştı.