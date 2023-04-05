https://sputniknews.com.tr/20230405/rusya-batili-diplomatlarin-lvova-belovanin-konusmasi-sirasinda-salonu-terk-etmeleri-utanc-verici-1069240448.html

Rusya: Batılı diplomatların Lvova Belova'nın konuşması sırasında salonu terk etmeleri utanç verici

Rusya: Batılı diplomatların Lvova Belova'nın konuşması sırasında salonu terk etmeleri utanç verici

Rusya’nın BM Daimi Temsilcisi Nebenzya, Batılı diplomatların Rusya'nın Çocuk Hakları Komiseri Lvova Belova’nın BMGK’ndeki konuşması sırasında salonu terk... 05.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-05T22:32+0300

2023-04-05T22:32+0300

2023-04-05T22:33+0300

ukrayna krizi

rusya

birleşmiş milletler (bm)

vasiliy nebenzya

mariya lvova belova

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Rusya’nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya yaptığı açıklamada, Batılı diplomatların Rusya'nın Çocuk Hakları Komiseri Mariya Lvova Belova’nın BM Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) resmi olmayan toplantısındaki konuşması sırasında salonu terk etmelerinin utanç verici olduğunu söyledi.Nebenzya, “Aynı heyetlerin yine alelacele salondan ‘tahliye edildiğini’ gördüm. Umarım acil durum nedeniyle olan bir tahliye değildi. Her halükarda onlara her şeyin en iyisini diliyor ve onlar için dua ediyoruz. Şaka bir yana, bu heyetler, Arria Formülü oturumları için tarihi bir fırsat yarattı. Bugün yaşananları onlar adına tam bir rezalet olarak değerlendiriyoruz. Elbette bunu unutmayacağız" dedi.Rusya’nın BM Güvenlik Konseyi’nde düzenlediği 'Çocuklar ve silahlı çatışmalar: Ukrayna krizi. Çocukların çatışma bölgesinden tahliyesi' konulu toplantıya video konferans aracılığıyla bağlanan Lvova Belova’nın söz aldığı sırada aralarında İngiltere, ABD, Arnavutluk ve Malta'nın da bulunduğu çok sayıda Batılı diplomat salonu terk etmişti.Rusya'nın yargı yetkisini tanımadığı Uluslararası Ceza Mahkemesi 17 Mart’ta, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Rusya'nın Çocuk Hakları Komiseri Mariya Lvova Belova hakkında Ukrayna’da savaş suçu işledikleri iddiasıyla yakalama kararı çıkarıldığını duyurmuştu.

https://sputniknews.com.tr/20230320/bolton-uluslararasi-ceza-mahkemesinin-putin-hakkindaki-yakalama-karari-gayri-mesru--1068515956.html

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rusya, birleşmiş milletler (bm), vasiliy nebenzya, mariya lvova belova