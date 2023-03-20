https://sputniknews.com.tr/20230320/bolton-uluslararasi-ceza-mahkemesinin-putin-hakkindaki-yakalama-karari-gayri-mesru--1068515956.html

Bolton: Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin Putin hakkındaki 'yakalama' kararı gayri meşru

Bolton: Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin Putin hakkındaki 'yakalama' kararı gayri meşru

Eski ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin (UCM) Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin hakkında çıkardığı ‘yakalama’... 20.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-20T17:06+0300

2023-03-20T17:06+0300

2023-03-20T17:06+0300

ukrayna krizi

abd

john bolton

vladimir putin

rusya

ucm

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ABD’nin eski ulusal güvenlik danışmanı Bolton, Sky News televizyonuna demecinde, UCM'nin Putin hakkında çıkardığı 'yakalama' kararını Ukrayna krizinin diplomatik çözümüne tehdit olarak görüyor. Bolton, “Eğer müzakerelerin gerçekleşmesini istiyorsanız, Putin hakkında yakalama kararı çıkartmak bunu daha az mı, yoksa daha çok mu olası kılar?" diye sordu. UCM’yi çok tehlikeli bir kurum olarak niteleyen Bolton sözlerini şöyle sürdürdü: “Hiçbir şey olmayacak. UCM'nin, temelinde gayri meşru ve yıllardır öyle olduğuna inanıyorum. ABD işbirliği yapmamalı.”

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abd, john bolton, vladimir putin, rusya, ucm