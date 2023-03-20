https://sputniknews.com.tr/20230320/bolton-uluslararasi-ceza-mahkemesinin-putin-hakkindaki-yakalama-karari-gayri-mesru--1068515956.html
Bolton: Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin Putin hakkındaki 'yakalama' kararı gayri meşru
Bolton: Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin Putin hakkındaki 'yakalama' kararı gayri meşru
Eski ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin (UCM) Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin hakkında çıkardığı ‘yakalama’... 20.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-20T17:06+0300
2023-03-20T17:06+0300
2023-03-20T17:06+0300
ukrayna krizi
abd
john bolton
vladimir putin
rusya
ucm
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ABD’nin eski ulusal güvenlik danışmanı Bolton, Sky News televizyonuna demecinde, UCM'nin Putin hakkında çıkardığı 'yakalama' kararını Ukrayna krizinin diplomatik çözümüne tehdit olarak görüyor. Bolton, “Eğer müzakerelerin gerçekleşmesini istiyorsanız, Putin hakkında yakalama kararı çıkartmak bunu daha az mı, yoksa daha çok mu olası kılar?" diye sordu. UCM’yi çok tehlikeli bir kurum olarak niteleyen Bolton sözlerini şöyle sürdürdü: “Hiçbir şey olmayacak. UCM'nin, temelinde gayri meşru ve yıllardır öyle olduğuna inanıyorum. ABD işbirliği yapmamalı.”
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abd, john bolton, vladimir putin, rusya, ucm
abd, john bolton, vladimir putin, rusya, ucm
Bolton: Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin Putin hakkındaki 'yakalama' kararı gayri meşru
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Eski ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin (UCM) Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin hakkında çıkardığı ‘yakalama’ kararını gayri meşru olarak niteledi.
ABD’nin eski ulusal güvenlik danışmanı Bolton, Sky News televizyonuna demecinde, UCM'nin Putin hakkında çıkardığı 'yakalama' kararını Ukrayna krizinin diplomatik çözümüne tehdit olarak görüyor.
Bolton, “Eğer müzakerelerin gerçekleşmesini istiyorsanız, Putin hakkında yakalama kararı çıkartmak bunu daha az mı, yoksa daha çok mu olası kılar?" diye sordu.
UCM’yi çok tehlikeli bir kurum olarak niteleyen Bolton sözlerini şöyle sürdürdü: “Hiçbir şey olmayacak. UCM'nin, temelinde gayri meşru ve yıllardır öyle olduğuna inanıyorum. ABD işbirliği yapmamalı.”