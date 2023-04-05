https://sputniknews.com.tr/20230405/rus-savas-gemileri-son-10-yilda-ilk-kez-suudi-arabistandaki-limana-girdi-1069239265.html

Rus savaş gemileri son 10 yılda ilk kez Suudi Arabistan’daki limana girdi

Rus savaş gemileri son 10 yılda ilk kez Suudi Arabistan’daki limana girdi

Rus Donanması, ‘Amiral Gorşkov’ firkateyni ve ‘Kama’ tankerinin yakıt ve yiyecek stoklarını yenilemek için Suudi Arabistan’ın Cidde limanına girdiğini duyurdu. 05.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-05T22:02+0300

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savunma

rusya

suudi arabistan

liman

amiral gorşkov fırkateyni

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Rusya Kuzey Filosu’ndan yapılan açıklamada, “Daha önce Rusya Donanması gemileri en son yaklaşık 10 yıl önce Suudi Arabistan limanlarına giriş yapmıştı” ifadelerine yer verildi.Gemilerin, Cidde limanında yakıt, içme suyu ve yiyecek stoklarını yenileyeceği kaydedildi.Rus Donanması’nın en modern gemilerinden olan ve Tsirkon yeni hipersonik füzelerle donatılan ‘Amiral Gorşkov’ firkateyni, 4 Ocak’ta Atlantik ve Hint okyanusları ile Akdeniz seferine çıkmıştı.

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rusya, suudi arabistan, liman, amiral gorşkov fırkateyni