https://sputniknews.com.tr/20230405/rus-savas-gemileri-son-10-yilda-ilk-kez-suudi-arabistandaki-limana-girdi-1069239265.html
Rus savaş gemileri son 10 yılda ilk kez Suudi Arabistan’daki limana girdi
Rus savaş gemileri son 10 yılda ilk kez Suudi Arabistan’daki limana girdi
Rus Donanması, ‘Amiral Gorşkov’ firkateyni ve ‘Kama’ tankerinin yakıt ve yiyecek stoklarını yenilemek için Suudi Arabistan’ın Cidde limanına girdiğini duyurdu. 05.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-05T22:02+0300
2023-04-05T22:02+0300
2023-04-05T22:02+0300
savunma
rusya
suudi arabistan
liman
amiral gorşkov fırkateyni
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Rusya Kuzey Filosu’ndan yapılan açıklamada, “Daha önce Rusya Donanması gemileri en son yaklaşık 10 yıl önce Suudi Arabistan limanlarına giriş yapmıştı” ifadelerine yer verildi.Gemilerin, Cidde limanında yakıt, içme suyu ve yiyecek stoklarını yenileyeceği kaydedildi.Rus Donanması’nın en modern gemilerinden olan ve Tsirkon yeni hipersonik füzelerle donatılan ‘Amiral Gorşkov’ firkateyni, 4 Ocak’ta Atlantik ve Hint okyanusları ile Akdeniz seferine çıkmıştı.
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rusya, suudi arabistan, liman, amiral gorşkov fırkateyni
rusya, suudi arabistan, liman, amiral gorşkov fırkateyni
Rus savaş gemileri son 10 yılda ilk kez Suudi Arabistan’daki limana girdi
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Rus Donanması, ‘Amiral Gorşkov’ firkateyni ve ‘Kama’ tankerinin yakıt ve yiyecek stoklarını yenilemek için Suudi Arabistan’ın Cidde limanına girdiğini duyurdu.
Rusya Kuzey Filosu’ndan yapılan açıklamada, “Daha önce Rusya Donanması gemileri en son yaklaşık 10 yıl önce Suudi Arabistan limanlarına giriş yapmıştı” ifadelerine yer verildi.
Gemilerin, Cidde limanında yakıt, içme suyu ve yiyecek stoklarını yenileyeceği kaydedildi.
Rus Donanması’nın en modern gemilerinden olan ve Tsirkon yeni hipersonik füzelerle donatılan ‘Amiral Gorşkov’ firkateyni, 4 Ocak’ta Atlantik ve Hint okyanusları ile Akdeniz seferine çıkmıştı.