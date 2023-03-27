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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230327/kirim-meclis-baskani-konstantinov-karadenizdeki-stratejik-konumunu-yitirmesi-abdye-rahat-vermiyor-1068814018.html
Kırım Meclis Başkanı Konstantinov: Karadeniz'deki stratejik konumunu yitirmesi ABD'ye rahat vermiyor
Kırım Meclis Başkanı Konstantinov: Karadeniz'deki stratejik konumunu yitirmesi ABD'ye rahat vermiyor
Rusya Federasyonu’na bağlı Kırım Cumhuriyeti’nin meclisi başkanı Vladimir Konstantinov, ABD’nin Karadeniz’deki stratejik konumunu kaybetmesinden rahatsız... 27.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-27T16:32+0300
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Konstantinov, “Hiç şüphesiz Kırım Baharı, Amerikalıların elinden çok büyük ve tatlı kurabiyeyi aldı. Kırım Baharı öncesinde neredeyse ele geçirdikleri Sivastopol’deki deniz üssü yok oldu. Çok büyük stratejik konumu kaybettiler. Bu da tüm Karadeniz, Ortadoğu, Kafkasya ve diğer bölgelere etkinin kaybedilmesi demek. O günden bugüne bu fikir onları yiyor ve rahat vermiyor. Ellerinde kalan Odessa bugün abluka altında ve ondan, tüm dünyada yapmaya alışık olduğu şekilde yararlanamıyorlar” ifadelerini kullandı.ABD’nin Karadeniz bölgesine istihbarat toplamak için insansız hava araçlarını (İHA) göndermeye devam ettiğini dile getiren Konstantinov, “Burada Rus donanmasının çok büyük grubunun bulunduğunu biliyorlar. Elbette burada olup bitenleri yakından takip ediyorlar. Bu fikre olan dikkatleri hiçbir zaman küçülmedi, aksine özel askeri harekat döneminde daha da büyüdü” dedi.
https://sputniknews.com.tr/20230317/putin-kirimin-rusyayla-birlesmesi-tarihi-bir-secim-1068410971.html
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kırım, rusya, ukrayna, karadeniz, insansız hava aracı, abd
kırım, rusya, ukrayna, karadeniz, insansız hava aracı, abd

Kırım Meclis Başkanı Konstantinov: Karadeniz'deki stratejik konumunu yitirmesi ABD'ye rahat vermiyor

16:32 27.03.2023
© Sputnik / Константин Михальчевскийgüneş - Kırım - Rusya
güneş - Kırım - Rusya - Sputnik Türkiye, 1920, 27.03.2023
© Sputnik / Константин Михальчевский
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Rusya Federasyonu’na bağlı Kırım Cumhuriyeti’nin meclisi başkanı Vladimir Konstantinov, ABD’nin Karadeniz’deki stratejik konumunu kaybetmesinden rahatsız olduğu için bölgeye keşif İHA’larını göndermeye devam ettiğini söyledi.
Konstantinov, “Hiç şüphesiz Kırım Baharı, Amerikalıların elinden çok büyük ve tatlı kurabiyeyi aldı. Kırım Baharı öncesinde neredeyse ele geçirdikleri Sivastopol’deki deniz üssü yok oldu. Çok büyük stratejik konumu kaybettiler. Bu da tüm Karadeniz, Ortadoğu, Kafkasya ve diğer bölgelere etkinin kaybedilmesi demek. O günden bugüne bu fikir onları yiyor ve rahat vermiyor. Ellerinde kalan Odessa bugün abluka altında ve ondan, tüm dünyada yapmaya alışık olduğu şekilde yararlanamıyorlar” ifadelerini kullandı.
ABD’nin Karadeniz bölgesine istihbarat toplamak için insansız hava araçlarını (İHA) göndermeye devam ettiğini dile getiren Konstantinov, “Burada Rus donanmasının çok büyük grubunun bulunduğunu biliyorlar. Elbette burada olup bitenleri yakından takip ediyorlar. Bu fikre olan dikkatleri hiçbir zaman küçülmedi, aksine özel askeri harekat döneminde daha da büyüdü” dedi.
Vladimir Putin - Sputnik Türkiye, 1920, 17.03.2023
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