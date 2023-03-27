https://sputniknews.com.tr/20230327/kirim-meclis-baskani-konstantinov-karadenizdeki-stratejik-konumunu-yitirmesi-abdye-rahat-vermiyor-1068814018.html

Kırım Meclis Başkanı Konstantinov: Karadeniz'deki stratejik konumunu yitirmesi ABD'ye rahat vermiyor

Kırım Meclis Başkanı Konstantinov: Karadeniz'deki stratejik konumunu yitirmesi ABD'ye rahat vermiyor

Rusya Federasyonu’na bağlı Kırım Cumhuriyeti’nin meclisi başkanı Vladimir Konstantinov, ABD’nin Karadeniz’deki stratejik konumunu kaybetmesinden rahatsız... 27.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-27T16:32+0300

2023-03-27T16:32+0300

2023-03-27T16:32+0300

ukrayna krizi

kırım

rusya

ukrayna

karadeniz

insansız hava aracı

abd

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/07/05/1058315178_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_b7979bc34c90177bc3ecb7416cf0fe09.jpg

Konstantinov, “Hiç şüphesiz Kırım Baharı, Amerikalıların elinden çok büyük ve tatlı kurabiyeyi aldı. Kırım Baharı öncesinde neredeyse ele geçirdikleri Sivastopol’deki deniz üssü yok oldu. Çok büyük stratejik konumu kaybettiler. Bu da tüm Karadeniz, Ortadoğu, Kafkasya ve diğer bölgelere etkinin kaybedilmesi demek. O günden bugüne bu fikir onları yiyor ve rahat vermiyor. Ellerinde kalan Odessa bugün abluka altında ve ondan, tüm dünyada yapmaya alışık olduğu şekilde yararlanamıyorlar” ifadelerini kullandı.ABD’nin Karadeniz bölgesine istihbarat toplamak için insansız hava araçlarını (İHA) göndermeye devam ettiğini dile getiren Konstantinov, “Burada Rus donanmasının çok büyük grubunun bulunduğunu biliyorlar. Elbette burada olup bitenleri yakından takip ediyorlar. Bu fikre olan dikkatleri hiçbir zaman küçülmedi, aksine özel askeri harekat döneminde daha da büyüdü” dedi.

https://sputniknews.com.tr/20230317/putin-kirimin-rusyayla-birlesmesi-tarihi-bir-secim-1068410971.html

rusya

ukrayna

karadeniz

abd

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

kırım, rusya, ukrayna, karadeniz, insansız hava aracı, abd