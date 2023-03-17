https://sputniknews.com.tr/20230317/putin-kirimin-rusyayla-birlesmesi-tarihi-bir-secim-1068410971.html

Putin: Kırım'ın Rusya'yla birleşmesi, tarihi bir seçim

Putin: Kırım'ın Rusya'yla birleşmesi, tarihi bir seçim

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'dan tek taraflı bağımsızlık ilan eden ve sonrasında referandumla anavatan dönen Kırım'ın Rusya'yla birleşmesini... 17.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-17T18:47+0300

2023-03-17T18:47+0300

2023-03-17T18:47+0300

dünya

vladimir putin

kırım

rusya

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Rusya lideri Putin, Kırım'ın Rusya topraklarına yeniden katılımının 9. yıldönümü arifesinde Kırım ve Sivastopol'ün sosyo-ekonomik kalkınma konularının ele alındığı toplantıda konuştu.Toplantıyı Kırım ve Sivastopol sakinlerini ve ülkenin tüm vatandaşlarını yaklaşan 'Kırım'ın Rusya'yla Birleşme Günü' nedeniyle tebrik ederek açan Putin, "9 yıl önce Kırımlılar ve Sivastopol sakinleri, bir ve büyük ülkenin yeniden ve ebediyen parçası olmaya karar vererek kesin ve nihai bir tarihi seçim yaptılar" dedi.‘Tüm tehditleri ortadan kaldırmak için her şeyi yapacağız’Özellikle bugün güvenlik konularının Kırım ve Sivastopol için öncelik taşıdığının aşikar olduğunu kaydeden Putin, tüm tehditleri ortadan kaldırmak için her şeyi yapacaklarını vurguladı.‘İnsanların yaşam kalitesini ve gelirlerini artırmaya yönelik planlar hayata geçirildi’Tüm meydan okumalara ve zorluklara rağmen Rusya hükümetinin Kırım'ın hızlandırılmış sosyo-ekonomik kalkınma görevini kademeli ve sistemli bir şekilde yerine getireceğini söyleyen Putin, Kırım'daki insanların yaşam kalitesini, ailelerin gelirlerini artırmaya yönelik planların da hayata geçirileceğinin altını çizdi.Kırım'ın Rusya'ya bağlanmasını izleyen yıllarda yarımadanın tüm ulaşım altyapısının geliştirilmesi alanında da olmak üzere çok farklı profilde yüzlerce önemli projenin uygulandığını anımsatan Putin, Simferopol Havaalanı, Tavrida otoyolu ve Kırım Köprüsü'nü bunlara örnek gösterdi.Rusya lideri, terör saldırısına uğrayan Kırım Köprüsü'nün onarım çalışmalarının sürdüğünü ve zamanında tamamlanacağından emin olduğunu ekledi.Kırım, 16 Mart 2014'te yapılan ve yüzde 96.77 'evet' oyunun çıktığı referandum sonrasında 18 Mart 2014'te Kremlin'de düzenlenen imza töreniyle resmen Rusya'ya bağlanmıştı.

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