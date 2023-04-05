https://sputniknews.com.tr/20230405/profesore-polis-bahanesiyle-tuzak-15-milyon-tl-kaptirdi-1069197486.html
Profesöre 'polis' bahanesiyle tuzak: 1.5 milyon TL kaptırdı
Profesöre 'polis' bahanesiyle tuzak: 1.5 milyon TL kaptırdı
Emekli biyoloji profesörü Şeniz K., kendisini telefonda polis olarak tanıtan çeteye 1 milyon 516 bin TL gönderdi. Şeniz K., “Yardım etmezsem başımın belaya... 05.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-05T10:18+0300
2023-04-05T10:18+0300
2023-04-05T10:18+0300
türkiye
türkiye
polis
dolandırıcılık
profesör
fetö
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İstanbul Etiler’de yaşayan 83 yaşındaki Şeniz K.’yı, 28 Şubat günü saat 15.25’te telefonla arayan iki kişi kendilerini savcı ve polis olarak tanıtıp çok gizli bir soruşturma yürüttüklerini söyledi.Sözde polisin anlattıklarına göre, 'FETÖ’cüler emekli biyoloji profesörü Şeniz K. adına çok sayıda telefon hattı çıkartmış ve örgütsel görüşmelerde bunları kullanmıştı'. Şeniz K.’nın adı bu hatlar nedeniyle FETÖ soruşturma listesindeydi. Şeniz K.’yı korkutarak ikna eden çete üyeleri, verdikleri hesap numaralarına tüm parası olan 1 milyon 516 bin TL’yi havale yaptırdı.Hürriyet gazetesinden Ayşegül Usta'nın haberine göre Şeniz K., savcılıkta verdiği ifadesinde özetle şöyle konuştu: Polis ekiplerinin yakaladığı Anıl Tosun, Cihan Aşkan, Mehmet Oğuz Türkkan, Mehmet Emin Egen, Veli Kanlıbaş, Doğukan Güman ve çete lideri olduğu öne sürülen Ferit Yeşilçeçen tutuklandı.Soruşturmada 7 mağdur daha olduğu ortaya çıktı. Çetenin vatandaşları toplamda 2 milyon 750 bin TL dolandırdığı tespit edildi.
https://sputniknews.com.tr/20230405/sahte-diplomayla-42-yil-muteahhitlik-yapmisti-santiye-sefi-olarak-calistigi-projeler-inceleniyor-1069197040.html
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türkiye, polis, dolandırıcılık, profesör, fetö
Profesöre 'polis' bahanesiyle tuzak: 1.5 milyon TL kaptırdı
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Emekli biyoloji profesörü Şeniz K., kendisini telefonda polis olarak tanıtan çeteye 1 milyon 516 bin TL gönderdi. Şeniz K., “Yardım etmezsem başımın belaya gireceğini söylediler” dedi.
İstanbul Etiler’de yaşayan 83 yaşındaki Şeniz K.’yı, 28 Şubat günü saat 15.25’te telefonla arayan iki kişi kendilerini savcı ve polis olarak tanıtıp çok gizli bir soruşturma yürüttüklerini söyledi.
Sözde polisin anlattıklarına göre, 'FETÖ’cüler emekli biyoloji profesörü Şeniz K. adına çok sayıda telefon hattı çıkartmış ve örgütsel görüşmelerde bunları kullanmıştı'. Şeniz K.’nın adı bu hatlar nedeniyle FETÖ soruşturma listesindeydi. Şeniz K.’yı korkutarak ikna eden çete üyeleri, verdikleri hesap numaralarına tüm parası olan 1 milyon 516 bin TL’yi havale yaptırdı.
Hürriyet gazetesinden Ayşegül Usta'nın haberine göre Şeniz K., savcılıkta verdiği ifadesinde özetle şöyle konuştu:
“Beni arayan kişi Levent Polis Merkezi’nde görevli polis Ahmet Kaya olduğunu söyledi. Tanıdıklarımdan bahsederek beni inandırdılar. Operasyon içerisinde olduklarını, onlara yardımcı olmam gerektiğini, aksi halde başımın belaya gireceğini söylediler. Korktum. Çeşitli konuşmalar sonunda para atmamı istediler.”
Polis ekiplerinin yakaladığı Anıl Tosun, Cihan Aşkan, Mehmet Oğuz Türkkan, Mehmet Emin Egen, Veli Kanlıbaş, Doğukan Güman ve çete lideri olduğu öne sürülen Ferit Yeşilçeçen tutuklandı.
Soruşturmada 7 mağdur daha olduğu ortaya çıktı. Çetenin vatandaşları toplamda 2 milyon 750 bin TL dolandırdığı tespit edildi.