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https://sputniknews.com.tr/20230405/sahte-diplomayla-42-yil-muteahhitlik-yapmisti-santiye-sefi-olarak-calistigi-projeler-inceleniyor-1069197040.html
Sahte diplomayla 42 yıl müteahhitlik yapmıştı: Şantiye şefi olarak çalıştığı projeler inceleniyor
Sahte diplomayla 42 yıl müteahhitlik yapmıştı: Şantiye şefi olarak çalıştığı projeler inceleniyor
Sahte mezuniyet geçici belgesi hazırlayıp kendisini Gazi Üniversitesi Mimarlık Fakültesi 1980 yılı mezunu olarak tanıtan Avni Tekinaslan’la ilgili Antalya... 05.04.2023, Sputnik Türkiye
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inşaat
mimar
mühendis
sahte
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Kendisini Gazi Üniversitesi Mimarlık Fakültesi 1980 yılı mezunu olarak tanıtan Avni Tekinaslan’la ilgili soruşturma genişletildi.Soruşturma kapsamında kamu kurumlarında görev yapan ilgili personelin de bilgisine başvurulurken, yapılan detaylı inceleme ve uzman görüşleri kapsamında Tekinaslan’ın şantiye şefi olarak görev yaptığı şirketlere Antalya Valiliği tarafından ‘yetersiz personel’ çalıştırdığı gerekçesiyle ceza kesildi. Hürriyet gazetesinden Salim Uzun'un aktardığı habere göre; sahte mimarın şantiye şefi olarak görev aldığı projeler yeniden inceleniyor. Ayrıca projelerde kullanılan malzemelerden de numuneler alınarak incelenecek. Eğer numune sonuçları teknik açıdan sıkıntılı çıkarsa yeniden ihale gerçekleştirilerek hatalar hızla düzeltilecek. Bu konularla ilgili de ayrıca suç duyurusunda bulunulacak.'Diploma sahte olduğu için bu sorumluluk yerine getirilmemiş oluyor'Hürriyet’e konuşan resmi kaynaklar şunları not etti:Ne olmuştu?Avni Tekinaslan, mezuniyet tarihi 1980 olan sahte mezuniyet geçici belgesiyle içinde akrabalarının da bulunduğu bir inşaat şirketinin mimar kadrosuna dahil oldu. Bu belge ile Antalya ve Aydın dahil olmak üzere Türkiye’nin farklı illerinde mimar ve şantiye şefi olarak görev yaptı. Son olarak Hıdırlık Kulesi ve çevresinde Antalya Büyükşehir Belediyesi koordinasyonunda 2021 yılında başlatılan arkeolojik kazılarda şantiye şefi olarak görev aldı.İhbar yapılınca inceleme başlatıldıAncak 2022 Aralık ayında Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi’ne (CİMER) bir ihbar yapıldı. İhbarda kendisini Gazi Üniversitesi Mimarlık Fakültesi mezunu olarak tanıtan Tekinaslan’ın diplomasının sahte olduğu vurgulandı. CİMER konuyu aynı gün Antalya Valiliği’ne iletti. İlgili birimler Tekinaslan’ın özlük dosyasını raftan indirip belgeleri incelemeye başladı.
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inşaat, mimar, mühendis, sahte, mezuniyet
inşaat, mimar, mühendis, sahte, mezuniyet

Sahte diplomayla 42 yıl müteahhitlik yapmıştı: Şantiye şefi olarak çalıştığı projeler inceleniyor

10:09 05.04.2023
© İHABursa'nın İnegöl ilçesinde inşaat
Bursa'nın İnegöl ilçesinde inşaat - Sputnik Türkiye, 1920, 05.04.2023
© İHA
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Sahte mezuniyet geçici belgesi hazırlayıp kendisini Gazi Üniversitesi Mimarlık Fakültesi 1980 yılı mezunu olarak tanıtan Avni Tekinaslan’la ilgili Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma genişletildi.
Kendisini Gazi Üniversitesi Mimarlık Fakültesi 1980 yılı mezunu olarak tanıtan Avni Tekinaslan’la ilgili soruşturma genişletildi.
Soruşturma kapsamında kamu kurumlarında görev yapan ilgili personelin de bilgisine başvurulurken, yapılan detaylı inceleme ve uzman görüşleri kapsamında Tekinaslan’ın şantiye şefi olarak görev yaptığı şirketlere Antalya Valiliği tarafından ‘yetersiz personel’ çalıştırdığı gerekçesiyle ceza kesildi.
Hürriyet gazetesinden Salim Uzun'un aktardığı habere göre; sahte mimarın şantiye şefi olarak görev aldığı projeler yeniden inceleniyor. Ayrıca projelerde kullanılan malzemelerden de numuneler alınarak incelenecek. Eğer numune sonuçları teknik açıdan sıkıntılı çıkarsa yeniden ihale gerçekleştirilerek hatalar hızla düzeltilecek. Bu konularla ilgili de ayrıca suç duyurusunda bulunulacak.

'Diploma sahte olduğu için bu sorumluluk yerine getirilmemiş oluyor'

Hürriyet’e konuşan resmi kaynaklar şunları not etti:
“Sahte Mimar Antalya dışında illerde de görev almış. Bu yüzden soruşturma sonuçları ve atılacak adımlar konusunda bu iller de bilgilendiriliyor. Şu anda Avni Tekinaslan’ı şantiye şefi olarak gösteren şirketlere para cezası kesiliyor. Çünkü mevcut projelerde yeterliliği olan şantiye şefi bulundurma zorunluluğu var. Diploma sahte olduğu için bu sorumluluk yerine getirilmemiş oluyor. Bu ihlalin de mevzuatta cezası var. İlk belirlemelere göre Ceza miktarının 1 milyon TL’yi geçeceğini düşünüyoruz. Şu anda sadece 1 projeyi kapsayan 150 bin TL’lik cezanın tebligatı yapıldı. Şirket bu parayı ödemezse haciz işlemi uygulanacak. Ayrıca sahte mimarın şahsına yönelik de ceza işlemi uygulayacağız."

Ne olmuştu?

Avni Tekinaslan, mezuniyet tarihi 1980 olan sahte mezuniyet geçici belgesiyle içinde akrabalarının da bulunduğu bir inşaat şirketinin mimar kadrosuna dahil oldu. Bu belge ile Antalya ve Aydın dahil olmak üzere Türkiye’nin farklı illerinde mimar ve şantiye şefi olarak görev yaptı. Son olarak Hıdırlık Kulesi ve çevresinde Antalya Büyükşehir Belediyesi koordinasyonunda 2021 yılında başlatılan arkeolojik kazılarda şantiye şefi olarak görev aldı.

İhbar yapılınca inceleme başlatıldı

Ancak 2022 Aralık ayında Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi’ne (CİMER) bir ihbar yapıldı. İhbarda kendisini Gazi Üniversitesi Mimarlık Fakültesi mezunu olarak tanıtan Tekinaslan’ın diplomasının sahte olduğu vurgulandı. CİMER konuyu aynı gün Antalya Valiliği’ne iletti. İlgili birimler Tekinaslan’ın özlük dosyasını raftan indirip belgeleri incelemeye başladı.
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