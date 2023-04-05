https://sputniknews.com.tr/20230405/polonya-cumhurbaskani-ukrayna-ile-sinirimiz-yakinda-ortadan-kalkacak-1069239615.html

Polonya Cumhurbaşkanı: Ukrayna ile sınırımız yakında ortadan kalkacak

Polonya Cumhurbaşkanı: Ukrayna ile sınırımız yakında ortadan kalkacak

Polonya Cumhurbaşkanı Duda, Ukrayna ile Polonya arasındaki sınırın yakında tamamen ortadan kalkacağını açıkladı. 05.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-05T22:13+0300

2023-04-05T22:13+0300

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ukrayna krizi

polonya

ukrayna

andrzej duda

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Polonya-Ukrayna ekonomi forumunda konuşan Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, Ukrayna ile Polonya arasındaki sınırın savaştan sonra ortadan kalkacağını söyledi.Duda, “Umarım savaştan sonra Polonya ile Ukrayna arasında fiziki sınır kalmaz. Özellikle de Ukrayna Avrupa Birliği'nin bir parçası olduğunda. Sıradan insanlar, Ukrayna'dan Polonya'ya gittiklerinde, o sınırın bir zamanlar nerede olduğunu bilmeyecekler, onu yalnızca bir zamanlar sınır kontrollerinin yapıldığı, kenarda bir yerde duran binalardan tanıyacaklar. Durumun böyle olacağından hiç şüphem yok” ifadelerini kullandı.

https://sputniknews.com.tr/20230330/eski-ukrayna-basbakani-azarov-polonya-ukraynanin-bir-kismini-topraklarina-katmak-istiyor-1068931510.html

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polonya, ukrayna, andrzej duda