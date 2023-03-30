https://sputniknews.com.tr/20230330/eski-ukrayna-basbakani-azarov-polonya-ukraynanin-bir-kismini-topraklarina-katmak-istiyor-1068931510.html
Eski Ukrayna Başbakanı Azarov: Polonya, Ukrayna’nın bir kısmını topraklarına katmak istiyor
Eski Ukrayna Başbakanı Azarov: Polonya, Ukrayna’nın bir kısmını topraklarına katmak istiyor
Eski Ukrayna Başbakanı Azarov, Polonya’nın, çatışma yoluyla Ukrayna’yı olabildiğince zayıflatmaya ve batıdaki topraklarını elinden almaya çalıştığını öne... 30.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-30T04:19+0300
2023-03-30T04:19+0300
2023-03-30T04:19+0300
ukrayna krizi
polonya
ukrayna
nikolay azarov
toprak
açıklama
asker
çatışma
operasyon
rusya
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/101959/07/1019590730_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_177746f910d0c8ab1d2b6402e282b311.jpg
Eski Ukrayna Başbakanı Nikolay Azarov, sosyal medya paylaşımında, “Polonya’nın bu çatışmadaki hedefi en başından beri belliydi. Ukrayna’yı olabildiğince zayıflatarak Polonya-Litvanya Birliği sınırları içindeki eski topraklarını geri almak. Polonyalılar, tükenmiş Ukrayna’ya asker göndererek batı topraklarını ele geçirmek olan kurnaz planlarını büyük ihtimalle yakında yerine getirebilecekler” diye yazdı.Polonya’nın, çatışmaya çözüm getirmek yerine, Rus ve Ukrayna ordularını 'olabildiğince zayıflatma umuduyla' Ukrayna’ya silah verdiğini belirten Azarov, “Son amaca ulaşmak o kadar da güç değil. 100’den fazla devlet işletmesi ve fabrika içeren ana silah üreticisi Ukroboronprom, Ukraynalı yozlaşmış yetkililer sayesinde çoktan tasfiye edildi ve yabancı şirketlere satıldı” ifadesini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20230330/eski-italya-basbakani-conte-ukraynaya-silah-yardimini-elestirdi-1068928687.html
polonya
ukrayna
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/101959/07/1019590730_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_2d3f2e7de4f8b5544cd8ad9a48b5ecc2.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
polonya, ukrayna, nikolay azarov, toprak, açıklama, asker, çatışma, operasyon, rusya
polonya, ukrayna, nikolay azarov, toprak, açıklama, asker, çatışma, operasyon, rusya
Eski Ukrayna Başbakanı Azarov: Polonya, Ukrayna’nın bir kısmını topraklarına katmak istiyor
Abone ol
Eski Ukrayna Başbakanı Azarov, Polonya’nın, çatışma yoluyla Ukrayna’yı olabildiğince zayıflatmaya ve batıdaki topraklarını elinden almaya çalıştığını öne sürdü.
Eski Ukrayna Başbakanı Nikolay Azarov, sosyal medya paylaşımında, “Polonya’nın bu çatışmadaki hedefi en başından beri belliydi. Ukrayna’yı olabildiğince zayıflatarak Polonya-Litvanya Birliği sınırları içindeki eski topraklarını geri almak. Polonyalılar, tükenmiş Ukrayna’ya asker göndererek batı topraklarını ele geçirmek olan kurnaz planlarını büyük ihtimalle yakında yerine getirebilecekler” diye yazdı.
Polonya’nın, çatışmaya çözüm getirmek yerine, Rus ve Ukrayna ordularını 'olabildiğince zayıflatma umuduyla' Ukrayna’ya silah verdiğini belirten Azarov, “Son amaca ulaşmak o kadar da güç değil. 100’den fazla devlet işletmesi ve fabrika içeren ana silah üreticisi Ukroboronprom, Ukraynalı yozlaşmış yetkililer sayesinde çoktan tasfiye edildi ve yabancı şirketlere satıldı” ifadesini kullandı.