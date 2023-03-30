https://sputniknews.com.tr/20230330/eski-ukrayna-basbakani-azarov-polonya-ukraynanin-bir-kismini-topraklarina-katmak-istiyor-1068931510.html

Eski Ukrayna Başbakanı Azarov: Polonya, Ukrayna’nın bir kısmını topraklarına katmak istiyor

Eski Ukrayna Başbakanı Azarov: Polonya, Ukrayna’nın bir kısmını topraklarına katmak istiyor

Eski Ukrayna Başbakanı Azarov, Polonya’nın, çatışma yoluyla Ukrayna’yı olabildiğince zayıflatmaya ve batıdaki topraklarını elinden almaya çalıştığını öne... 30.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-30T04:19+0300

2023-03-30T04:19+0300

2023-03-30T04:19+0300

ukrayna krizi

polonya

ukrayna

nikolay azarov

toprak

açıklama

asker

çatışma

operasyon

rusya

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Eski Ukrayna Başbakanı Nikolay Azarov, sosyal medya paylaşımında, “Polonya’nın bu çatışmadaki hedefi en başından beri belliydi. Ukrayna’yı olabildiğince zayıflatarak Polonya-Litvanya Birliği sınırları içindeki eski topraklarını geri almak. Polonyalılar, tükenmiş Ukrayna’ya asker göndererek batı topraklarını ele geçirmek olan kurnaz planlarını büyük ihtimalle yakında yerine getirebilecekler” diye yazdı.Polonya’nın, çatışmaya çözüm getirmek yerine, Rus ve Ukrayna ordularını 'olabildiğince zayıflatma umuduyla' Ukrayna’ya silah verdiğini belirten Azarov, “Son amaca ulaşmak o kadar da güç değil. 100’den fazla devlet işletmesi ve fabrika içeren ana silah üreticisi Ukroboronprom, Ukraynalı yozlaşmış yetkililer sayesinde çoktan tasfiye edildi ve yabancı şirketlere satıldı” ifadesini kullandı.

https://sputniknews.com.tr/20230330/eski-italya-basbakani-conte-ukraynaya-silah-yardimini-elestirdi-1068928687.html

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polonya, ukrayna, nikolay azarov, toprak, açıklama, asker, çatışma, operasyon, rusya