https://sputniknews.com.tr/20230405/politico-cin-abdnin-ust-duzey-temaslari-yeniden-baslatma-girisimlerini-reddetti-1069239369.html

Politico: Çin, ABD’nin üst düzey temasları yeniden başlatma girişimlerini reddetti

Politico: Çin, ABD’nin üst düzey temasları yeniden başlatma girişimlerini reddetti

Politico gazetesinin haberine göre Çin, ABD’nin üst düzeyde temasları yeniden başlatma girişimlerini reddetti. 05.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-05T22:04+0300

2023-04-05T22:04+0300

2023-04-05T22:06+0300

dünya

abd

çin

temas

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/03/08/1067961878_0:156:3001:1844_1920x0_80_0_0_17a48274435a9cadb45cce7a004db0be.jpg

Politico gazetesine konuşan ABD’li yetkililer, Pekin’in, Dışişleri Bakanı Antony Blinken’in daha önce iptal edilen Çin ziyareti için yeni tarihe destek vermediğini söyledi.Haberde Çin’in diğer yetkililerin ziyaretlerine ve ABD Başkanı Joe Biden ve Çinli mevkidaşı Şi Cinping arasındaki telefon görüşmelerine de onay vermediği belirtildi.Tayvan Devlet Başkanı Tsai Ing-wen’ın ABD ziyareti ve ABD’li yetkililerle görüşmesinin Pekin’in Washington’la diplomatik temasları canlandırma yönündeki isteksizliğini daha da güçlendirebileceği kaydedildi.ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, balon olayı yüzünden şubatta yapılması planlanan Pekin ziyaretini belirsiz bir süre için ertelemişti.Dönemin ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi’nin geçen yılın ağustos ayındaki Tayvan ziyaretinin ardından Çin ve ABD arasındaki gerilim tırmanmıştı.

https://sputniknews.com.tr/20230403/bm-guvenlik-konseyi-baskanligini-devralan-rusya-etkin-cok-kutupluluk-toplantisi-duzenleyecek--1069112440.html

çin

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

abd, çin, temas