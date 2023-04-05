https://sputniknews.com.tr/20230405/politico-cin-abdnin-ust-duzey-temaslari-yeniden-baslatma-girisimlerini-reddetti-1069239369.html
Politico: Çin, ABD’nin üst düzey temasları yeniden başlatma girişimlerini reddetti
Politico: Çin, ABD’nin üst düzey temasları yeniden başlatma girişimlerini reddetti
Politico gazetesinin haberine göre Çin, ABD’nin üst düzeyde temasları yeniden başlatma girişimlerini reddetti. 05.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-05T22:04+0300
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Politico gazetesine konuşan ABD’li yetkililer, Pekin’in, Dışişleri Bakanı Antony Blinken’in daha önce iptal edilen Çin ziyareti için yeni tarihe destek vermediğini söyledi.Haberde Çin’in diğer yetkililerin ziyaretlerine ve ABD Başkanı Joe Biden ve Çinli mevkidaşı Şi Cinping arasındaki telefon görüşmelerine de onay vermediği belirtildi.Tayvan Devlet Başkanı Tsai Ing-wen’ın ABD ziyareti ve ABD’li yetkililerle görüşmesinin Pekin’in Washington’la diplomatik temasları canlandırma yönündeki isteksizliğini daha da güçlendirebileceği kaydedildi.ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, balon olayı yüzünden şubatta yapılması planlanan Pekin ziyaretini belirsiz bir süre için ertelemişti.Dönemin ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi’nin geçen yılın ağustos ayındaki Tayvan ziyaretinin ardından Çin ve ABD arasındaki gerilim tırmanmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20230403/bm-guvenlik-konseyi-baskanligini-devralan-rusya-etkin-cok-kutupluluk-toplantisi-duzenleyecek--1069112440.html
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Politico: Çin, ABD’nin üst düzey temasları yeniden başlatma girişimlerini reddetti
22:04 05.04.2023 (güncellendi: 22:06 05.04.2023) Abone ol
Politico gazetesinin haberine göre Çin, ABD’nin üst düzeyde temasları yeniden başlatma girişimlerini reddetti.
Politico gazetesine konuşan ABD’li yetkililer, Pekin’in, Dışişleri Bakanı Antony Blinken’in daha önce iptal edilen Çin ziyareti için yeni tarihe destek vermediğini söyledi.
Haberde Çin’in diğer yetkililerin ziyaretlerine ve ABD Başkanı Joe Biden ve Çinli mevkidaşı Şi Cinping arasındaki telefon görüşmelerine de onay vermediği belirtildi.
Tayvan Devlet Başkanı Tsai Ing-wen’ın ABD ziyareti ve ABD’li yetkililerle görüşmesinin Pekin’in Washington’la diplomatik temasları canlandırma yönündeki isteksizliğini daha da güçlendirebileceği kaydedildi.
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, balon olayı yüzünden şubatta yapılması planlanan Pekin ziyaretini belirsiz bir süre için ertelemişti.
Dönemin ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi’nin geçen yılın ağustos ayındaki Tayvan ziyaretinin ardından Çin ve ABD arasındaki gerilim tırmanmıştı.