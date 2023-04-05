https://sputniknews.com.tr/20230405/okan-buruk-demokratik-ortamda-degiliz-ozgurce-fikirlerimizi-soyleyemiyoruz-1069244965.html

Okan Buruk: Demokratik ortamda değiliz, özgürce fikirlerimizi söyleyemiyoruz

Okan Buruk: Demokratik ortamda değiliz, özgürce fikirlerimizi söyleyemiyoruz

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'nda Başakşehir'e 3-2 yenilerek turnuvaya veda etti. Teknik direktör Okan Buruk maçın ardından açıklamalarda bulundu. Buruk... 05.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-05T23:58+0300

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spor

okan buruk

galatasaray

galatasaray sk

medipol başakşehir

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Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'na çeyrek finalde veda etti. Sarı kırmızılılar sahasında Başakşehir'e 3-2 yenildi. Galatasaray'ın karşılaşmada 2 golü VAR'dan döndü.Maçın ardından Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, A Spor'a açıklamalarda bulundu."Maçın büyük bölümünde kazanmak için oynadık. Rakibimiz özellikle direkt hücum tercih etti"diyen Buruk, "Verdiğimiz pozisyonlar vardı. Rakibimizi tebrik ediyoruz. Girdiğimiz pozisyonları değerlendiremedik. Penaltı olup olmadığını söylesek bile Disiplin Kurulu'na sevk ediliyoruz. Demokratik ortamda değiliz. Özgürce fikirlerimizi söyleyemiyoruz. Yakında herhalde maçla ilgili de konuşamayacağız. Maçın genelinde yapmaya çalışsak da olmadı. Turu geçmek istiyorduk." ifadelerini kullandı.MHK Başkanı Lale Orta'nın yayıncı kuruluşta maçlardaki pozisyonları değerlendirmesi hakkında konuşan Okan Buruk, "Bizim kırmızı kart dediğimiz pozisyonlara onlar da kırmızı dedi. Oyuncularımın kafasında son haftalarda yaşadığımız hatalar yer alıyor, onunla ilgili korkuları var. Lale Orta'nın VAR hatalarında yapılan kararların açıklamasına sevindik. Bizi aydınlatmış oldular." dedi.

https://sputniknews.com.tr/20230405/galatasaray-turkiye-kupasina-ceyrek-finalde-veda-etti-1069242109.html

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okan buruk, galatasaray, galatasaray sk, medipol başakşehir