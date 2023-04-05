https://sputniknews.com.tr/20230405/okan-buruk-demokratik-ortamda-degiliz-ozgurce-fikirlerimizi-soyleyemiyoruz-1069244965.html
Okan Buruk: Demokratik ortamda değiliz, özgürce fikirlerimizi söyleyemiyoruz
Okan Buruk: Demokratik ortamda değiliz, özgürce fikirlerimizi söyleyemiyoruz
Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'nda Başakşehir'e 3-2 yenilerek turnuvaya veda etti. Teknik direktör Okan Buruk maçın ardından açıklamalarda bulundu. Buruk... 05.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-05T23:58+0300
2023-04-05T23:58+0300
2023-04-05T23:59+0300
spor
okan buruk
galatasaray
galatasaray sk
medipol başakşehir
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Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'na çeyrek finalde veda etti. Sarı kırmızılılar sahasında Başakşehir'e 3-2 yenildi. Galatasaray'ın karşılaşmada 2 golü VAR'dan döndü.Maçın ardından Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, A Spor'a açıklamalarda bulundu."Maçın büyük bölümünde kazanmak için oynadık. Rakibimiz özellikle direkt hücum tercih etti"diyen Buruk, "Verdiğimiz pozisyonlar vardı. Rakibimizi tebrik ediyoruz. Girdiğimiz pozisyonları değerlendiremedik. Penaltı olup olmadığını söylesek bile Disiplin Kurulu'na sevk ediliyoruz. Demokratik ortamda değiliz. Özgürce fikirlerimizi söyleyemiyoruz. Yakında herhalde maçla ilgili de konuşamayacağız. Maçın genelinde yapmaya çalışsak da olmadı. Turu geçmek istiyorduk." ifadelerini kullandı.MHK Başkanı Lale Orta'nın yayıncı kuruluşta maçlardaki pozisyonları değerlendirmesi hakkında konuşan Okan Buruk, "Bizim kırmızı kart dediğimiz pozisyonlara onlar da kırmızı dedi. Oyuncularımın kafasında son haftalarda yaşadığımız hatalar yer alıyor, onunla ilgili korkuları var. Lale Orta'nın VAR hatalarında yapılan kararların açıklamasına sevindik. Bizi aydınlatmış oldular." dedi.
https://sputniknews.com.tr/20230405/galatasaray-turkiye-kupasina-ceyrek-finalde-veda-etti-1069242109.html
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okan buruk, galatasaray, galatasaray sk, medipol başakşehir
okan buruk, galatasaray, galatasaray sk, medipol başakşehir
Okan Buruk: Demokratik ortamda değiliz, özgürce fikirlerimizi söyleyemiyoruz
23:58 05.04.2023 (güncellendi: 23:59 05.04.2023) Abone ol
Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'nda Başakşehir'e 3-2 yenilerek turnuvaya veda etti. Teknik direktör Okan Buruk maçın ardından açıklamalarda bulundu. Buruk, "Penaltı olup olmadığını söylesek bile Disiplin Kurulu'na sevk ediliyoruz. Demokratik ortamda değiliz. Özgürce fikirlerimizi söyleyemiyoruz" dedi.
Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'na çeyrek finalde veda etti. Sarı kırmızılılar sahasında Başakşehir'e 3-2 yenildi. Galatasaray'ın karşılaşmada 2 golü VAR'dan döndü.
Maçın ardından Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, A Spor'a açıklamalarda bulundu.
"Maçın büyük bölümünde kazanmak için oynadık. Rakibimiz özellikle direkt hücum tercih etti"diyen Buruk, "Verdiğimiz pozisyonlar vardı. Rakibimizi tebrik ediyoruz. Girdiğimiz pozisyonları değerlendiremedik. Penaltı olup olmadığını söylesek bile Disiplin Kurulu'na sevk ediliyoruz. Demokratik ortamda değiliz. Özgürce fikirlerimizi söyleyemiyoruz. Yakında herhalde maçla ilgili de konuşamayacağız. Maçın genelinde yapmaya çalışsak da olmadı. Turu geçmek istiyorduk." ifadelerini kullandı.
MHK Başkanı Lale Orta'nın yayıncı kuruluşta maçlardaki pozisyonları değerlendirmesi hakkında konuşan Okan Buruk, "Bizim kırmızı kart dediğimiz pozisyonlara onlar da kırmızı dedi. Oyuncularımın kafasında son haftalarda yaşadığımız hatalar yer alıyor, onunla ilgili korkuları var. Lale Orta'nın VAR hatalarında yapılan kararların açıklamasına sevindik. Bizi aydınlatmış oldular." dedi.