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https://sputniknews.com.tr/20230405/galatasaray-turkiye-kupasina-ceyrek-finalde-veda-etti-1069242109.html
Galatasaray, Türkiye Kupası'na çeyrek finalde veda etti
Galatasaray, Türkiye Kupası'na çeyrek finalde veda etti
Spor Toto Süper Lig lideri Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'na çeyrek finalde veda etti. 05.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-05T23:06+0300
2023-04-05T23:06+0300
spor
galatasaray sk
medipol başakşehir
ziraat türkiye kupası
türkiye futbol federasyonu (tff)
mauro icardi
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Tek maç eleme usulüne göre yapılan çeyrek final maçında Medipol Başakşehir'i konuk eden sarı-kırmızılı ekip, 12. dakikada Patryk Szysz'in attığı gole 1-0 geri düştü. Karşılaşmanın 20. dakikasında Kaan Ayhan ile beraberliği sağlayan Galatasaray, 30. dakikada Danijel Aleksic'in kaydettiği golle bir kez daha geriye düştü. Ev sahibi ekip, devre arasına 2-1 geride girdi.Müsabakanın 51. dakikasında Mauro Icardi'nin kaydettiği golle yeniden beraberliği yakalayan (2-2) Galatasaray, Szysz'in 66. dakikadaki golüne engel olamayarak üstünlüğünü koruyamadı. Kalan dakikalarda ev sahibi ekibin baskısına rağmen gol sesi çıkmadı ve mücadeleyi turuncu-lacivertliler 3-2 kazandı.Bu sonuçla tur atlayan taraf Medipol Başakşehir olurken, Galatasaray organizasyondan elendi.Türkiye Kupası hasreti 4 sezona çıktıGalatasaray'ın Ziraat Türkiye Kupası'ndaki şampiyonluk hasreti 4 sezona yükseldi.Bu kulvarda son olarak 2018-2019 sezonunda mutlu sona ulaşan sarı-kırmızılı ekip, sonraki 3 sezonda çeyrek finalden öteye geçemedi.Bu sezon da organizasyona çeyrek finalde veda eden Galatasaray'ın önünde tek hedef olarak Spor Toto Süper Lig şampiyonluğu kaldı.İç sahadaki yenilmezlik serisi bittiGalatasaray'ın bu sezon sahasındaki 15 resmi maçlık yenilmezlik serisi sona erdi.Bu sezon iç sahada 13 Süper Lig, 4 Türkiye Kupası maçına çıkan sarı-kırmızılı ekip, 2. kez mağlup oldu.İlk iç saha yenilgisini ligin 2. haftasında Bitexen Giresunspor'a karşı yaşayan Galatasaray, sonrasında iki kulvarda çıktığı 15 maçta 14 galibiyet, 1 beraberlik aldı.Çeyrek finalde Medipol Başakşehir'e yenilen sarı-kırmızılılar, hem kupaya veda etti hem de iç sahadaki 15 maçlık yenilmezlik serisini sürdüremedi. Bu sezon ilk kez 3 gol yediGalatasaray, bu sezon resmi maçlarda ilk kez kalesinde 3 gol gördü.Spor Toto Süper Lig'de 27. hafta sonunda 19 kez ile en az gol yiyen takım konumundaki sarı-kırmızılılar, rakiplerine hiçbir maçta 3 gol şansı vermedi. Türkiye Kupası'ndaki 4 mücadelede sadece 2 gol gören Galatasaray, bu kulvarda da 1'den fazla gol yemedi.Medipol Başakşehir ile yapılan çeyrek final maçını 3-2 kaybeden Galatasaray, kalesinde ilk kez 3 gol birden yedi.Icardi, 10 gole ulaştıSarı-kırmızılı ekibin Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, bu sezon resmi maçlardaki gol sayısını 10'a çıkardı.Galatasaray'da Medipol Başakşehir mücadelesine kadar bu sezon 15 Süper Lig, 1 de Türkiye Kupası maçına çıkan Icardi, bu karşılaşmalarda 9 kez fileleri havalandırdı.Başakşehir karşılaşmasında takımının 2. golünü atan 30 yaşındaki golcü futbolcu, toplamdaki gol sayısını 10'a taşıdı.Mauro Icardi, Medipol Başakşehir ile bu sezon yapılan 2 maçta da birer kez fileleri havalandırmış oldu.Kaan Ayhan, Galatasaray'da ilk kez gol attıGalatasaray'ın ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Kaan Ayhan, sarı-kırmızılı formayla ilk kez gol sevinci yaşadı.Maçın 20. dakikasında sağdan kullanılan kornerde altıpasa gelen topu kafayla ağlara gönderen milli futbolcu, Galatasaray kariyerindeki 3. resmi maçında ilk golünü kaydetti.Kerem ve Mertens'in golleri VAR ile iptal edildiGalatasaray'da Kerem Aktürkoğlu ile Dries Mertens'in attığı goller Video Yardımcı Hakem (VAR) incelemesi sonrasında geçersiz sayıldı.Müsabakanın 5. dakikasında Mauro Icardi'nin pasıyla ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Kerem, bekletmeden yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu.Pozisyonda hakemler gol kararı verirken Medipol Başakşehir santra yapmak için orta sahaya geldi. VAR odasındaki Özgür Yankaya'nın uyarısının ardından hakem Kadir Sağlam golü ofsayt gerekçesiyle iptal etti.Maçın 40. dakikasında ise Kazımcan Karataş'ın soldan ortasında altıpastaki Mertens meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. Oyuncular santra yapmaya hazırlanırken Kadir Sağlam, incelemenin ardından Mertens'in topa elle dokunduğu gerekçesiyle gol kararını değiştirdi.Taraftarlardan futbolculara moralGalatasaray taraftarı, mağlup olarak elenen takımlarını destekledi.Taraftarlar maç sonunda Ziraat Türkiye Kupası'na veda eden takımlarını tribüne çağırdı ve tezahüratlarla Süper Lig'deki şampiyonluk yarışı için moral verdi.MHK Başkanı Lale Orta'ya tepkiGalatasaray taraftarı, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu Başkanı Lale Orta'ya tepki gösterdi.Sarı-kırmızılı taraftarlar, Mertens'in VAR incelemesi sonrasında iptal edilen golünden sonra MHK Başkanı'nı istifaya çağırdı.
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galatasaray sk, medipol başakşehir, ziraat türkiye kupası, türkiye futbol federasyonu (tff), mauro icardi
galatasaray sk, medipol başakşehir, ziraat türkiye kupası, türkiye futbol federasyonu (tff), mauro icardi

Galatasaray, Türkiye Kupası'na çeyrek finalde veda etti

23:06 05.04.2023
© AAZiraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında Galatasaray ile Medipol Başakşehir takımları Nef Stadı’nda karşılaştı. Karşılaşmayı kaybeden Galatasaraylı oyuncular üzüntü yaşadı
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında Galatasaray ile Medipol Başakşehir takımları Nef Stadı’nda karşılaştı. Karşılaşmayı kaybeden Galatasaraylı oyuncular üzüntü yaşadı - Sputnik Türkiye, 1920, 05.04.2023
© AA
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Spor Toto Süper Lig lideri Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'na çeyrek finalde veda etti.
Tek maç eleme usulüne göre yapılan çeyrek final maçında Medipol Başakşehir'i konuk eden sarı-kırmızılı ekip, 12. dakikada Patryk Szysz'in attığı gole 1-0 geri düştü. Karşılaşmanın 20. dakikasında Kaan Ayhan ile beraberliği sağlayan Galatasaray, 30. dakikada Danijel Aleksic'in kaydettiği golle bir kez daha geriye düştü. Ev sahibi ekip, devre arasına 2-1 geride girdi.
Müsabakanın 51. dakikasında Mauro Icardi'nin kaydettiği golle yeniden beraberliği yakalayan (2-2) Galatasaray, Szysz'in 66. dakikadaki golüne engel olamayarak üstünlüğünü koruyamadı. Kalan dakikalarda ev sahibi ekibin baskısına rağmen gol sesi çıkmadı ve mücadeleyi turuncu-lacivertliler 3-2 kazandı.
Bu sonuçla tur atlayan taraf Medipol Başakşehir olurken, Galatasaray organizasyondan elendi.

Türkiye Kupası hasreti 4 sezona çıktı

Galatasaray'ın Ziraat Türkiye Kupası'ndaki şampiyonluk hasreti 4 sezona yükseldi.
Bu kulvarda son olarak 2018-2019 sezonunda mutlu sona ulaşan sarı-kırmızılı ekip, sonraki 3 sezonda çeyrek finalden öteye geçemedi.
Bu sezon da organizasyona çeyrek finalde veda eden Galatasaray'ın önünde tek hedef olarak Spor Toto Süper Lig şampiyonluğu kaldı.

İç sahadaki yenilmezlik serisi bitti

Galatasaray'ın bu sezon sahasındaki 15 resmi maçlık yenilmezlik serisi sona erdi.
Bu sezon iç sahada 13 Süper Lig, 4 Türkiye Kupası maçına çıkan sarı-kırmızılı ekip, 2. kez mağlup oldu.
İlk iç saha yenilgisini ligin 2. haftasında Bitexen Giresunspor'a karşı yaşayan Galatasaray, sonrasında iki kulvarda çıktığı 15 maçta 14 galibiyet, 1 beraberlik aldı.
Çeyrek finalde Medipol Başakşehir'e yenilen sarı-kırmızılılar, hem kupaya veda etti hem de iç sahadaki 15 maçlık yenilmezlik serisini sürdüremedi.

Bu sezon ilk kez 3 gol yedi

Galatasaray, bu sezon resmi maçlarda ilk kez kalesinde 3 gol gördü.
Spor Toto Süper Lig'de 27. hafta sonunda 19 kez ile en az gol yiyen takım konumundaki sarı-kırmızılılar, rakiplerine hiçbir maçta 3 gol şansı vermedi. Türkiye Kupası'ndaki 4 mücadelede sadece 2 gol gören Galatasaray, bu kulvarda da 1'den fazla gol yemedi.
Medipol Başakşehir ile yapılan çeyrek final maçını 3-2 kaybeden Galatasaray, kalesinde ilk kez 3 gol birden yedi.

Icardi, 10 gole ulaştı

Sarı-kırmızılı ekibin Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, bu sezon resmi maçlardaki gol sayısını 10'a çıkardı.
Galatasaray'da Medipol Başakşehir mücadelesine kadar bu sezon 15 Süper Lig, 1 de Türkiye Kupası maçına çıkan Icardi, bu karşılaşmalarda 9 kez fileleri havalandırdı.
Başakşehir karşılaşmasında takımının 2. golünü atan 30 yaşındaki golcü futbolcu, toplamdaki gol sayısını 10'a taşıdı.
Mauro Icardi, Medipol Başakşehir ile bu sezon yapılan 2 maçta da birer kez fileleri havalandırmış oldu.

Kaan Ayhan, Galatasaray'da ilk kez gol attı

Galatasaray'ın ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Kaan Ayhan, sarı-kırmızılı formayla ilk kez gol sevinci yaşadı.
Maçın 20. dakikasında sağdan kullanılan kornerde altıpasa gelen topu kafayla ağlara gönderen milli futbolcu, Galatasaray kariyerindeki 3. resmi maçında ilk golünü kaydetti.

Kerem ve Mertens'in golleri VAR ile iptal edildi

Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu ile Dries Mertens'in attığı goller Video Yardımcı Hakem (VAR) incelemesi sonrasında geçersiz sayıldı.
Müsabakanın 5. dakikasında Mauro Icardi'nin pasıyla ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Kerem, bekletmeden yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu.
Pozisyonda hakemler gol kararı verirken Medipol Başakşehir santra yapmak için orta sahaya geldi. VAR odasındaki Özgür Yankaya'nın uyarısının ardından hakem Kadir Sağlam golü ofsayt gerekçesiyle iptal etti.
Maçın 40. dakikasında ise Kazımcan Karataş'ın soldan ortasında altıpastaki Mertens meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. Oyuncular santra yapmaya hazırlanırken Kadir Sağlam, incelemenin ardından Mertens'in topa elle dokunduğu gerekçesiyle gol kararını değiştirdi.

Taraftarlardan futbolculara moral

Galatasaray taraftarı, mağlup olarak elenen takımlarını destekledi.
Taraftarlar maç sonunda Ziraat Türkiye Kupası'na veda eden takımlarını tribüne çağırdı ve tezahüratlarla Süper Lig'deki şampiyonluk yarışı için moral verdi.

MHK Başkanı Lale Orta'ya tepki

Galatasaray taraftarı, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu Başkanı Lale Orta'ya tepki gösterdi.
Sarı-kırmızılı taraftarlar, Mertens'in VAR incelemesi sonrasında iptal edilen golünden sonra MHK Başkanı'nı istifaya çağırdı.
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