https://sputniknews.com.tr/20230405/milli-savunma-bakanligi-suriyenin-kuzeyinde-3-pkkypgli-terorist-etkisiz-hale-getirildi-1069199282.html
Milli Savunma Bakanlığı: Suriye'nin kuzeyinde 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı: Suriye'nin kuzeyinde 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olan 3 PKK/YPG'linin öldürüldüğünü açıkladı. 05.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-05T10:34+0300
2023-04-05T10:34+0300
2023-04-05T10:42+0300
türkiye
milli savunma bakanlığı (msb)
suriye
pkk
pkk/ypg
barış pınarı harekatı
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MSB'den yapılan açıklamada, "'Terörist neredeyse hedefimiz orası' parolasıyla teröristleri hain emellerine ulaşmadan etkisiz hale getirmeye devam ediyoruz. Kahraman Mehmetçik, Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olan 3 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi." ifadeleri kullanıldı.
https://sputniknews.com.tr/20230317/akar-pkkypg-destekcileri-teroristlere-helikopter-vererek-bir-kez-daha-sucustu-yakalandi-1068413017.html
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milli savunma bakanlığı (msb), suriye, pkk, pkk/ypg, barış pınarı harekatı
milli savunma bakanlığı (msb), suriye, pkk, pkk/ypg, barış pınarı harekatı
Milli Savunma Bakanlığı: Suriye'nin kuzeyinde 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
10:34 05.04.2023 (güncellendi: 10:42 05.04.2023) Abone ol
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olan 3 PKK/YPG'linin öldürüldüğünü açıkladı.
MSB'den yapılan açıklamada, "'Terörist neredeyse hedefimiz orası' parolasıyla teröristleri hain emellerine ulaşmadan etkisiz hale getirmeye devam ediyoruz. Kahraman Mehmetçik, Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olan 3 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi." ifadeleri kullanıldı.