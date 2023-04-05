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SON DAKİKA | Macron ile Von der Leyen kritik ziyaret için Pekin'de
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Milli Savunma Bakanlığı: Suriye'nin kuzeyinde 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı: Suriye'nin kuzeyinde 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olan 3 PKK/YPG'linin öldürüldüğünü açıkladı. 05.04.2023, Sputnik Türkiye
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MSB'den yapılan açıklamada, "'Terörist neredeyse hedefimiz orası' parolasıyla teröristleri hain emellerine ulaşmadan etkisiz hale getirmeye devam ediyoruz. Kahraman Mehmetçik, Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olan 3 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi." ifadeleri kullanıldı.
https://sputniknews.com.tr/20230317/akar-pkkypg-destekcileri-teroristlere-helikopter-vererek-bir-kez-daha-sucustu-yakalandi-1068413017.html
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milli savunma bakanlığı (msb), suriye, pkk, pkk/ypg, barış pınarı harekatı

Milli Savunma Bakanlığı: Suriye'nin kuzeyinde 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

10:34 05.04.2023 (güncellendi: 10:42 05.04.2023)
© Fotoğraf : Twitter /Milli Savunma BakanlığıMilli Savunma Bakanlığı
Milli Savunma Bakanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 05.04.2023
© Fotoğraf : Twitter /Milli Savunma Bakanlığı
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olan 3 PKK/YPG'linin öldürüldüğünü açıkladı.
MSB'den yapılan açıklamada, "'Terörist neredeyse hedefimiz orası' parolasıyla teröristleri hain emellerine ulaşmadan etkisiz hale getirmeye devam ediyoruz. Kahraman Mehmetçik, Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olan 3 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi." ifadeleri kullanıldı.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar - Sputnik Türkiye, 1920, 17.03.2023
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