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Akar: PKK/YPG destekçileri, teröristlere helikopter vererek bir kez daha suçüstü yakalandı
Akar: PKK/YPG destekçileri, teröristlere helikopter vererek bir kez daha suçüstü yakalandı
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "PKK/YPG destekçileri, teröristlere helikopter vererek bir kez daha suçüstü yakalandı" ifadelerini kullandı. 17.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-17T19:31+0300
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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "PKK/YPG destekçileri, teröristlere helikopter vererek bir kez daha suçüstü yakalandı. Bunların beyhude çabalar olduğunu artık anlamaları lazım" açıklamasında bulundu.Bakan Akar ayrıca, "24 Temmuz 2015'ten bugüne kadar yurt içinde, Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 37 bin 647, sadece bu yılın başından itibaren ise 306 terörist etkisiz hale getirildi" ifadelerine kullandı.
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hulusi akar, pkk, pkk/kck, ypg/pkk, helikopter
hulusi akar, pkk, pkk/kck, ypg/pkk, helikopter

Akar: PKK/YPG destekçileri, teröristlere helikopter vererek bir kez daha suçüstü yakalandı

19:31 17.03.2023 (güncellendi: 19:43 17.03.2023)
© AAMilli Savunma Bakanı Hulusi Akar
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar - Sputnik Türkiye, 1920, 17.03.2023
© AA
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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "PKK/YPG destekçileri, teröristlere helikopter vererek bir kez daha suçüstü yakalandı" ifadelerini kullandı.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "PKK/YPG destekçileri, teröristlere helikopter vererek bir kez daha suçüstü yakalandı. Bunların beyhude çabalar olduğunu artık anlamaları lazım" açıklamasında bulundu.
Bakan Akar ayrıca, "24 Temmuz 2015'ten bugüne kadar yurt içinde, Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 37 bin 647, sadece bu yılın başından itibaren ise 306 terörist etkisiz hale getirildi" ifadelerine kullandı.
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