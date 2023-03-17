https://sputniknews.com.tr/20230317/akar-pkkypg-destekcileri-teroristlere-helikopter-vererek-bir-kez-daha-sucustu-yakalandi-1068413017.html

Akar: PKK/YPG destekçileri, teröristlere helikopter vererek bir kez daha suçüstü yakalandı

Akar: PKK/YPG destekçileri, teröristlere helikopter vererek bir kez daha suçüstü yakalandı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "PKK/YPG destekçileri, teröristlere helikopter vererek bir kez daha suçüstü yakalandı" ifadelerini kullandı. 17.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-17T19:31+0300

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dünya

hulusi akar

pkk

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helikopter

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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "PKK/YPG destekçileri, teröristlere helikopter vererek bir kez daha suçüstü yakalandı. Bunların beyhude çabalar olduğunu artık anlamaları lazım" açıklamasında bulundu.Bakan Akar ayrıca, "24 Temmuz 2015'ten bugüne kadar yurt içinde, Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 37 bin 647, sadece bu yılın başından itibaren ise 306 terörist etkisiz hale getirildi" ifadelerine kullandı.

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