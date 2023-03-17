https://sputniknews.com.tr/20230317/akar-pkkypg-destekcileri-teroristlere-helikopter-vererek-bir-kez-daha-sucustu-yakalandi-1068413017.html
Akar: PKK/YPG destekçileri, teröristlere helikopter vererek bir kez daha suçüstü yakalandı
Akar: PKK/YPG destekçileri, teröristlere helikopter vererek bir kez daha suçüstü yakalandı
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "PKK/YPG destekçileri, teröristlere helikopter vererek bir kez daha suçüstü yakalandı" ifadelerini kullandı. 17.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-17T19:31+0300
2023-03-17T19:31+0300
2023-03-17T19:43+0300
dünya
hulusi akar
pkk
pkk/kck
ypg/pkk
helikopter
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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "PKK/YPG destekçileri, teröristlere helikopter vererek bir kez daha suçüstü yakalandı. Bunların beyhude çabalar olduğunu artık anlamaları lazım" açıklamasında bulundu.Bakan Akar ayrıca, "24 Temmuz 2015'ten bugüne kadar yurt içinde, Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 37 bin 647, sadece bu yılın başından itibaren ise 306 terörist etkisiz hale getirildi" ifadelerine kullandı.
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hulusi akar, pkk, pkk/kck, ypg/pkk, helikopter
hulusi akar, pkk, pkk/kck, ypg/pkk, helikopter
Akar: PKK/YPG destekçileri, teröristlere helikopter vererek bir kez daha suçüstü yakalandı
19:31 17.03.2023 (güncellendi: 19:43 17.03.2023) Abone ol
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "PKK/YPG destekçileri, teröristlere helikopter vererek bir kez daha suçüstü yakalandı" ifadelerini kullandı.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "PKK/YPG destekçileri, teröristlere helikopter vererek bir kez daha suçüstü yakalandı. Bunların beyhude çabalar olduğunu artık anlamaları lazım" açıklamasında bulundu.
Bakan Akar ayrıca, "24 Temmuz 2015'ten bugüne kadar yurt içinde, Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 37 bin 647, sadece bu yılın başından itibaren ise 306 terörist etkisiz hale getirildi" ifadelerine kullandı.