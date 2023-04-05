İngiliz hükümeti, 500 erkek sığınmacının gemide barındırılacağını açıkladı

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
3 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Laykon Bilişim Operasyon Müdürü Akkoyunlu: Fidye yazılım saldırıları yüzde 435 arttı
07:07
112 dk
ANKARA'DAN HABER VAR
CHP’li Gürsel Tekin: Milletvekilleri ‘el kaldır, el indir makinesi’ haline dönüştü
09:01
58 dk
HABERLER
Haber bülteni
10:30
4 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
6 dk
ÖZEL HABER
Suriye’nin Arap Birliği'ne dönüşü neleri değiştirir?
11:10
12 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
7 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor
12:00
9 dk
ÖZEL HABER
Emekli Kurmay Albay Atabay: Arktik Okyanusu bölgesi mücadele alanı olacak
12:10
8 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖĞLE AJANDASI
EYT başvurularında son durum ne?
12:46
50 dk
ÖZEL HABER
Suriye’nin Arap Birliği'ne dönüşü neleri değiştirir?
13:36
12 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
6 dk
VERİ MAÇ
Beşiktaş’tan 4 gollü derbi galibiyeti
14:07
49 dk
ANKARA FARKI
Gazeteci Sevinç: Kılıçdaroğlu yakın çevresini gözden geçirmeli
15:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Suriye’nin Arap Birliği’ne dönüşü
16:05
51 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
3 dk
AKŞAM POSTASI
Sandığa 40 gün kala son hamleler
17:03
86 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
4 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Paris’te yaşayan Ressam Pınar Civan: Fransa’da çok ciddi ekonomik sorunlar da var
18:34
86 dk
Z RAPORU
İttifaklarda liste mesaisi
20:46
44 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
16 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
4 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Doğu Perinçek’ten Muharrem İnce’ye: ‘Ben kulağa üflenen sözler ile tavır almam’
07:08
110 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
AÇIK ALAN
Güçlü Özgan ve Mahir Boztepe'yle Açık Alan
09:09
51 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
4 dk
AÇIK ALAN
Güçlü Özgan ve Mahir Boztepe'yle Açık Alan
10:08
52 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:01
6 dk
ÖZEL HABER
Ukraynalı komutandan NATO ülkelerine: Mühimmat sağlamakta aciz kaldılar
11:08
2 dk
ÖZEL HABER
Bombalı saldırıda öldürülen Tatarskiy’e Putin’den cesaret ödülü
11:16
2 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
7 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor
12:00
8 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖĞLE AJANDASI
Seçimlere 39 gün kala Türkiye gündeminin sıcak başlıkları
12:46
48 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
VERİ MAÇ
Derbi haftası sonrası 4 büyüklerde son durum
14:06
48 dk
ANLAT BANA
Türkiye tarım toprağına sahip çıkıyor mu?
15:01
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
4 dk
EKSEN
Finlandiya ve NATO genişlemesi
16:04
52 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
3 dk
AKŞAM POSTASI
Kutuplaştıran otoriter rejimde seçimler
17:03
86 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Anketler ne diyor?
18:34
111 dk
Z RAPORU
Mermi kovanı polemiği
20:45
44 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
16 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://sputniknews.com.tr/20230405/ingiliz-hukumeti-500-erkek-siginmacinin-gemide-barindirilacagini-acikladi-1069241071.html
İngiliz hükümeti, 500 erkek sığınmacının gemide barındırılacağını açıkladı
İngiliz hükümeti, 500 erkek sığınmacının gemide barındırılacağını açıkladı
İngiliz hükümeti, yaklaşık 500 erkek sığınmacının, ülkenin güneyinde yer alan Dorset kıyısındaki dev bir gemiye yerleştirileceğini duyurdu. 05.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-05T22:36+0300
2023-04-05T22:36+0300
dünya
ingiltere
göçmen
gemi
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/0a/1c/1050265245_0:0:832:468_1920x0_80_0_0_835c2bba72b8e3119bebd7561ce29c2d.jpg
İngiltere İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, iltica sistemi üzerindeki baskıyı ve Manş Denizi üzerinden yasa dışı göçmen geçişlerindeki önemli artışın vergi mükelleflerine maliyetini azaltmak amacıyla, dev bir geminin sığınmacıların barınması için kullanılacağı duyuruldu.Açıklamada, Dorset sahilindeki Portland Limanı'na yanaşacak ve en az 18 ay faaliyet gösterecek olan dev gemide, yaklaşık 500 bekar erkek sığınmacının barındırılacağı kaydedildi.Sığınmacıların talepleri işleme alınırken aynı zamanda gemide konaklayacakları ifade edilen açıklamada, gemide temel ve işlevsel barınma, yemek ve sağlık hizmetinin sağlanacağı bildirildi.Açıklamada, 'Bibby Stockholm' adlı geminin, sığınmacıların otellere yerleştirilmesi durumunu azaltacağına değinilerek aynı zamanda bu uygulamanın daha düzenli, maliyeti daha az ve sürdürülebilir bir barınma sistemi sağlayacağına işaret edildi.Öte yandan açıklamada, talepleri reddedilen ve temyiz haklarını kaybeden kişilerin İngiltere'den çıkarılacağının altı çizildi.'Sığınmacıların otelde konaklamasının günlük maliyeti 6 milyon sterlin'İngiltere İçişleri Bakanlığı Göçten Sorumlu Bakan Yardımcısı Robert Jenrick, 29 Mart'ta parlamentoda yaptığı konuşmada, ülkeye yasa dışı yollardan giren göçmen ve sığınmacıları, otel yerine eski askeri üslerde barındırmayı planladıklarını belirtmişti.Hükümetin, gemi ve tekneleri kullanma olasılığını da araştırdığını ancak kesin bir karar alınmadığını ifade eden Jenrick, hükümetin yasa dışı göçmenlerin refahını Britanya halkının üzerinde tutmayacağını dile getirmişti.İngiltere Başbakanı Rishi Sunak da daha önce yaptığı bir açıklamada, göçmenlerin otellerde konaklamasının vergi mükelleflerine maliyetinin günde yaklaşık 6 milyon sterlini bulduğunu ve bunun sürdürülemez olduğunu bildirmişti.
https://sputniknews.com.tr/20230314/ingiltere-bazi-cocuk-gocmenlerin-18-yasina-kadar-ulkede-kalmasina-izin-verecek-1068216671.html
ingiltere
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/0a/1c/1050265245_135:0:759:468_1920x0_80_0_0_7c1df5fd432431177fa0c97c454ae360.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ingiltere, göçmen, gemi
ingiltere, göçmen, gemi

İngiliz hükümeti, 500 erkek sığınmacının gemide barındırılacağını açıkladı

22:36 05.04.2023
© İHAFransa karasularında izinsiz avlanan İngiliz balıkçı teknesine el koydu
Fransa karasularında izinsiz avlanan İngiliz balıkçı teknesine el koydu - Sputnik Türkiye, 1920, 05.04.2023
© İHA
Abone olTelegram
İngiliz hükümeti, yaklaşık 500 erkek sığınmacının, ülkenin güneyinde yer alan Dorset kıyısındaki dev bir gemiye yerleştirileceğini duyurdu.
İngiltere İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, iltica sistemi üzerindeki baskıyı ve Manş Denizi üzerinden yasa dışı göçmen geçişlerindeki önemli artışın vergi mükelleflerine maliyetini azaltmak amacıyla, dev bir geminin sığınmacıların barınması için kullanılacağı duyuruldu.
Açıklamada, Dorset sahilindeki Portland Limanı'na yanaşacak ve en az 18 ay faaliyet gösterecek olan dev gemide, yaklaşık 500 bekar erkek sığınmacının barındırılacağı kaydedildi.
Sığınmacıların talepleri işleme alınırken aynı zamanda gemide konaklayacakları ifade edilen açıklamada, gemide temel ve işlevsel barınma, yemek ve sağlık hizmetinin sağlanacağı bildirildi.
Açıklamada, 'Bibby Stockholm' adlı geminin, sığınmacıların otellere yerleştirilmesi durumunu azaltacağına değinilerek aynı zamanda bu uygulamanın daha düzenli, maliyeti daha az ve sürdürülebilir bir barınma sistemi sağlayacağına işaret edildi.
Öte yandan açıklamada, talepleri reddedilen ve temyiz haklarını kaybeden kişilerin İngiltere'den çıkarılacağının altı çizildi.

'Sığınmacıların otelde konaklamasının günlük maliyeti 6 milyon sterlin'

İngiltere İçişleri Bakanlığı Göçten Sorumlu Bakan Yardımcısı Robert Jenrick, 29 Mart'ta parlamentoda yaptığı konuşmada, ülkeye yasa dışı yollardan giren göçmen ve sığınmacıları, otel yerine eski askeri üslerde barındırmayı planladıklarını belirtmişti.
Hükümetin, gemi ve tekneleri kullanma olasılığını da araştırdığını ancak kesin bir karar alınmadığını ifade eden Jenrick, hükümetin yasa dışı göçmenlerin refahını Britanya halkının üzerinde tutmayacağını dile getirmişti.
İngiltere Başbakanı Rishi Sunak da daha önce yaptığı bir açıklamada, göçmenlerin otellerde konaklamasının vergi mükelleflerine maliyetinin günde yaklaşık 6 milyon sterlini bulduğunu ve bunun sürdürülemez olduğunu bildirmişti.
İngiltere- Çocuk- Göçmen - Sputnik Türkiye, 1920, 14.03.2023
DÜNYA
İngiltere bazı çocuk göçmenlerin 18 yaşına kadar ülkede kalmasına izin verecek
14 Mart, 09:51
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала