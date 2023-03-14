https://sputniknews.com.tr/20230314/ingiltere-bazi-cocuk-gocmenlerin-18-yasina-kadar-ulkede-kalmasina-izin-verecek-1068216671.html

İngiltere bazı çocuk göçmenlerin 18 yaşına kadar ülkede kalmasına izin verecek

İngiltere bazı çocuk göçmenlerin 18 yaşına kadar ülkede kalmasına izin verecek

İngiltere İçişleri Bakanı Suella Braverman, düzensiz göçü önlemek için hazırlanan yasa tasarısı kapsamında bazı özel durumlarda çocuk yaştaki göçmenlerin 18... 14.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-14T09:51+0300

2023-03-14T09:51+0300

2023-03-14T09:53+0300

dünya

ingiltere

göçmen

çocuk

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/03/0e/1068216772_0:16:3070:1743_1920x0_80_0_0_4d894214fa40d4c1254c20990a5e2dc5.jpg

Braverman, Yasa Dışı Göç Yasa Tasarısına ilişkin İngiltere parlamentosunda yapılan oturumda yaptığı konuşmada, çocuk yaştaki göçmenlere ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Yalnızca bazı durumlarda refakatçisi olmayan çocuk yaştaki düzensiz göçmenlerin sınır dışı edileceğini kaydeden Braverman, bu şartlar dışındaki nedenlerle gelen çocukların 18 yaşına kadar gerekli desteği alarak İngiltere'de kalabileceğini belirtti. '40 yaş altı yetişkin erkekleri sınır dışı etmek önceliğimiz'Ailelerin ve hamile kadınların sınır dışı edilmesiyle ilgili tepkilere de cevap veren Braverman, "Yasa dışı girişlerin önemli bir çoğunluğunu 40 yaş altı yetişkin erkeklerin oluşturduğunu yinelemekte fayda var. Onları sınır dışı etmek en büyük önceliğimiz. Ancak sınır dışı etme muafiyetlerine işaret ederek insan kaçakçılarının belirli özelliklere sahip insanlara odaklanmalarını teşvik etmemeliyiz" dedi. İngiliz hükümetinin, Manş Denizi üzerinden bot veya teknelerle ülkeye giren düzensiz göçmenleri engellemeye yönelik 7 Mart’ta açıkladığı yeni yasa tasarısıyla, göçmenlerin yakalandığı anda gözaltına alınması planlanıyor. Tasarıya göre, gözaltına alınan düzensiz göçmenler, adli soruşturma olmaksızın 28 gün içinde kendi ülkelerine ya da güvenli üçüncü ülkelere sınır dışı edilecek. Sınır dışı edilen düzensiz göçmenler, yasal hak arayışlarını ve sığınma taleplerini ise sınır dışı edildikten sonra yapacak. Ülkeye yasa dışı yollarla girenlere sığınma talebi hakkı verilmeyecek.

https://sputniknews.com.tr/20230308/londranin-gocmenleri-sinirdisi-etme-tasarisini-nazi-isi-bulan-linekerin-bbcden-kovulmasi-istendi-1068004772.html

ingiltere

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ingiltere, göçmen, çocuk