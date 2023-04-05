https://sputniknews.com.tr/20230405/inceden-kilicdarogluna-yanit-ittifakla-ilgili-hicbir-teklif-gelmedi-1069241400.html
İnce’den Kılıçdaroğlu’na yanıt: İttifakla ilgili hiçbir teklif gelmedi
İnce’den Kılıçdaroğlu’na yanıt: İttifakla ilgili hiçbir teklif gelmedi
Memleket Partisi lideri Muharrem İnce, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun 'bir teklif yapıldı ama uzlaşılamadı' açıklamasına ilişkin, "Kendisi tarafından bana ittifak... 05.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-05T22:45+0300
2023-04-05T22:45+0300
2023-04-05T22:51+0300
2023 türkiye seçimleri
chp
cumhuriyet halk partisi (chp)
muharrem ince
kemal kılıçdaroğlu
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Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'bir teklif yapıldı ama uzlaşılamadı' açıklamasına ilişkin, "Kendisi tarafından bana ittifak ile ilgili hiçbir teklif yapılmamıştır" dedi.Muharrem İnce'nin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:Katıldığı canlı yayında İnce'nin 'teklif yapılmadı' açıklaması sorulan Kılıçdaroğlu, "Orada değil ama teklif yapıldı. Ayrıntıya girmek istemem. İşin özeti teklif yapıldı ama üzerinde uzlaşılamadı. Görüşmede bir teklif yapılmadı. Bana göre üzerimize düşeni yaptık. Karşı tarafı suçlamak istemem" ifadelerini kullanmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20230405/kilicdaroglu-biz-cumhurbaskanligini-kazanacagiz-3-ay-icinde-vize-problemlerini-cozecegiz-1069236784.html
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chp, cumhuriyet halk partisi (chp), muharrem ince, kemal kılıçdaroğlu
chp, cumhuriyet halk partisi (chp), muharrem ince, kemal kılıçdaroğlu
İnce’den Kılıçdaroğlu’na yanıt: İttifakla ilgili hiçbir teklif gelmedi
22:45 05.04.2023 (güncellendi: 22:51 05.04.2023) Abone ol
Memleket Partisi lideri Muharrem İnce, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun 'bir teklif yapıldı ama uzlaşılamadı' açıklamasına ilişkin, "Kendisi tarafından bana ittifak ile ilgili hiçbir teklif yapılmamıştır" yanıtını verdi.
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'bir teklif yapıldı ama uzlaşılamadı' açıklamasına ilişkin, "Kendisi tarafından bana ittifak ile ilgili hiçbir teklif yapılmamıştır" dedi.
Muharrem İnce'nin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ile partimizi ziyareti sırasında; deprem bölgesini, sandık güvenliğini, trolleri konuştuk. Kendisi tarafından bana ittifak ile ilgili hiçbir teklif yapılmamıştır. Kendisiyle tüm iletişim kanallarımız açık olmasına rağmen bu konuda hiçbir görüşmemiz olmamıştır."
Katıldığı canlı yayında İnce'nin 'teklif yapılmadı' açıklaması sorulan Kılıçdaroğlu, "Orada değil ama teklif yapıldı. Ayrıntıya girmek istemem. İşin özeti teklif yapıldı ama üzerinde uzlaşılamadı. Görüşmede bir teklif yapılmadı. Bana göre üzerimize düşeni yaptık. Karşı tarafı suçlamak istemem" ifadelerini kullanmıştı.