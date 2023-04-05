https://sputniknews.com.tr/20230405/inceden-kilicdarogluna-yanit-ittifakla-ilgili-hicbir-teklif-gelmedi-1069241400.html

İnce’den Kılıçdaroğlu’na yanıt: İttifakla ilgili hiçbir teklif gelmedi

İnce’den Kılıçdaroğlu’na yanıt: İttifakla ilgili hiçbir teklif gelmedi

Memleket Partisi lideri Muharrem İnce, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun 'bir teklif yapıldı ama uzlaşılamadı' açıklamasına ilişkin, "Kendisi tarafından bana ittifak... 05.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-05T22:45+0300

2023-04-05T22:45+0300

2023-04-05T22:51+0300

2023 türkiye seçimleri

chp

cumhuriyet halk partisi (chp)

muharrem ince

kemal kılıçdaroğlu

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Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'bir teklif yapıldı ama uzlaşılamadı' açıklamasına ilişkin, "Kendisi tarafından bana ittifak ile ilgili hiçbir teklif yapılmamıştır" dedi.Muharrem İnce'nin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:Katıldığı canlı yayında İnce'nin 'teklif yapılmadı' açıklaması sorulan Kılıçdaroğlu, "Orada değil ama teklif yapıldı. Ayrıntıya girmek istemem. İşin özeti teklif yapıldı ama üzerinde uzlaşılamadı. Görüşmede bir teklif yapılmadı. Bana göre üzerimize düşeni yaptık. Karşı tarafı suçlamak istemem" ifadelerini kullanmıştı.

https://sputniknews.com.tr/20230405/kilicdaroglu-biz-cumhurbaskanligini-kazanacagiz-3-ay-icinde-vize-problemlerini-cozecegiz-1069236784.html

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chp, cumhuriyet halk partisi (chp), muharrem ince, kemal kılıçdaroğlu