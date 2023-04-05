https://sputniknews.com.tr/20230405/hindistan-yakinda-s-400-testini-gerceklestirecek-1069238829.html

Hindistan yakında S-400 testini gerçekleştirecek

Hindistan yakında S-400 testini gerçekleştirecek

Hindistan’ın, Rusya’dan satın aldığı S-400 hava savunma sistemini yakında test edeceği açıklandı. 05.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-05T21:55+0300

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savunma

s-400

hindistan

rusya

test

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Hindistan Savunma Bakanlığı’nda bir üst düzey kaynak, Ani haber ajansına yaptığı açıklamada, “Çok yakında hızlı hareket eden bir hava hedefine yönelik kısa veya orta menzilli füzelerden biriyle atış yapılması planlanıyor” ifadesini kullandı.Rus uçaksavar füze sisteminin, en fazla 400 kilometre mesafede uçan savaş uçaklarını veya seyir füzelerini vurabilen füzelere sahip olduğunu anlatan kaynak, daha önce Hint ordusunun Rusya’daki testler sırasında atış gerçekleştirdiğini anımsatarak Hindistan’da henüz testlerin yapılmadığını kaydetti.Rusya ve Hindistan, 2018’de S-400 hava savunma sisteminin teslimiyle ilgili anlaşmayı imzalamıştı. Beş S-400 alayının Hindistan’a maliyeti 5 milyar 430 milyon dolar olduğu biliniyor.Hindistan, S-400 hava savunma sistemini alan Çin ve Türkiye’nin ardından üçüncü ülke oldu.

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