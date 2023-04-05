https://sputniknews.com.tr/20230405/haluk-leventten-milletvekili-adayi-olacagi-iddialariyla-ilgili-aciklama-1069216516.html
Haluk Levent'ten milletvekili adayı olacağı iddialarıyla ilgili açıklama
Haluk Levent'ten milletvekili adayı olacağı iddialarıyla ilgili açıklama
Bir partiden milletvekili adaylığı teklifi aldığı konuşulan Haluk Levent, hakkındaki iddialara yanıt verdi. 05.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-05T14:25+0300
2023-04-05T14:25+0300
2023-04-05T14:36+0300
haluk levent
2023 türkiye seçimleri
milletvekili
anadolu halk ve barış platformu (ahbap)
aday
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Depremin ardından kurucusu olduğu AHBAP derneği ile yaptığı yardımlarla adından söz ettiren Haluk Levent'e bir partiden milletvekilliği teklifi gittiği ileri sürüldü.Twitter hesabından açıklama yapan Haluk Levent, "Bugün de başka bir siyasi parti gönüllüleri siyasete gireceğimi yazmışlar. Tabii ki öyle bir şey yok. Yıllarca yazdım. Olmadı, olmayacak. Zaten bir siyasi partiye girsem patavatsızlığımdan ve şapşallığımdan partinin oyu dibe düşer. Şu anda tek gündemim deprem. Bilginize" diyerek iddiayı yalanladı.
https://sputniknews.com.tr/20230120/haluk-leventten-adaylik-iddialariyla-ilgili-aciklama-yanlis-anlasildi-1065978368.html
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haluk levent, milletvekili, anadolu halk ve barış platformu (ahbap), aday
haluk levent, milletvekili, anadolu halk ve barış platformu (ahbap), aday
Haluk Levent'ten milletvekili adayı olacağı iddialarıyla ilgili açıklama
14:25 05.04.2023 (güncellendi: 14:36 05.04.2023) Abone ol
Bir partiden milletvekili adaylığı teklifi aldığı konuşulan Haluk Levent, hakkındaki iddialara yanıt verdi.
Depremin ardından kurucusu olduğu AHBAP derneği ile yaptığı yardımlarla adından söz ettiren Haluk Levent'e bir partiden milletvekilliği teklifi gittiği ileri sürüldü.
Twitter hesabından açıklama yapan Haluk Levent, "Bugün de başka bir siyasi parti gönüllüleri siyasete gireceğimi yazmışlar. Tabii ki öyle bir şey yok. Yıllarca yazdım. Olmadı, olmayacak. Zaten bir siyasi partiye girsem patavatsızlığımdan ve şapşallığımdan partinin oyu dibe düşer. Şu anda tek gündemim deprem. Bilginize" diyerek iddiayı yalanladı.