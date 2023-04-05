https://sputniknews.com.tr/20230405/haluk-leventten-milletvekili-adayi-olacagi-iddialariyla-ilgili-aciklama-1069216516.html

Haluk Levent'ten milletvekili adayı olacağı iddialarıyla ilgili açıklama

Haluk Levent'ten milletvekili adayı olacağı iddialarıyla ilgili açıklama

Bir partiden milletvekili adaylığı teklifi aldığı konuşulan Haluk Levent, hakkındaki iddialara yanıt verdi. 05.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-05T14:25+0300

2023-04-05T14:25+0300

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haluk levent

2023 türkiye seçimleri

milletvekili

anadolu halk ve barış platformu (ahbap)

aday

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Depremin ardından kurucusu olduğu AHBAP derneği ile yaptığı yardımlarla adından söz ettiren Haluk Levent'e bir partiden milletvekilliği teklifi gittiği ileri sürüldü.Twitter hesabından açıklama yapan Haluk Levent, "Bugün de başka bir siyasi parti gönüllüleri siyasete gireceğimi yazmışlar. Tabii ki öyle bir şey yok. Yıllarca yazdım. Olmadı, olmayacak. Zaten bir siyasi partiye girsem patavatsızlığımdan ve şapşallığımdan partinin oyu dibe düşer. Şu anda tek gündemim deprem. Bilginize" diyerek iddiayı yalanladı.

https://sputniknews.com.tr/20230120/haluk-leventten-adaylik-iddialariyla-ilgili-aciklama-yanlis-anlasildi-1065978368.html

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haluk levent, milletvekili, anadolu halk ve barış platformu (ahbap), aday