https://sputniknews.com.tr/20230120/haluk-leventten-adaylik-iddialariyla-ilgili-aciklama-yanlis-anlasildi-1065978368.html

Haluk Levent'ten adaylık iddialarıyla ilgili açıklama: Yanlış anlaşıldı

Haluk Levent'ten adaylık iddialarıyla ilgili açıklama: Yanlış anlaşıldı

Yaptığı sosyal yardımlarla gündeme gelen şarkıcı Haluk Levent, milletvekili adayı olacağı iddialarını yalanladı. 20.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-20T16:20+0300

2023-01-20T16:20+0300

2023-01-20T16:38+0300

haluk levent

aday

siyaset

yaşam

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/0c/02/1051392263_0:0:2000:1125_1920x0_80_0_0_7c0aceba15c7fc454627b27628265d2b.jpg

YouTube yayıncısı Adem Metan, 'Net kulis bilgisi' diyerek, "Millet İttifakı’nın en güçlü iki partisi, sosyal sorumluluk projeleri ve hayata geçirdiği kuruluş ile çok fazla adından söz ettiren bir sanatçıyla seçim süreci ile ilgili görüşmek istiyorlar. Görüşme talepleri sanatçı tarafından reddediliyor" iddiasını paylaştı. Gazeteci Candaş Tolga Işık da, "Evet ama milletvekili olsun diye, Cumhurbaşkanı olsun diye değil. Bu şekilde birçok isim var bu arada, normal..." yorumunu yaptı.İsim vermeyen Metan'ın paylaşımlarının ardından AHBAP'ın kurucusu ve sanatçı Haluk Levent akıllara geldi.Konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan Levent, şu ifadeleri kullandı:

https://sputniknews.com.tr/20221229/haluk-leventten-eytlilere-cagri-ilk-ayligimizdan-1-ogrenci-okutacagiz-demistiniz-1065157038.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

haluk levent, aday, siyaset