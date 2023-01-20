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https://sputniknews.com.tr/20230120/haluk-leventten-adaylik-iddialariyla-ilgili-aciklama-yanlis-anlasildi-1065978368.html
Haluk Levent'ten adaylık iddialarıyla ilgili açıklama: Yanlış anlaşıldı
Haluk Levent'ten adaylık iddialarıyla ilgili açıklama: Yanlış anlaşıldı
Yaptığı sosyal yardımlarla gündeme gelen şarkıcı Haluk Levent, milletvekili adayı olacağı iddialarını yalanladı. 20.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-20T16:20+0300
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haluk levent
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siyaset
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YouTube yayıncısı Adem Metan, 'Net kulis bilgisi' diyerek, "Millet İttifakı’nın en güçlü iki partisi, sosyal sorumluluk projeleri ve hayata geçirdiği kuruluş ile çok fazla adından söz ettiren bir sanatçıyla seçim süreci ile ilgili görüşmek istiyorlar. Görüşme talepleri sanatçı tarafından reddediliyor" iddiasını paylaştı. Gazeteci Candaş Tolga Işık da, "Evet ama milletvekili olsun diye, Cumhurbaşkanı olsun diye değil. Bu şekilde birçok isim var bu arada, normal..." yorumunu yaptı.İsim vermeyen Metan'ın paylaşımlarının ardından AHBAP'ın kurucusu ve sanatçı Haluk Levent akıllara geldi.Konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan Levent, şu ifadeleri kullandı:
https://sputniknews.com.tr/20221229/haluk-leventten-eytlilere-cagri-ilk-ayligimizdan-1-ogrenci-okutacagiz-demistiniz-1065157038.html
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haluk levent, aday, siyaset
haluk levent, aday, siyaset

Haluk Levent'ten adaylık iddialarıyla ilgili açıklama: Yanlış anlaşıldı

16:20 20.01.2023 (güncellendi: 16:38 20.01.2023)
© AAHaluk Levent
Haluk Levent - Sputnik Türkiye, 1920, 20.01.2023
© AA
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Yaptığı sosyal yardımlarla gündeme gelen şarkıcı Haluk Levent, milletvekili adayı olacağı iddialarını yalanladı.
YouTube yayıncısı Adem Metan, 'Net kulis bilgisi' diyerek, "Millet İttifakı’nın en güçlü iki partisi, sosyal sorumluluk projeleri ve hayata geçirdiği kuruluş ile çok fazla adından söz ettiren bir sanatçıyla seçim süreci ile ilgili görüşmek istiyorlar. Görüşme talepleri sanatçı tarafından reddediliyor" iddiasını paylaştı.
Gazeteci Candaş Tolga Işık da, "Evet ama milletvekili olsun diye, Cumhurbaşkanı olsun diye değil. Bu şekilde birçok isim var bu arada, normal..." yorumunu yaptı.
İsim vermeyen Metan'ın paylaşımlarının ardından AHBAP'ın kurucusu ve sanatçı Haluk Levent akıllara geldi.
Konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan Levent, şu ifadeleri kullandı:
"Hakkımda 'aday olacak' gibi haberler çıkmaya başladı. UYUŞMAYALIM projesinden dolayı birçok siyasi parti yetkilileri ile görüşmüştük. 'Birlikte çalışalım' gibi teklifler de geldi. Bunun milletvekilliği teklifi gibi anlaşılması doğal. Sağ olsunlar. Yani adaylık filan yok canlarım."
Haluk Levent - Sputnik Türkiye, 1920, 29.12.2022
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