https://sputniknews.com.tr/20221229/haluk-leventten-eytlilere-cagri-ilk-ayligimizdan-1-ogrenci-okutacagiz-demistiniz-1065157038.html

Haluk Levent'ten EYT'lilere çağrı: 'İlk aylığımızdan 1 öğrenci okutacağız' demiştiniz

Haluk Levent'ten EYT'lilere çağrı: 'İlk aylığımızdan 1 öğrenci okutacağız' demiştiniz

Sanatçı kişiliğinin yanında son dönemde kurduğu AHBAP Derneği'ndeki çalışmalarla da adından sıkça söz ettiren Haluk Levent, sosyal medya hesabından yaptığı... 29.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-29T10:58+0300

2022-12-29T10:58+0300

2022-12-29T10:58+0300

yaşam

haluk levent

anadolu halk ve barış platformu (ahbap)

ahbap derneği

eyt

öğrenci

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/0b/13/1050964380_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_13bafc6df881fab8d17db83e30207d45.jpg

EYT zirvesi sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklamalarda bulundu. Erdoğan, EYT'de herhangi bir yaş sınırı uygulanmayacağını açıkladı. Yapılan açıklama ardından iki milyon 250 bin kişi emeklilik hakkı kazanırken, şarkıcı Haluk Levent'ten konuya ilişkin bir paylaşım geldi.'Bir öğrenci okutacağız' demiştiniz'Ünlü şarkıcı, Twitter hesabından EYT'lilere seslendi. Levent, paylaşımında "EYT'li dostlar! Ankara'da size desteğe gelmiştim. Ne demiştiniz? “İlk aylığımızdan 1 öğrenci okutacağız” O gün bugün işte. Ahbap Derneği'ne öğrenci bursları için bağışlarınızı bekliyoruz" mesajını yazdı.Emeklilikte Yaşa Takılanlar, 3 sene önce yaşadığı mağduriyetin giderilmesi için Ankara'da bir araya gelmişti. Haluk Levent de mitinge katılarak vatandaşlara destek olmuştu.

https://sputniknews.com.tr/20221229/eytde-yapilan-duzenleme-sonrasi-sabah-saatlerinde-sgk-onunde-uzun-kuyruklar-olustu-1065155268.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

haluk levent, anadolu halk ve barış platformu (ahbap), ahbap derneği, eyt, öğrenci