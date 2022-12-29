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Haluk Levent'ten EYT'lilere çağrı: 'İlk aylığımızdan 1 öğrenci okutacağız' demiştiniz
Haluk Levent'ten EYT'lilere çağrı: 'İlk aylığımızdan 1 öğrenci okutacağız' demiştiniz
Sanatçı kişiliğinin yanında son dönemde kurduğu AHBAP Derneği'ndeki çalışmalarla da adından sıkça söz ettiren Haluk Levent, sosyal medya hesabından yaptığı... 29.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-29T10:58+0300
2022-12-29T10:58+0300
2022-12-29T10:58+0300
yaşam
haluk levent
anadolu halk ve barış platformu (ahbap)
ahbap derneği
eyt
öğrenci
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EYT zirvesi sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklamalarda bulundu. Erdoğan, EYT'de herhangi bir yaş sınırı uygulanmayacağını açıkladı. Yapılan açıklama ardından iki milyon 250 bin kişi emeklilik hakkı kazanırken, şarkıcı Haluk Levent'ten konuya ilişkin bir paylaşım geldi.'Bir öğrenci okutacağız' demiştiniz'Ünlü şarkıcı, Twitter hesabından EYT'lilere seslendi. Levent, paylaşımında "EYT'li dostlar! Ankara'da size desteğe gelmiştim. Ne demiştiniz? “İlk aylığımızdan 1 öğrenci okutacağız” O gün bugün işte. Ahbap Derneği'ne öğrenci bursları için bağışlarınızı bekliyoruz" mesajını yazdı.Emeklilikte Yaşa Takılanlar, 3 sene önce yaşadığı mağduriyetin giderilmesi için Ankara'da bir araya gelmişti. Haluk Levent de mitinge katılarak vatandaşlara destek olmuştu.
https://sputniknews.com.tr/20221229/eytde-yapilan-duzenleme-sonrasi-sabah-saatlerinde-sgk-onunde-uzun-kuyruklar-olustu-1065155268.html
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haluk levent, anadolu halk ve barış platformu (ahbap), ahbap derneği, eyt, öğrenci
haluk levent, anadolu halk ve barış platformu (ahbap), ahbap derneği, eyt, öğrenci
Haluk Levent'ten EYT'lilere çağrı: 'İlk aylığımızdan 1 öğrenci okutacağız' demiştiniz
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Sanatçı kişiliğinin yanında son dönemde kurduğu AHBAP Derneği'ndeki çalışmalarla da adından sıkça söz ettiren Haluk Levent, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla EYT'lilere verdikleri sözü hatırlattı.
EYT zirvesi sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklamalarda bulundu. Erdoğan, EYT'de herhangi bir yaş sınırı uygulanmayacağını açıkladı. Yapılan açıklama ardından iki milyon 250 bin kişi emeklilik hakkı kazanırken, şarkıcı Haluk Levent'ten konuya ilişkin bir paylaşım geldi.
'Bir öğrenci okutacağız' demiştiniz'
Ünlü şarkıcı, Twitter hesabından EYT'lilere seslendi. Levent, paylaşımında "EYT'li dostlar! Ankara'da size desteğe gelmiştim. Ne demiştiniz? “İlk aylığımızdan 1 öğrenci okutacağız” O gün bugün işte. Ahbap Derneği'ne öğrenci bursları için bağışlarınızı bekliyoruz" mesajını yazdı.
Emeklilikte Yaşa Takılanlar, 3 sene önce yaşadığı mağduriyetin giderilmesi için Ankara'da bir araya gelmişti. Haluk Levent de mitinge katılarak vatandaşlara destek olmuştu.