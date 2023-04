https://sputniknews.com.tr/20230405/game-of-thrones-dizisi-geliyor-1069214480.html

Game of Thrones'un yeni dizisi geliyor

Game of Thrones'un yeni dizisi geliyor

Dünyaca ünlü Game of Thrones'un bir devam dizisinin daha geleceği açıklandı. 05.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-05T13:36+0300

2023-04-05T13:36+0300

2023-04-05T13:43+0300

game of thrones

dizi

yaşam

hbo

yeni

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/103907/69/1039076910_0:0:1820:1024_1920x0_80_0_0_7b64f53410f66a008d8fdcb73a432293.jpg

Geliştirme aşamasındaki Game of Thrones dizilerine bir yenisi daha eklendi. BeyazPerde’nin Variety'den aktardığına göre HBO, Aegon Targaryen'in Westeros fethini anlatan bir dizi üstünde çalışıyor. Proje çok erken bir aşamada ve şu anda dahil olan bir yazar yok, ancak kaynaklar, HBO'nun ilerlemeye ve diziyi geliştirmeye istekli olduğunu, yazar arayışının sürdüğünü söylüyor.Buna ek olarak, HBO ve Warner Bros. Pictures potansiyel diziye öncülük edecek bir film yapmayı da düşünüyor. Bu plan henüz kesin değil ancak eğer olursa önce film vizyona girecek, devamında ise dizi yayınlanacak.Dizi, Aegon ve kız kardeşleri-eşleri Visenya ve Rhaenys'in ordularını ve üç ejderhayı Westeros'un yedi krallığından altısını fethetmek için nasıl kullandıklarını anlatacak. Dorne hariç tüm krallıkları fethetmeyi başaran Fatih Aegon, Westeros'un ilk kralı, Targaryen Hanedanlığı'nın kurucusu ve Demir Tahtın ilk sahibi oluyor.Anlatılan olaylar, Game of Thrones’tan yaklaşık 300 yıl, House of the Dragon’dan ise yaklaşık 100 yıl öncesinde geçiyor. Game of Thrones yan hikayelerinden ilki olan House of the Dragon ikinci sezonuyla ekranlara gelmek için hazırlanırken, merakla beklenen diğer bir dizi ‘Snow’ da hazırlık aşamasında.

https://sputniknews.com.tr/20220826/house-of-the-dragon-hakkinda-1-milyondan-fazla-tweet-atildi-1060433034.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

game of thrones, dizi, hbo, yeni