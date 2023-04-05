https://sputniknews.com.tr/20230405/eski-sevgilisinin-dugunune-patlayici-yerlestirilmis-hediye-gonderdi-damat-ve-kardesi-oldu--1069202396.html
Eski sevgilisinin düğününe hediye diye patlayıcı gönderdi, damat öldü
Eski sevgilisinin düğününe hediye diye patlayıcı gönderdi, damat öldü
Hindistan'da yeni evli bir adam ve erkek kardeşi, düğün hediyesi ev sinema sisteminin patlaması sonucu hayatını kaybetti. 05.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-05T11:17+0300
2023-04-05T11:17+0300
2023-04-05T11:19+0300
dünya
hindistan
evlilik
düğün
bomba
hediye
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Olay, 3 Nisan'da ülkenin orta kesimlerindeki Chhattisgarh eyaletinin Kabirdham ilçesinde, yeni evli bir çiftin evinde meydana geldi. Patlamada damat ve erkek kardeşi ölürken 18 aylık bir bebek de dahil, 4 kişi yaralandı. Hediyenin, prize takılır takılmaz infilak eden patlayıcılarla donatıldığını söyleyen polis, şiddetli patlamanın yaşandığı odanın duvarlarının ve evin çatısının çöktüğünü açıkladı. Polis, bomba yerleştirilmiş düğün hediyesinin, gelinin eski sevgilisi tarafından gönderildiğini; 33 yaşındaki Sarju Markam isimli eski sevgilinin geçmişte 29 yaşındaki gelinle ilişkisi olduğunu, kendisinin ikinci eşi olması için ısrar ettiğini iddia etti. Kadının ailesinin, bu evliliğe onay vermediği belirtildi. Şüpheli eski sevgili Markam, soruşturma kapsamında Madya Pradeş eyaletinde gözaltına alındı.
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hindistan, evlilik, düğün, bomba, hediye
hindistan, evlilik, düğün, bomba, hediye
Eski sevgilisinin düğününe hediye diye patlayıcı gönderdi, damat öldü
11:17 05.04.2023 (güncellendi: 11:19 05.04.2023) Abone ol
Hindistan'da yeni evli bir adam ve erkek kardeşi, düğün hediyesi ev sinema sisteminin patlaması sonucu hayatını kaybetti.
Olay, 3 Nisan'da ülkenin orta kesimlerindeki Chhattisgarh eyaletinin Kabirdham ilçesinde, yeni evli bir çiftin evinde meydana geldi.
Patlamada damat ve erkek kardeşi ölürken 18 aylık bir bebek de dahil, 4 kişi yaralandı. Hediyenin, prize takılır takılmaz infilak eden patlayıcılarla donatıldığını söyleyen polis, şiddetli patlamanın yaşandığı odanın duvarlarının ve evin çatısının çöktüğünü açıkladı.
Polis, bomba yerleştirilmiş düğün hediyesinin, gelinin eski sevgilisi tarafından gönderildiğini; 33 yaşındaki Sarju Markam isimli eski sevgilinin geçmişte 29 yaşındaki gelinle ilişkisi olduğunu, kendisinin ikinci eşi olması için ısrar ettiğini iddia etti.
Kadının ailesinin, bu evliliğe onay vermediği belirtildi.
Şüpheli eski sevgili Markam, soruşturma kapsamında Madya Pradeş eyaletinde gözaltına alındı.