https://sputniknews.com.tr/20230405/el-konulan-deniz-patlicanlarini-imha-etmek-yerine-satan-tarim-mudurlugu-gorevlileri-tutuklandi-1069199594.html
El konulan deniz patlıcanlarını imha etmek yerine satan Tarım Müdürlüğü görevlileri tutuklandı
El konulan deniz patlıcanlarını imha etmek yerine satan Tarım Müdürlüğü görevlileri tutuklandı
İzmir’in Dikili ilçesinde kaçak şekilde avlandığı belirlenerek el konulan deniz patlıcanlarını sattığı öne sürülen İlçe Tarım Müdürlüğünde görevli 2 çalışandan... 05.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-05T10:47+0300
2023-04-05T10:47+0300
2023-04-05T10:47+0300
türkiye
deniz patlıcanı
izmir
dikili
tutuklama
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İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri kaçak avcılıkla mücadele çalışmaları kapsamında O.I. idaresindeki 16 ACU 68 plakalı hafif ticari aracı, Bademli Mahallesi yolunda durdurdu.Araçta yapılan aramada kaçak olarak avlandığı belirlenen 1 ton deniz patlıcanı ele geçirildi. O.I'ya 14 bin lira ceza uygulandı.Polis, deniz patlıcanlarını imha edilmesi için İlçe Tarım Müdürlüğünde görevli B.S. ve A.O'ya teslim etti.Yapılan takip sonucu ele geçirilen deniz patlıcanlarının çalışanlarca, Dikili Sanayi Sitesi'ndeki M.Ş'ye ait depoya götürüldüğü belirlendi.Bunun üzerine M.Ş. ile deniz patlıcanlarını sattığı öne sürülen B.S. ve A.O. gözaltına alındı.Şüphelilerden M.Ş, emniyetteki işlemlerinin ardından salıverildi.Adliyeye sevk edilen zanlılardan A.O. savcılık tarafından serbest bırakıldı, B.S. ise çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
https://sputniknews.com.tr/20230403/3-ilde-tapuda-rusvet-operasyonu-79-gozalti-1069085489.html
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deniz patlıcanı, izmir, dikili, tutuklama
deniz patlıcanı, izmir, dikili, tutuklama
El konulan deniz patlıcanlarını imha etmek yerine satan Tarım Müdürlüğü görevlileri tutuklandı
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İzmir’in Dikili ilçesinde kaçak şekilde avlandığı belirlenerek el konulan deniz patlıcanlarını sattığı öne sürülen İlçe Tarım Müdürlüğünde görevli 2 çalışandan 1'i tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri kaçak avcılıkla mücadele çalışmaları kapsamında O.I. idaresindeki 16 ACU 68 plakalı hafif ticari aracı, Bademli Mahallesi yolunda durdurdu.
Araçta yapılan aramada kaçak olarak avlandığı belirlenen 1 ton deniz patlıcanı ele geçirildi. O.I'ya 14 bin lira ceza uygulandı.
Polis, deniz patlıcanlarını imha edilmesi için İlçe Tarım Müdürlüğünde görevli B.S. ve A.O'ya teslim etti.
Yapılan takip sonucu ele geçirilen deniz patlıcanlarının çalışanlarca, Dikili Sanayi Sitesi'ndeki M.Ş'ye ait depoya götürüldüğü belirlendi.
Bunun üzerine M.Ş. ile deniz patlıcanlarını sattığı öne sürülen B.S. ve A.O. gözaltına alındı.
Şüphelilerden M.Ş, emniyetteki işlemlerinin ardından salıverildi.
Adliyeye sevk edilen zanlılardan A.O. savcılık tarafından serbest bırakıldı, B.S. ise çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.