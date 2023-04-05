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https://sputniknews.com.tr/20230405/el-konulan-deniz-patlicanlarini-imha-etmek-yerine-satan-tarim-mudurlugu-gorevlileri-tutuklandi-1069199594.html
El konulan deniz patlıcanlarını imha etmek yerine satan Tarım Müdürlüğü görevlileri tutuklandı
El konulan deniz patlıcanlarını imha etmek yerine satan Tarım Müdürlüğü görevlileri tutuklandı
İzmir’in Dikili ilçesinde kaçak şekilde avlandığı belirlenerek el konulan deniz patlıcanlarını sattığı öne sürülen İlçe Tarım Müdürlüğünde görevli 2 çalışandan... 05.04.2023, Sputnik Türkiye
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İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri kaçak avcılıkla mücadele çalışmaları kapsamında O.I. idaresindeki 16 ACU 68 plakalı hafif ticari aracı, Bademli Mahallesi yolunda durdurdu.Araçta yapılan aramada kaçak olarak avlandığı belirlenen 1 ton deniz patlıcanı ele geçirildi. O.I'ya 14 bin lira ceza uygulandı.Polis, deniz patlıcanlarını imha edilmesi için İlçe Tarım Müdürlüğünde görevli B.S. ve A.O'ya teslim etti.Yapılan takip sonucu ele geçirilen deniz patlıcanlarının çalışanlarca, Dikili Sanayi Sitesi'ndeki M.Ş'ye ait depoya götürüldüğü belirlendi.Bunun üzerine M.Ş. ile deniz patlıcanlarını sattığı öne sürülen B.S. ve A.O. gözaltına alındı.Şüphelilerden M.Ş, emniyetteki işlemlerinin ardından salıverildi.Adliyeye sevk edilen zanlılardan A.O. savcılık tarafından serbest bırakıldı, B.S. ise çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
https://sputniknews.com.tr/20230403/3-ilde-tapuda-rusvet-operasyonu-79-gozalti-1069085489.html
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deniz patlıcanı, izmir, dikili, tutuklama
deniz patlıcanı, izmir, dikili, tutuklama

El konulan deniz patlıcanlarını imha etmek yerine satan Tarım Müdürlüğü görevlileri tutuklandı

10:47 05.04.2023
© AAKaçak avlanan 550 kilo deniz patlıcanı ele geçirildi
Kaçak avlanan 550 kilo deniz patlıcanı ele geçirildi - Sputnik Türkiye, 1920, 05.04.2023
© AA
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İzmir’in Dikili ilçesinde kaçak şekilde avlandığı belirlenerek el konulan deniz patlıcanlarını sattığı öne sürülen İlçe Tarım Müdürlüğünde görevli 2 çalışandan 1'i tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri kaçak avcılıkla mücadele çalışmaları kapsamında O.I. idaresindeki 16 ACU 68 plakalı hafif ticari aracı, Bademli Mahallesi yolunda durdurdu.
Araçta yapılan aramada kaçak olarak avlandığı belirlenen 1 ton deniz patlıcanı ele geçirildi. O.I'ya 14 bin lira ceza uygulandı.
Polis, deniz patlıcanlarını imha edilmesi için İlçe Tarım Müdürlüğünde görevli B.S. ve A.O'ya teslim etti.
Yapılan takip sonucu ele geçirilen deniz patlıcanlarının çalışanlarca, Dikili Sanayi Sitesi'ndeki M.Ş'ye ait depoya götürüldüğü belirlendi.
Bunun üzerine M.Ş. ile deniz patlıcanlarını sattığı öne sürülen B.S. ve A.O. gözaltına alındı.
Şüphelilerden M.Ş, emniyetteki işlemlerinin ardından salıverildi.
Adliyeye sevk edilen zanlılardan A.O. savcılık tarafından serbest bırakıldı, B.S. ise çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
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