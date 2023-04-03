https://sputniknews.com.tr/20230403/3-ilde-tapuda-rusvet-operasyonu-79-gozalti-1069085489.html

3 ilde tapuda rüşvet operasyonu: 79 gözaltı

3 ilde tapuda rüşvet operasyonu: 79 gözaltı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde tapu müdürlüğündeki rüşvet suçuna... 03.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-03T08:50+0300

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rüşvetçilik

operasyon

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaklaşık 10 aylık teknik takibin ardından yapılan 25 günlük fiziki takip neticesinde, 25 Nisan-28 Ağustos 2022 tarihleri arasında, Silivri Tapu Müdürlüğünde görev yapan bazı kişilerin usulsüz cins tahsisi yaparak rüşvet yoluyla maddi kazanç elde ettiğini tespit etti. Aralarında müdürlük personellerinin de bulunduğu 93 şüphenin adreslerini belirleyen ekipler, şüphelilere yönelik İstanbul, Edirne ve Konya'da eş zamanlı operasyon düzenleyerek 79 şüpheliyi gözaltına aldı. 14 zanlının ise yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor. Gözaltındaki 79 şüpheliden 13’ü emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılırken 66 şüpheli ise resmi polis otobüsleriyle adliyeye sevk edildi.

https://sputniknews.com.tr/20230201/sucustu-yakalanan-cumhuriyet-savcisi-rusvetten-tutuklandi-1066423236.html

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istanbul, tapu, rüşvet, rüşvet teklifi, rüşvetçilik, operasyon