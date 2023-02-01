https://sputniknews.com.tr/20230201/sucustu-yakalanan-cumhuriyet-savcisi-rusvetten-tutuklandi-1066423236.html
Suçüstü yakalanan cumhuriyet savcısı rüşvetten tutuklandı
Suçüstü yakalanan cumhuriyet savcısı rüşvetten tutuklandı
Kocaeli Gebze'de rüşvet aldığı ihbarı üzerine hakkında soruştuma başlatılan ve suçüstü yakalanan cumhuriyet savcısı F.A. tutuklandı. 01.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-01T02:00+0300
2023-02-01T02:00+0300
2023-02-01T02:00+0300
türkiye
suçüstü
rüşvet
gözaltı
tutuklama
kocaeli
gebze
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Kocaeli'nin Gebze ilçesinde rüşvet aldığı iddiasıyla gözaltına alınan cumhuriyet savcısı tutuklandı.Alınan bilgiye göre, Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Gebze Adliyesi'nde görevli savcı F.A'nın rüşvet aldığı ihbarı üzerine soruşturma başlatıldı.SUÇÜSTÜ YAKALANDIBaşsavcılığın başlattığı soruşturma kapsamında savcı F.A. hakkında gözaltı kararı verildi.Suçüstü yakalanan cumhuriyet savcısı F.A. çıkarıldığı Gebze 2. Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklandı.
https://sputniknews.com.tr/20221216/eski-besiktas-belediye-baskani-murat-hazinedar-rusvet-ve-irtikap-suclarindan-tutuklandi-1064653063.html
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suçüstü, rüşvet, gözaltı, tutuklama, kocaeli, gebze
suçüstü, rüşvet, gözaltı, tutuklama, kocaeli, gebze
Suçüstü yakalanan cumhuriyet savcısı rüşvetten tutuklandı
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Kocaeli Gebze'de rüşvet aldığı ihbarı üzerine hakkında soruştuma başlatılan ve suçüstü yakalanan cumhuriyet savcısı F.A. tutuklandı.
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde rüşvet aldığı iddiasıyla gözaltına alınan cumhuriyet savcısı tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Gebze Adliyesi'nde görevli savcı F.A'nın rüşvet aldığı ihbarı üzerine soruşturma başlatıldı.
SUÇÜSTÜ YAKALANDI
Başsavcılığın başlattığı soruşturma kapsamında savcı F.A. hakkında gözaltı kararı verildi.
Suçüstü yakalanan cumhuriyet savcısı F.A. çıkarıldığı Gebze 2. Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklandı.