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Suçüstü yakalanan cumhuriyet savcısı rüşvetten tutuklandı
Suçüstü yakalanan cumhuriyet savcısı rüşvetten tutuklandı
Kocaeli Gebze'de rüşvet aldığı ihbarı üzerine hakkında soruştuma başlatılan ve suçüstü yakalanan cumhuriyet savcısı F.A. tutuklandı. 01.02.2023, Sputnik Türkiye
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türkiye
suçüstü
rüşvet
gözaltı
tutuklama
kocaeli
gebze
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Kocaeli'nin Gebze ilçesinde rüşvet aldığı iddiasıyla gözaltına alınan cumhuriyet savcısı tutuklandı.Alınan bilgiye göre, Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Gebze Adliyesi'nde görevli savcı F.A'nın rüşvet aldığı ihbarı üzerine soruşturma başlatıldı.SUÇÜSTÜ YAKALANDIBaşsavcılığın başlattığı soruşturma kapsamında savcı F.A. hakkında gözaltı kararı verildi.Suçüstü yakalanan cumhuriyet savcısı F.A. çıkarıldığı Gebze 2. Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklandı.
https://sputniknews.com.tr/20221216/eski-besiktas-belediye-baskani-murat-hazinedar-rusvet-ve-irtikap-suclarindan-tutuklandi-1064653063.html
türkiye
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suçüstü, rüşvet, gözaltı, tutuklama, kocaeli, gebze
suçüstü, rüşvet, gözaltı, tutuklama, kocaeli, gebze

Suçüstü yakalanan cumhuriyet savcısı rüşvetten tutuklandı

02:00 01.02.2023
© AAyargı
yargı - Sputnik Türkiye, 1920, 01.02.2023
© AA
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Kocaeli Gebze'de rüşvet aldığı ihbarı üzerine hakkında soruştuma başlatılan ve suçüstü yakalanan cumhuriyet savcısı F.A. tutuklandı.
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde rüşvet aldığı iddiasıyla gözaltına alınan cumhuriyet savcısı tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Gebze Adliyesi'nde görevli savcı F.A'nın rüşvet aldığı ihbarı üzerine soruşturma başlatıldı.
SUÇÜSTÜ YAKALANDI

Başsavcılığın başlattığı soruşturma kapsamında savcı F.A. hakkında gözaltı kararı verildi.

Suçüstü yakalanan cumhuriyet savcısı F.A. çıkarıldığı Gebze 2. Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklandı.
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