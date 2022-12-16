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https://sputniknews.com.tr/20221216/eski-besiktas-belediye-baskani-murat-hazinedar-rusvet-ve-irtikap-suclarindan-tutuklandi-1064653063.html
Eski Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar, 'rüşvet' ve 'irtikap' suçlarından tutuklandı
Eski Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar, 'rüşvet' ve 'irtikap' suçlarından tutuklandı
Beşiktaş Belediyesine yönelik soruşturma kapsamında eski Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar'ın da arasında bulunduğu 3 zanlı "rüşvet" ve "irtikap"... 16.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-16T08:24+0300
2022-12-16T08:47+0300
türkiye
beşiktaş
istanbul
beşiktaş belediyesi
murat hazinedar
rüşvet
tutuklama
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Beşiktaş Belediyesi'ne yönelik 'rüşvet' soruşturması kapsamında yakalanarak adliyeye sevk edilen eski Belediye Başkanı Murat Hazinedar'ın da aralarında bulunduğu 3 şüpheli, 'irtikap' ve 'zimmet' suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu ve İstanbul Mali Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, 'suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve yönetmek', 'suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak', 'rüşvet' ve 'irtikap' suçlarını işledikleri belirlenen 17 şüpheli tespit edilmişti. Aralarında eski Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar'ın da bulunduğu şüphelilerden 16'sı düzenlenen operasyon sonucu yakalanarak gözaltına alınırken, Hazinedar'a yönelik yakalama çalışmalarının sürdüğü öğrenilmişti.17 şüpheli adliyeye sevk edildiEkiplerce çalışmalar sürerken, şüpheli Hazinedar, Kastamonu’nun Tosya ilçesinde yakalanarak gözaltına alınmış ve gece saatlerinde İstanbul'a getirilmişti. Hazinedar'ın da aralarında bulunduğu 17 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan’da bulunan İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edilmişti.Şüpheliler Murat Hazinedar, Hüseyin Avni Sipahi, Çetin Kırışgil, Ekrem Eray Arda, Mehmet Uğur Şahin, Bediz Güvenkaya ve Mürvet Günday olmak üzere 7 şüpheli, savcılıkta verdikleri ifadenin ardından 'icbar suretiyle irtikap' ve 'rüşvet almak' suçlarından tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi. 8 şüpheli adli kontrol tedbiri uygulanması talebiyle nöbetçi hakimliğe gönderildi. Öte yandan, 1 şüphelinin emniyetten serbest bırakıldığı, 1 şüphelinin ise savcılıktan serbest bırakıldığı öğrenildi.Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen aralarında Murat Hazinedar'ın da bulunduğu 3 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan, diğer şüphelilerin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi.
https://sputniknews.com.tr/20221215/eski-besiktas-belediye-baskani-murat-hazinedar-tutuklama-talebiyle-mahkemeye-sevk-edildi-1064640818.html
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beşiktaş, istanbul, beşiktaş belediyesi, murat hazinedar, rüşvet, tutuklama
beşiktaş, istanbul, beşiktaş belediyesi, murat hazinedar, rüşvet, tutuklama

Eski Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar, 'rüşvet' ve 'irtikap' suçlarından tutuklandı

08:24 16.12.2022 (güncellendi: 08:47 16.12.2022)
© AA / Onur Çoban Murat Hazinedar
Murat Hazinedar - Sputnik Türkiye, 1920, 16.12.2022
© AA / Onur Çoban
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Beşiktaş Belediyesine yönelik soruşturma kapsamında eski Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar'ın da arasında bulunduğu 3 zanlı "rüşvet" ve "irtikap" suçlarından tutuklandı.
Beşiktaş Belediyesi'ne yönelik 'rüşvet' soruşturması kapsamında yakalanarak adliyeye sevk edilen eski Belediye Başkanı Murat Hazinedar'ın da aralarında bulunduğu 3 şüpheli, 'irtikap' ve 'zimmet' suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu ve İstanbul Mali Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, 'suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve yönetmek', 'suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak', 'rüşvet' ve 'irtikap' suçlarını işledikleri belirlenen 17 şüpheli tespit edilmişti. Aralarında eski Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar'ın da bulunduğu şüphelilerden 16'sı düzenlenen operasyon sonucu yakalanarak gözaltına alınırken, Hazinedar'a yönelik yakalama çalışmalarının sürdüğü öğrenilmişti.

17 şüpheli adliyeye sevk edildi

Ekiplerce çalışmalar sürerken, şüpheli Hazinedar, Kastamonu’nun Tosya ilçesinde yakalanarak gözaltına alınmış ve gece saatlerinde İstanbul'a getirilmişti. Hazinedar'ın da aralarında bulunduğu 17 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan’da bulunan İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edilmişti.
Şüpheliler Murat Hazinedar, Hüseyin Avni Sipahi, Çetin Kırışgil, Ekrem Eray Arda, Mehmet Uğur Şahin, Bediz Güvenkaya ve Mürvet Günday olmak üzere 7 şüpheli, savcılıkta verdikleri ifadenin ardından 'icbar suretiyle irtikap' ve 'rüşvet almak' suçlarından tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi. 8 şüpheli adli kontrol tedbiri uygulanması talebiyle nöbetçi hakimliğe gönderildi. Öte yandan, 1 şüphelinin emniyetten serbest bırakıldığı, 1 şüphelinin ise savcılıktan serbest bırakıldığı öğrenildi.
Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen aralarında Murat Hazinedar'ın da bulunduğu 3 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan, diğer şüphelilerin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi.
Beşiktaş Belediyesi'ndeki 'rüşvet' soruşturması çerçevesinde Kastamonu’nun Tosya ilçesinde gözaltına alınan Eski Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar ve diğer şüpheliler, Bayrampaşa Devlet Hastanesi’nde yapılan sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. - Sputnik Türkiye, 1920, 15.12.2022
DÜNYA
Eski Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar, tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi
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