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https://sputniknews.com.tr/20221215/eski-besiktas-belediye-baskani-murat-hazinedar-tutuklama-talebiyle-mahkemeye-sevk-edildi-1064640818.html
Eski Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar, tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi
Eski Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar, tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi
Beşiktaş Belediyesi'ne yönelik 'rüşvet' soruşturması kapsamında yakalanarak adliyeye sevk edilen eski Belediye Başkanı Murat Hazinedar'ın da aralarında... 15.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-15T19:25+0300
2022-12-15T19:30+0300
dünya
murat hazinedar
beşiktaş
beşiktaş belediyesi
yolsuzluk
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu ve İstanbul Mali Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, 'suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve yönetmek', 'suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak', 'rüşvet' ve 'irtikap' suçlarını işledikleri belirlenen 17 şüpheli tespit edilmişti. Aralarında eski Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar'ın da bulunduğu şüphelilerden 16'sı düzenlenen operasyon sonucu yakalanarak gözaltına alınırken, Hazinedar'a yönelik yakalama çalışmalarının sürdüğü öğrenilmişti. Ekiplerce çalışmalar sürerken şüpheli Hazinedar, dün akşam saatlerinde Kastamonu’nun Tosya ilçesinde yakalanarak gözaltına alınmış ve gece saatlerinde İstanbul'a getirilmişti. Hazinedar'ın da aralarında bulunduğu 17 şüpheli, bugün emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan’da bulunan İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edildi. Şüpheliler Murat Hazinedar, Hüseyin Avni Sipahi, Çetin Kırışgil, Ekrem Eray Arda, Mehmet Uğur Şahin, Bediz Güvenkaya ve Mürvet Günday olmak üzere 7 şüpheli, savcılıkta verdikleri ifadenin ardından 'icbar suretiyle irtikap' ve 'rüşvet almak' suçlarından tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi. 8 şüpheli adli kontrol tedbiri uygulanması talebiyle nöbetçi hakimliğe gönderildi. Öte yandan 1 şüphelinin emniyetten serbest bırakıldığı, 1 şüphelinin ise Savcılıktan serbest bırakıldığı öğrenildi.
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murat hazinedar, beşiktaş, beşiktaş belediyesi, yolsuzluk
murat hazinedar, beşiktaş, beşiktaş belediyesi, yolsuzluk

Eski Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar, tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi

19:25 15.12.2022 (güncellendi: 19:30 15.12.2022)
© İHA / ABDULKADİR ATMACAN - ABDULLAH ALTUNBAŞBeşiktaş Belediyesi'ndeki 'rüşvet' soruşturması çerçevesinde Kastamonu’nun Tosya ilçesinde gözaltına alınan Eski Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar ve diğer şüpheliler, Bayrampaşa Devlet Hastanesi’nde yapılan sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.
Beşiktaş Belediyesi'ndeki 'rüşvet' soruşturması çerçevesinde Kastamonu’nun Tosya ilçesinde gözaltına alınan Eski Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar ve diğer şüpheliler, Bayrampaşa Devlet Hastanesi’nde yapılan sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. - Sputnik Türkiye, 1920, 15.12.2022
© İHA / ABDULKADİR ATMACAN - ABDULLAH ALTUNBAŞ
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Beşiktaş Belediyesi'ne yönelik 'rüşvet' soruşturması kapsamında yakalanarak adliyeye sevk edilen eski Belediye Başkanı Murat Hazinedar'ın da aralarında bulunduğu 7 şüpheli, 'irtikap' ve 'zimmet' suçlarından tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu ve İstanbul Mali Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, 'suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve yönetmek', 'suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak', 'rüşvet' ve 'irtikap' suçlarını işledikleri belirlenen 17 şüpheli tespit edilmişti. Aralarında eski Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar'ın da bulunduğu şüphelilerden 16'sı düzenlenen operasyon sonucu yakalanarak gözaltına alınırken, Hazinedar'a yönelik yakalama çalışmalarının sürdüğü öğrenilmişti.

Ekiplerce çalışmalar sürerken şüpheli Hazinedar, dün akşam saatlerinde Kastamonu’nun Tosya ilçesinde yakalanarak gözaltına alınmış ve gece saatlerinde İstanbul'a getirilmişti. Hazinedar'ın da aralarında bulunduğu 17 şüpheli, bugün emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan’da bulunan İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edildi.

Şüpheliler Murat Hazinedar, Hüseyin Avni Sipahi, Çetin Kırışgil, Ekrem Eray Arda, Mehmet Uğur Şahin, Bediz Güvenkaya ve Mürvet Günday olmak üzere 7 şüpheli, savcılıkta verdikleri ifadenin ardından 'icbar suretiyle irtikap' ve 'rüşvet almak' suçlarından tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi. 8 şüpheli adli kontrol tedbiri uygulanması talebiyle nöbetçi hakimliğe gönderildi.
Öte yandan 1 şüphelinin emniyetten serbest bırakıldığı, 1 şüphelinin ise Savcılıktan serbest bırakıldığı öğrenildi.
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