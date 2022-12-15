https://sputniknews.com.tr/20221215/eski-besiktas-belediye-baskani-murat-hazinedar-tutuklama-talebiyle-mahkemeye-sevk-edildi-1064640818.html

Eski Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar, tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi

Eski Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar, tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi

Beşiktaş Belediyesi'ne yönelik 'rüşvet' soruşturması kapsamında yakalanarak adliyeye sevk edilen eski Belediye Başkanı Murat Hazinedar'ın da aralarında... 15.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-15T19:25+0300

2022-12-15T19:25+0300

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu ve İstanbul Mali Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, 'suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve yönetmek', 'suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak', 'rüşvet' ve 'irtikap' suçlarını işledikleri belirlenen 17 şüpheli tespit edilmişti. Aralarında eski Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar'ın da bulunduğu şüphelilerden 16'sı düzenlenen operasyon sonucu yakalanarak gözaltına alınırken, Hazinedar'a yönelik yakalama çalışmalarının sürdüğü öğrenilmişti. Ekiplerce çalışmalar sürerken şüpheli Hazinedar, dün akşam saatlerinde Kastamonu’nun Tosya ilçesinde yakalanarak gözaltına alınmış ve gece saatlerinde İstanbul'a getirilmişti. Hazinedar'ın da aralarında bulunduğu 17 şüpheli, bugün emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan’da bulunan İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edildi. Şüpheliler Murat Hazinedar, Hüseyin Avni Sipahi, Çetin Kırışgil, Ekrem Eray Arda, Mehmet Uğur Şahin, Bediz Güvenkaya ve Mürvet Günday olmak üzere 7 şüpheli, savcılıkta verdikleri ifadenin ardından 'icbar suretiyle irtikap' ve 'rüşvet almak' suçlarından tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi. 8 şüpheli adli kontrol tedbiri uygulanması talebiyle nöbetçi hakimliğe gönderildi. Öte yandan 1 şüphelinin emniyetten serbest bırakıldığı, 1 şüphelinin ise Savcılıktan serbest bırakıldığı öğrenildi.

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murat hazinedar, beşiktaş, beşiktaş belediyesi, yolsuzluk