Dünya'nın 12 ışık yılı uzağındaki gezegenden tekrarlanan radyo sinyalleri tespit edildi

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
3 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Laykon Bilişim Operasyon Müdürü Akkoyunlu: Fidye yazılım saldırıları yüzde 435 arttı
07:07
112 dk
ANKARA'DAN HABER VAR
CHP’li Gürsel Tekin: Milletvekilleri ‘el kaldır, el indir makinesi’ haline dönüştü
09:01
58 dk
HABERLER
Haber bülteni
10:30
4 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
6 dk
ÖZEL HABER
Suriye’nin Arap Birliği'ne dönüşü neleri değiştirir?
11:10
12 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
7 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor
12:00
9 dk
ÖZEL HABER
Emekli Kurmay Albay Atabay: Arktik Okyanusu bölgesi mücadele alanı olacak
12:10
8 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖĞLE AJANDASI
EYT başvurularında son durum ne?
12:46
50 dk
ÖZEL HABER
Suriye’nin Arap Birliği'ne dönüşü neleri değiştirir?
13:36
12 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
6 dk
VERİ MAÇ
Beşiktaş’tan 4 gollü derbi galibiyeti
14:07
49 dk
ANKARA FARKI
İttifaklarda son durum
15:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Suriye’nin Arap Birliği’ne dönüşü
16:05
51 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
3 dk
AKŞAM POSTASI
Sandığa 40 gün kala son hamleler
17:03
86 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
4 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Medyada kapışma, Fransa'da ayaklanma
18:34
86 dk
Z RAPORU
İttifaklarda liste mesaisi
20:46
44 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
16 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
4 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Doğu Perinçek’ten Muharrem İnce’ye: ‘Ben kulağa üflenen sözler ile tavır almam’
07:08
110 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
AÇIK ALAN
Güçlü Özgan ve Mahir Boztepe'yle Açık Alan
09:09
51 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
4 dk
AÇIK ALAN
Güçlü Özgan ve Mahir Boztepe'yle Açık Alan
10:08
52 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:01
6 dk
ÖZEL HABER
Ukraynalı komutandan NATO ülkelerine: Mühimmat sağlamakta aciz kaldılar
11:08
2 dk
ÖZEL HABER
Bombalı saldırıda öldürülen Tatarskiy’e Putin’den cesaret ödülü
11:16
2 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
7 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor
12:00
8 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖĞLE AJANDASI
Seçimlere 39 gün kala Türkiye gündeminin sıcak başlıkları
12:46
48 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
VERİ MAÇ
Derbi haftası sonrası 4 büyüklerde son durum
14:06
48 dk
ANLAT BANA
Türkiye tarım toprağına sahip çıkıyor mu?
15:01
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
AKŞAM POSTASI
Atilla Güner'le Akşam Postası
17:01
89 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Enver Aysever'le Yolcu Yolunda Gerek
18:34
116 dk
Z RAPORU
Tolga Ekenel'le Z Raporu
20:45
47 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
16 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://sputniknews.com.tr/20230405/dunyadan-12-isik-yili-uzaklikta-olan-gezegenden-radyo-sinyalleri-tespit-edildi-1069220398.html
Dünya'nın 12 ışık yılı uzağındaki gezegenden tekrarlanan radyo sinyalleri tespit edildi
Dünya'nın 12 ışık yılı uzağındaki gezegenden tekrarlanan radyo sinyalleri tespit edildi
Gökbilimciler, her ikisi de Dünya'dan 12 ışık yılı uzaklıkta bulunan bir ötegezegenden ve yörüngesinde döndüğü yıldızdan tekrar eden bir radyo sinyalleri... 05.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-05T15:20+0300
2023-04-05T15:26+0300
yaşam
dünya
sinyal
radyo sinyalleri
uzay
astronom
gezegen
hayat
rapor
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/01/0c/1065655562_27:0:1147:630_1920x0_80_0_0_eb6d8fe72a16db7a810a849971e30269.png
Dünya'nın manyetik alanı, Güneş'ten yansıyan enerji parçacıkları ve plazmayı saptırarak canlıların hayatta kalması için ihtiyaç duyduğu atmosferi korumakta. Güneş sistemimizin dışında bulunan gezegenlerin etrafındaki atmosferleri bulmak, potansiyel olarak yaşamı destekleme kapasitesine sahip diğer 'dünyalara' işaret edebilir.Bilim insanları, New Mexico'daki Karl G. Jansky teleskobunu kullanarak yaptıkları gözlemler sırasında YZ Ceti b yıldızından ve onun yörüngesinde bulunan YZ Ceti b adlı gezegenden gelen güçlü radyo dalgalarını fark ettiler. Araştırmacılar, radyo sinyalinin gezegenin manyetik alanı ile yıldız arasındaki etkileşimler tarafından oluşturulduğuna inanıyor.Bulguları detaylı şekilde anlatan bir çalışma 3 Nisan'da Nature Astronomy dergisinde yayımlandı.Çalışmanın Başyazarı: İlk patlamayı gördük, çok güzel görünüyorduColorado Boulder Üniversitesi'nde astrofizikçi olan çalışmanın Başyazarı Sebastian Pineda yaptığı açıklamada, "İlk patlamayı gördük, çok güzel görünüyordu. Onu tekrar gördüğümüzde şunu söyledik; tamam, belki de burada gerçekten bir bulgumuz olduğunun göstergesiydi" dedi."Bir gezegenin bir atmosfere sahip olup olmayacağı, gezegenin güçlü bir manyetik alana sahip olup olmamasına bağlı olabilir" diyen Pineda, manyetik alanların bir gezegenin atmosferinin azaldığını gösterdiğini ve parçacıklar yıldızdan çıkıp gezegene yansıdıkça zaman içinde yüzeyin aşınmasını önleyebileceğini söyledi.Araştırmacılar, YZ Ceti b'nin manyetik alana sahip kayalık bir ötegezegen için şimdiye kadar tespit edilen en iyi aday olduğunu düşünüyor.Daha önce araştırmacılar, güneş sistemimizdeki en büyük gezegen olan Jüpiter'e benzer boyuttaki ötegezegenlerde manyetik alanlar keşfetmişlerdi. Ancak Dünya büyüklüğündeki daha küçük gezegenlerde manyetik alanları bulmak daha zor. Bunun, manyetik alanların esasen görünmez olmasından kaynaklandığı belirtiliyor.
https://sputniknews.com.tr/20230404/arastirmaya-gore-istenen-cinsiyette-bebek-dogurabilmek-artik-mumkun-yuzde-80-oraninda-ise-yariyor-1069161677.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/01/0c/1065655562_167:0:1007:630_1920x0_80_0_0_ea305007dc612f0c554a474765065dee.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
dünya, sinyal, radyo sinyalleri, uzay, astronom, gezegen, hayat, rapor
dünya, sinyal, radyo sinyalleri, uzay, astronom, gezegen, hayat, rapor

Dünya'nın 12 ışık yılı uzağındaki gezegenden tekrarlanan radyo sinyalleri tespit edildi

15:20 05.04.2023 (güncellendi: 15:26 05.04.2023)
© NASAABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA) dünyadan 100 milyon ışık yılı mesafede 'TOI 700 e' adı verilen yaşama elverişli bir gezegen keşfetti.
ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA) dünyadan 100 milyon ışık yılı mesafede 'TOI 700 e' adı verilen yaşama elverişli bir gezegen keşfetti. - Sputnik Türkiye, 1920, 05.04.2023
© NASA
Abone olTelegram
Gökbilimciler, her ikisi de Dünya'dan 12 ışık yılı uzaklıkta bulunan bir ötegezegenden ve yörüngesinde döndüğü yıldızdan tekrar eden bir radyo sinyalleri tespit etti. Sinyaller, Dünya büyüklüğündeki gezegenin bir manyetik alana ve hatta belki de bir atmosfere sahip olabileceğini gösteriyor.
Dünya'nın manyetik alanı, Güneş'ten yansıyan enerji parçacıkları ve plazmayı saptırarak canlıların hayatta kalması için ihtiyaç duyduğu atmosferi korumakta. Güneş sistemimizin dışında bulunan gezegenlerin etrafındaki atmosferleri bulmak, potansiyel olarak yaşamı destekleme kapasitesine sahip diğer 'dünyalara' işaret edebilir.
Bilim insanları, New Mexico'daki Karl G. Jansky teleskobunu kullanarak yaptıkları gözlemler sırasında YZ Ceti b yıldızından ve onun yörüngesinde bulunan YZ Ceti b adlı gezegenden gelen güçlü radyo dalgalarını fark ettiler.
Araştırmacılar, radyo sinyalinin gezegenin manyetik alanı ile yıldız arasındaki etkileşimler tarafından oluşturulduğuna inanıyor.
Bulguları detaylı şekilde anlatan bir çalışma 3 Nisan'da Nature Astronomy dergisinde yayımlandı.

Çalışmanın Başyazarı: İlk patlamayı gördük, çok güzel görünüyordu

Colorado Boulder Üniversitesi'nde astrofizikçi olan çalışmanın Başyazarı Sebastian Pineda yaptığı açıklamada, "İlk patlamayı gördük, çok güzel görünüyordu. Onu tekrar gördüğümüzde şunu söyledik; tamam, belki de burada gerçekten bir bulgumuz olduğunun göstergesiydi" dedi.
"Bir gezegenin bir atmosfere sahip olup olmayacağı, gezegenin güçlü bir manyetik alana sahip olup olmamasına bağlı olabilir" diyen Pineda, manyetik alanların bir gezegenin atmosferinin azaldığını gösterdiğini ve parçacıklar yıldızdan çıkıp gezegene yansıdıkça zaman içinde yüzeyin aşınmasını önleyebileceğini söyledi.
Araştırmacılar, YZ Ceti b'nin manyetik alana sahip kayalık bir ötegezegen için şimdiye kadar tespit edilen en iyi aday olduğunu düşünüyor.
Daha önce araştırmacılar, güneş sistemimizdeki en büyük gezegen olan Jüpiter'e benzer boyuttaki ötegezegenlerde manyetik alanlar keşfetmişlerdi. Ancak Dünya büyüklüğündeki daha küçük gezegenlerde manyetik alanları bulmak daha zor. Bunun, manyetik alanların esasen görünmez olmasından kaynaklandığı belirtiliyor.
doğum + bebek - Sputnik Türkiye, 1920, 04.04.2023
YAŞAM
Araştırmaya göre istenen cinsiyette bebek doğurabilmek artık mümkün: 'Yüzde 80 oranında işe yarıyor'
Dün, 14:55
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала