https://sputniknews.com.tr/20230405/dunyadan-12-isik-yili-uzaklikta-olan-gezegenden-radyo-sinyalleri-tespit-edildi-1069220398.html
Dünya'nın 12 ışık yılı uzağındaki gezegenden tekrarlanan radyo sinyalleri tespit edildi
Dünya'nın 12 ışık yılı uzağındaki gezegenden tekrarlanan radyo sinyalleri tespit edildi
Gökbilimciler, her ikisi de Dünya'dan 12 ışık yılı uzaklıkta bulunan bir ötegezegenden ve yörüngesinde döndüğü yıldızdan tekrar eden bir radyo sinyalleri... 05.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-05T15:20+0300
2023-04-05T15:20+0300
2023-04-05T15:26+0300
yaşam
dünya
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uzay
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gezegen
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Dünya'nın manyetik alanı, Güneş'ten yansıyan enerji parçacıkları ve plazmayı saptırarak canlıların hayatta kalması için ihtiyaç duyduğu atmosferi korumakta. Güneş sistemimizin dışında bulunan gezegenlerin etrafındaki atmosferleri bulmak, potansiyel olarak yaşamı destekleme kapasitesine sahip diğer 'dünyalara' işaret edebilir.Bilim insanları, New Mexico'daki Karl G. Jansky teleskobunu kullanarak yaptıkları gözlemler sırasında YZ Ceti b yıldızından ve onun yörüngesinde bulunan YZ Ceti b adlı gezegenden gelen güçlü radyo dalgalarını fark ettiler. Araştırmacılar, radyo sinyalinin gezegenin manyetik alanı ile yıldız arasındaki etkileşimler tarafından oluşturulduğuna inanıyor.Bulguları detaylı şekilde anlatan bir çalışma 3 Nisan'da Nature Astronomy dergisinde yayımlandı.Çalışmanın Başyazarı: İlk patlamayı gördük, çok güzel görünüyorduColorado Boulder Üniversitesi'nde astrofizikçi olan çalışmanın Başyazarı Sebastian Pineda yaptığı açıklamada, "İlk patlamayı gördük, çok güzel görünüyordu. Onu tekrar gördüğümüzde şunu söyledik; tamam, belki de burada gerçekten bir bulgumuz olduğunun göstergesiydi" dedi."Bir gezegenin bir atmosfere sahip olup olmayacağı, gezegenin güçlü bir manyetik alana sahip olup olmamasına bağlı olabilir" diyen Pineda, manyetik alanların bir gezegenin atmosferinin azaldığını gösterdiğini ve parçacıklar yıldızdan çıkıp gezegene yansıdıkça zaman içinde yüzeyin aşınmasını önleyebileceğini söyledi.Araştırmacılar, YZ Ceti b'nin manyetik alana sahip kayalık bir ötegezegen için şimdiye kadar tespit edilen en iyi aday olduğunu düşünüyor.Daha önce araştırmacılar, güneş sistemimizdeki en büyük gezegen olan Jüpiter'e benzer boyuttaki ötegezegenlerde manyetik alanlar keşfetmişlerdi. Ancak Dünya büyüklüğündeki daha küçük gezegenlerde manyetik alanları bulmak daha zor. Bunun, manyetik alanların esasen görünmez olmasından kaynaklandığı belirtiliyor.
https://sputniknews.com.tr/20230404/arastirmaya-gore-istenen-cinsiyette-bebek-dogurabilmek-artik-mumkun-yuzde-80-oraninda-ise-yariyor-1069161677.html
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dünya, sinyal, radyo sinyalleri, uzay, astronom, gezegen, hayat, rapor
dünya, sinyal, radyo sinyalleri, uzay, astronom, gezegen, hayat, rapor
Dünya'nın 12 ışık yılı uzağındaki gezegenden tekrarlanan radyo sinyalleri tespit edildi
15:20 05.04.2023 (güncellendi: 15:26 05.04.2023) Abone ol
Gökbilimciler, her ikisi de Dünya'dan 12 ışık yılı uzaklıkta bulunan bir ötegezegenden ve yörüngesinde döndüğü yıldızdan tekrar eden bir radyo sinyalleri tespit etti. Sinyaller, Dünya büyüklüğündeki gezegenin bir manyetik alana ve hatta belki de bir atmosfere sahip olabileceğini gösteriyor.
Dünya'nın manyetik alanı, Güneş'ten yansıyan enerji parçacıkları ve plazmayı saptırarak canlıların hayatta kalması için ihtiyaç duyduğu atmosferi korumakta. Güneş sistemimizin dışında bulunan gezegenlerin etrafındaki atmosferleri bulmak, potansiyel olarak yaşamı destekleme kapasitesine sahip diğer 'dünyalara' işaret edebilir.
Bilim insanları, New Mexico'daki Karl G. Jansky teleskobunu kullanarak yaptıkları gözlemler sırasında YZ Ceti b yıldızından ve onun yörüngesinde bulunan YZ Ceti b adlı gezegenden gelen güçlü radyo dalgalarını fark ettiler.
Araştırmacılar, radyo sinyalinin gezegenin manyetik alanı ile yıldız arasındaki etkileşimler tarafından oluşturulduğuna inanıyor.
Bulguları detaylı şekilde anlatan bir çalışma 3 Nisan'da Nature Astronomy dergisinde yayımlandı.
Çalışmanın Başyazarı: İlk patlamayı gördük, çok güzel görünüyordu
Colorado Boulder Üniversitesi'nde astrofizikçi olan çalışmanın Başyazarı Sebastian Pineda yaptığı açıklamada, "İlk patlamayı gördük, çok güzel görünüyordu. Onu tekrar gördüğümüzde şunu söyledik; tamam, belki de burada gerçekten bir bulgumuz olduğunun göstergesiydi" dedi.
"Bir gezegenin bir atmosfere sahip olup olmayacağı, gezegenin güçlü bir manyetik alana sahip olup olmamasına bağlı olabilir" diyen Pineda, manyetik alanların bir gezegenin atmosferinin azaldığını gösterdiğini ve parçacıklar yıldızdan çıkıp gezegene yansıdıkça zaman içinde yüzeyin aşınmasını önleyebileceğini söyledi.
Araştırmacılar, YZ Ceti b'nin manyetik alana sahip kayalık bir ötegezegen için şimdiye kadar tespit edilen en iyi aday olduğunu düşünüyor.
Daha önce araştırmacılar, güneş sistemimizdeki en büyük gezegen olan Jüpiter'e benzer boyuttaki ötegezegenlerde manyetik alanlar keşfetmişlerdi. Ancak Dünya büyüklüğündeki daha küçük gezegenlerde manyetik alanları bulmak daha zor. Bunun, manyetik alanların esasen görünmez olmasından kaynaklandığı belirtiliyor.