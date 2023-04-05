https://sputniknews.com.tr/20230405/bodrum-kattaki-harabe-eve-fahis-kira-ile-ilan-8-bin-500-lira-kira-isteniyor-1069210572.html
Bodrum kattaki harabe eve fahiş kira ile ilan: 8 bin 500 lira kira isteniyor
Bodrum kattaki harabe eve fahiş kira ile ilan: 8 bin 500 lira kira isteniyor
İstanbul Bağcılar'da bodrum kattaki harabe durumda olan bir ev için 8 bin 500 lira kira istenmesi tepki çekti. 05.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-05T12:39+0300
2023-04-05T12:39+0300
2023-04-05T12:39+0300
yaşam
ekonomi
istanbul
bağcılar
kiralık
harabe
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İstanbul'da ev kiralarındaki artış gündemdeki yerini koruyor.Durumu fırsat bilen bazı ev sahipleri, özellikle yabancı uyruklu kişilere fahiş fiyatlarla ev kiralamaya çalışıyor.Bunun son örneği ise Bağcılar’da yaşandı. Bir emlak ofisi tarafından verilen ilanda bodrum katta ve oldukça bakımsız halde bulunan bir ev için 8 bin 500 TL istendi.İlanda eşyalı olduğu belirtilen evde 5 kişiye kadar kalınabileceği ifade edildi.
https://sputniknews.com.tr/20230405/depremlerin-ardindan-fahis-kira-artisi-yapan-42-kisi-hakkinda-sorusturma-1069210286.html
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ekonomi, istanbul, bağcılar, kiralık, harabe
ekonomi, istanbul, bağcılar, kiralık, harabe
Bodrum kattaki harabe eve fahiş kira ile ilan: 8 bin 500 lira kira isteniyor
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İstanbul Bağcılar'da bodrum kattaki harabe durumda olan bir ev için 8 bin 500 lira kira istenmesi tepki çekti.
İstanbul'da ev kiralarındaki artış gündemdeki yerini koruyor.
Durumu fırsat bilen bazı ev sahipleri, özellikle yabancı uyruklu kişilere fahiş fiyatlarla ev kiralamaya çalışıyor.
Bunun son örneği ise Bağcılar’da yaşandı. Bir emlak ofisi tarafından verilen ilanda bodrum katta ve oldukça bakımsız halde bulunan bir ev için 8 bin 500 TL istendi.
İlanda eşyalı olduğu belirtilen evde 5 kişiye kadar kalınabileceği ifade edildi.