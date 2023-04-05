https://sputniknews.com.tr/20230405/bodrum-kattaki-harabe-eve-fahis-kira-ile-ilan-8-bin-500-lira-kira-isteniyor-1069210572.html

Bodrum kattaki harabe eve fahiş kira ile ilan: 8 bin 500 lira kira isteniyor

Bodrum kattaki harabe eve fahiş kira ile ilan: 8 bin 500 lira kira isteniyor

İstanbul Bağcılar'da bodrum kattaki harabe durumda olan bir ev için 8 bin 500 lira kira istenmesi tepki çekti. 05.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-05T12:39+0300

2023-04-05T12:39+0300

2023-04-05T12:39+0300

yaşam

ekonomi

istanbul

bağcılar

kiralık

harabe

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/04/05/1069210402_0:277:720:682_1920x0_80_0_0_c62e0af051626781c49efccc55ae5e1a.jpg

İstanbul'da ev kiralarındaki artış gündemdeki yerini koruyor.Durumu fırsat bilen bazı ev sahipleri, özellikle yabancı uyruklu kişilere fahiş fiyatlarla ev kiralamaya çalışıyor.Bunun son örneği ise Bağcılar’da yaşandı. Bir emlak ofisi tarafından verilen ilanda bodrum katta ve oldukça bakımsız halde bulunan bir ev için 8 bin 500 TL istendi.İlanda eşyalı olduğu belirtilen evde 5 kişiye kadar kalınabileceği ifade edildi.

https://sputniknews.com.tr/20230405/depremlerin-ardindan-fahis-kira-artisi-yapan-42-kisi-hakkinda-sorusturma-1069210286.html

istanbul

bağcılar

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ekonomi, istanbul, bağcılar, kiralık, harabe