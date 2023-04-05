https://sputniknews.com.tr/20230405/8-yil-sonra-ilk-iran-baeye-buyukelci-atadi-1069187012.html
8 yıl sonra ilk: İran, BAE'ye büyükelçi atadı
8 yıl sonra ilk: İran, BAE'ye büyükelçi atadı
Geçen haftalarda Çin'in arabuluculuğuyla Suudi Arabistan ile ilişkilerini normalleştiren İran, 8 yıl sonra Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) büyükelçi atadı. 05.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-05T00:03+0300
2023-04-05T00:03+0300
2023-04-05T00:03+0300
dünya
suudi arabistan
iran
büyükelçi
birleşik arap emirlikleri
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2010'lu yıllarda Suriye kriziyle beraber Körfez ülkeleriyle şiddetli gerilimler yaşayan İran yeni bir döneme giriyor.IRNA ajansının haberine göre Tahran, 8 yılın ardından BAE'ye büyükelçi atadı.Haberde, yeni büyükelçi Rıza Ameri'nin daha önce dışişleri bakanlığında İranlı gurbetçiler ofisi genel müdürü ve ülkenin Cezayir, Sudan ve Eritre büyükelçisi olarak görev yaptığı bilgisi paylaşıldı.İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Başkanı Ali Şemhani, Tahran'ın Arap ülkeleriyle ilişkilerini normalleştirme çabalarının bir parçası olarak 16 Mart'ta Abu Dabi'de BAE lideri Muhammed bin Zayid el-Nahyan ile bir araya gelmişti.Taraflar ikili ilişkileri ve işbirliği kurma yollarını ele almıştı.10 Mart'ta İran ile Suudi Arabistan, Çin'in arabuluculuğunda ilişkileri yeniden başlatmak ve iki ay içinde büyükelçilik ve diplomatik temsilcilikler açmak üzere anlaşma imzalamıştı.İmzalar, Şemhani ve Suudi mevkidaşı arasında Pekin'de günler süren müzakerelerin ardından atılmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20230402/7-yil-sonra-normallesme-iran-ve-suudi-arabistan-disisleri-bakanlari-yuz-yuze-gorusecek-1069076768.html
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suudi arabistan, iran, büyükelçi, birleşik arap emirlikleri
suudi arabistan, iran, büyükelçi, birleşik arap emirlikleri
8 yıl sonra ilk: İran, BAE'ye büyükelçi atadı
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Geçen haftalarda Çin'in arabuluculuğuyla Suudi Arabistan ile ilişkilerini normalleştiren İran, 8 yıl sonra Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) büyükelçi atadı.
2010'lu yıllarda Suriye kriziyle beraber Körfez ülkeleriyle şiddetli gerilimler yaşayan İran yeni bir döneme giriyor.
IRNA ajansının haberine göre Tahran, 8 yılın ardından BAE'ye büyükelçi atadı.
Haberde, yeni büyükelçi Rıza Ameri'nin daha önce dışişleri bakanlığında İranlı gurbetçiler ofisi genel müdürü ve ülkenin Cezayir, Sudan ve Eritre büyükelçisi olarak görev yaptığı bilgisi paylaşıldı.
İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Başkanı Ali Şemhani, Tahran'ın Arap ülkeleriyle ilişkilerini normalleştirme çabalarının bir parçası olarak 16 Mart'ta Abu Dabi'de BAE lideri Muhammed bin Zayid el-Nahyan ile bir araya gelmişti.
Taraflar ikili ilişkileri ve işbirliği kurma yollarını ele almıştı.
10 Mart'ta İran ile Suudi Arabistan, Çin'in arabuluculuğunda ilişkileri yeniden başlatmak ve iki ay içinde büyükelçilik ve diplomatik temsilcilikler açmak üzere anlaşma imzalamıştı.
İmzalar, Şemhani ve Suudi mevkidaşı arasında Pekin'de günler süren müzakerelerin ardından atılmıştı.