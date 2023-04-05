8 yıl sonra ilk: İran, BAE'ye büyükelçi atadı

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
16 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
13 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Tarım Orman İş Sendikası Başkanı: Yasa dışı yollarla Çanakkale’de 200 bine yakın ağacı kestiler
07:09
108 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
AÇIK ALAN
Güçlü Özgan ve Mahir Boztepe'yle Açık Alan
09:11
49 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
5 dk
AÇIK ALAN
Güçlü Özgan ve Mahir Boztepe'yle Açık Alan
10:07
53 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
5 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
8 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor
12:00
9 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖĞLE AJANDASI
Ata Arslan ve Çağlar Öner'le Öğle Ajandası
12:46
48 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Gençlerde yaygınlaşan unutkanlık kavramı ve çözümleri
14:06
54 dk
ANLAT BANA
Prof. Hurşit Güneş: Kiralardaki artış yüzde 25 diye hesaplanıyor, gerçekte yüzde 100’ün üzerinde
15:00
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
3 dk
EKSEN
Batı'da 'Çin' alarmı
16:04
53 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
3 dk
AKŞAM POSTASI
Kılıçdaroğlu ve seccade polemiği
17:03
85 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
TKP Genel Sekreteri Okuyan: NATO’ya ‘şartlı hayır’ diyerek solculuk olmaz
18:34
88 dk
ARAMIZDAN AYRILANLAR
Kayahan'ın Ölüm Yıldönümü
20:30
12 dk
Z RAPORU
Seçim takvimi adım adım işliyor
20:45
45 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
3 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Gündemin haber başlıkları ve siber saldırılar
07:07
112 dk
ANKARA'DAN HABER VAR
CHP’li Gürsel Tekin: Milletvekilleri ‘el kaldır, el indir makinesi’ haline dönüştü
09:01
58 dk
HABERLER
Haber bülteni
10:30
4 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
6 dk
ÖZEL HABER
Suriye’nin Arap Birliği'ne dönüşü neleri değiştirir?
11:10
12 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
7 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor
12:00
9 dk
ÖZEL HABER
Emekli Kurmay Albay Atabay: Arktik Okyanusu bölgesi mücadele alanı olacak
12:10
8 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖĞLE AJANDASI
EYT başvurularında son durum ne?
12:46
50 dk
ÖZEL HABER
Suriye’nin Arap Birliği'ne dönüşü neleri değiştirir?
13:36
12 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
6 dk
VERİ MAÇ
Futbolda gündem Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi
14:07
49 dk
ANKARA FARKI
İttifaklarda son durum
15:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Suriye’nin Arap Birliği’ne dönüşü
16:05
51 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
3 dk
AKŞAM POSTASI
Sandığa 40 gün kala son hamleler
17:03
86 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
4 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Medyada kapışma, Fransa'da ayaklanma
18:34
86 dk
Z RAPORU
İttifaklarda liste mesaisi
20:46
44 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
16 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://sputniknews.com.tr/20230405/8-yil-sonra-ilk-iran-baeye-buyukelci-atadi-1069187012.html
8 yıl sonra ilk: İran, BAE'ye büyükelçi atadı
8 yıl sonra ilk: İran, BAE'ye büyükelçi atadı
Geçen haftalarda Çin'in arabuluculuğuyla Suudi Arabistan ile ilişkilerini normalleştiren İran, 8 yıl sonra Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) büyükelçi atadı. 05.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-05T00:03+0300
2023-04-05T00:03+0300
dünya
suudi arabistan
iran
büyükelçi
birleşik arap emirlikleri
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/03/07/1043971412_0:167:3047:1881_1920x0_80_0_0_98316fe3f2c454cf28ebdb40c4f1b435.jpg
2010'lu yıllarda Suriye kriziyle beraber Körfez ülkeleriyle şiddetli gerilimler yaşayan İran yeni bir döneme giriyor.IRNA ajansının haberine göre Tahran, 8 yılın ardından BAE'ye büyükelçi atadı.Haberde, yeni büyükelçi Rıza Ameri'nin daha önce dışişleri bakanlığında İranlı gurbetçiler ofisi genel müdürü ve ülkenin Cezayir, Sudan ve Eritre büyükelçisi olarak görev yaptığı bilgisi paylaşıldı.İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Başkanı Ali Şemhani, Tahran'ın Arap ülkeleriyle ilişkilerini normalleştirme çabalarının bir parçası olarak 16 Mart'ta Abu Dabi'de BAE lideri Muhammed bin Zayid el-Nahyan ile bir araya gelmişti.Taraflar ikili ilişkileri ve işbirliği kurma yollarını ele almıştı.10 Mart'ta İran ile Suudi Arabistan, Çin'in arabuluculuğunda ilişkileri yeniden başlatmak ve iki ay içinde büyükelçilik ve diplomatik temsilcilikler açmak üzere anlaşma imzalamıştı.İmzalar, Şemhani ve Suudi mevkidaşı arasında Pekin'de günler süren müzakerelerin ardından atılmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20230402/7-yil-sonra-normallesme-iran-ve-suudi-arabistan-disisleri-bakanlari-yuz-yuze-gorusecek-1069076768.html
suudi arabistan
iran
birleşik arap emirlikleri
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/03/07/1043971412_158:0:2889:2048_1920x0_80_0_0_3813a926e65d1147b5d6e1fe0ddd8a0e.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
suudi arabistan, iran, büyükelçi, birleşik arap emirlikleri
suudi arabistan, iran, büyükelçi, birleşik arap emirlikleri

8 yıl sonra ilk: İran, BAE'ye büyükelçi atadı

00:03 05.04.2023
© AFP 2023 / JOE KLAMARİran bayrağı
İran bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 05.04.2023
© AFP 2023 / JOE KLAMAR
Abone olTelegram
Geçen haftalarda Çin'in arabuluculuğuyla Suudi Arabistan ile ilişkilerini normalleştiren İran, 8 yıl sonra Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) büyükelçi atadı.
2010'lu yıllarda Suriye kriziyle beraber Körfez ülkeleriyle şiddetli gerilimler yaşayan İran yeni bir döneme giriyor.
IRNA ajansının haberine göre Tahran, 8 yılın ardından BAE'ye büyükelçi atadı.
Haberde, yeni büyükelçi Rıza Ameri'nin daha önce dışişleri bakanlığında İranlı gurbetçiler ofisi genel müdürü ve ülkenin Cezayir, Sudan ve Eritre büyükelçisi olarak görev yaptığı bilgisi paylaşıldı.
İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Başkanı Ali Şemhani, Tahran'ın Arap ülkeleriyle ilişkilerini normalleştirme çabalarının bir parçası olarak 16 Mart'ta Abu Dabi'de BAE lideri Muhammed bin Zayid el-Nahyan ile bir araya gelmişti.
Taraflar ikili ilişkileri ve işbirliği kurma yollarını ele almıştı.
10 Mart'ta İran ile Suudi Arabistan, Çin'in arabuluculuğunda ilişkileri yeniden başlatmak ve iki ay içinde büyükelçilik ve diplomatik temsilcilikler açmak üzere anlaşma imzalamıştı.
İmzalar, Şemhani ve Suudi mevkidaşı arasında Pekin'de günler süren müzakerelerin ardından atılmıştı.
İran ve Suudi Arabistan - Sputnik Türkiye, 1920, 02.04.2023
DÜNYA
7 yıl sonra normalleşme: İran ve Suudi Arabistan Dışişleri Bakanları yüz yüze görüşecek
2 Nisan, 21:34
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала