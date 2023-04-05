https://sputniknews.com.tr/20230405/5-evliligini-yapmaya-hazirlanan-92-yasindaki-medya-patronu-rupert-murdoch-nisanlisindan-ayrildi-1069193336.html
5. evliliğini yapmaya hazırlanan 92 yaşındaki medya patronu Rupert Murdoch nişanlısından ayrıldı
5. evliliğini yapmaya hazırlanan 92 yaşındaki medya patronu Rupert Murdoch nişanlısından ayrıldı
2 hafta önce sAnn Lesley Smith ile nişanlandığını duyuran 92 yaşındaki medya patronu Rupert Murdoch nişanlısıyla yollarını ayırdı. İngiliz basınına konuşan... 05.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-05T09:30+0300
2023-04-05T09:30+0300
2023-04-05T09:33+0300
yaşam
rupert murdoch
evlilik
nişanlı
ayrılık
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Multimilyarder medya patronu Rupert Murdoch beşinci evliliğini yapmaya hazırlandığı Ann Lesley Smith ile ayrıldı. İki hafta önce nişanlandıklarını duyuran çiftin, ayrılma kararını ortak bir şekilde verdiği belirtildi. Smith'in yakın bir arkadaşı, ikilinin oturup konuşarak bu karara vardığını anlattı. İsmini vermek istemeyen kaynak, Smith'in gündemde olmaya dayanamadığını söyledi.92 yaşındaki Avustralyalı medya patronu, geçen ay değeri 2 milyon sterlin olarak tahmin edilen 11 karatlık elmas bir yüzükle evlenme teklif etmişti. Daha önce ilişkilerini 'Tanrı'dan bir hediye' olarak tanımlayan çiftin, bu yaz evlenme planları yaptığı biliniyordu.Daha önce dört kez evlenen Rupert Murdoch, evlenme teklif ederken 'gergin' olduğunu söylemiş,, "Aşık olmaktan korkuyordum ama bunun son olacağını da biliyordum. Öyle olsa iyi olur. Mutluyum" demişti.Önceki evliliklerinden 6 çocuğu olan Murdoch'un servetinin 17 milyar dolar olduğu tahmin ediliyor.
https://sputniknews.com.tr/20230321/milyarder-murdoch-92-yasinda-besinci-kez-evliligini-yapacak-bunun-son-olacaginin-farkindayim-1068543357.html
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rupert murdoch, evlilik, nişanlı, ayrılık
rupert murdoch, evlilik, nişanlı, ayrılık
5. evliliğini yapmaya hazırlanan 92 yaşındaki medya patronu Rupert Murdoch nişanlısından ayrıldı
09:30 05.04.2023 (güncellendi: 09:33 05.04.2023) Abone ol
2 hafta önce sAnn Lesley Smith ile nişanlandığını duyuran 92 yaşındaki medya patronu Rupert Murdoch nişanlısıyla yollarını ayırdı. İngiliz basınına konuşan kaynaklar çiftin anlaşarak ayrıldığını aktardı.
Multimilyarder medya patronu Rupert Murdoch beşinci evliliğini yapmaya hazırlandığı Ann Lesley Smith ile ayrıldı.
İki hafta önce nişanlandıklarını duyuran çiftin, ayrılma kararını ortak bir şekilde verdiği belirtildi.
Smith'in yakın bir arkadaşı, ikilinin oturup konuşarak bu karara vardığını anlattı. İsmini vermek istemeyen kaynak, Smith'in gündemde olmaya dayanamadığını söyledi.
92 yaşındaki Avustralyalı medya patronu, geçen ay değeri 2 milyon sterlin olarak tahmin edilen 11 karatlık elmas bir yüzükle evlenme teklif etmişti. Daha önce ilişkilerini 'Tanrı'dan bir hediye' olarak tanımlayan çiftin, bu yaz evlenme planları yaptığı biliniyordu.
Daha önce dört kez evlenen Rupert Murdoch, evlenme teklif ederken 'gergin' olduğunu söylemiş,, "Aşık olmaktan korkuyordum ama bunun son olacağını da biliyordum. Öyle olsa iyi olur. Mutluyum" demişti.
Önceki evliliklerinden 6 çocuğu olan Murdoch'un servetinin 17 milyar dolar olduğu tahmin ediliyor.