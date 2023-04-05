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SON DAKİKA | Macron ile Von der Leyen kritik ziyaret için Pekin'de
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https://sputniknews.com.tr/20230405/5-evliligini-yapmaya-hazirlanan-92-yasindaki-medya-patronu-rupert-murdoch-nisanlisindan-ayrildi-1069193336.html
5. evliliğini yapmaya hazırlanan 92 yaşındaki medya patronu Rupert Murdoch nişanlısından ayrıldı
5. evliliğini yapmaya hazırlanan 92 yaşındaki medya patronu Rupert Murdoch nişanlısından ayrıldı
2 hafta önce sAnn Lesley Smith ile nişanlandığını duyuran 92 yaşındaki medya patronu Rupert Murdoch nişanlısıyla yollarını ayırdı. İngiliz basınına konuşan... 05.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-05T09:30+0300
2023-04-05T09:33+0300
yaşam
rupert murdoch
evlilik
nişanlı
ayrılık
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Multimilyarder medya patronu Rupert Murdoch beşinci evliliğini yapmaya hazırlandığı Ann Lesley Smith ile ayrıldı. İki hafta önce nişanlandıklarını duyuran çiftin, ayrılma kararını ortak bir şekilde verdiği belirtildi. Smith'in yakın bir arkadaşı, ikilinin oturup konuşarak bu karara vardığını anlattı. İsmini vermek istemeyen kaynak, Smith'in gündemde olmaya dayanamadığını söyledi.92 yaşındaki Avustralyalı medya patronu, geçen ay değeri 2 milyon sterlin olarak tahmin edilen 11 karatlık elmas bir yüzükle evlenme teklif etmişti. Daha önce ilişkilerini 'Tanrı'dan bir hediye' olarak tanımlayan çiftin, bu yaz evlenme planları yaptığı biliniyordu.Daha önce dört kez evlenen Rupert Murdoch, evlenme teklif ederken 'gergin' olduğunu söylemiş,, "Aşık olmaktan korkuyordum ama bunun son olacağını da biliyordum. Öyle olsa iyi olur. Mutluyum" demişti.Önceki evliliklerinden 6 çocuğu olan Murdoch'un servetinin 17 milyar dolar olduğu tahmin ediliyor.
https://sputniknews.com.tr/20230321/milyarder-murdoch-92-yasinda-besinci-kez-evliligini-yapacak-bunun-son-olacaginin-farkindayim-1068543357.html
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rupert murdoch, evlilik, nişanlı, ayrılık
rupert murdoch, evlilik, nişanlı, ayrılık

5. evliliğini yapmaya hazırlanan 92 yaşındaki medya patronu Rupert Murdoch nişanlısından ayrıldı

09:30 05.04.2023 (güncellendi: 09:33 05.04.2023)
© AFP 2023 / MANDEL NGANİki hafta önce Ann Lesley Smith ile nişanlandığını duyurun medya patronu Rupert Murdoch nişanlısından ayrıldı. DailyMail'e konuşan kaynaklar çiftin anlaşarak ayrıldığını anlattı
İki hafta önce Ann Lesley Smith ile nişanlandığını duyurun medya patronu Rupert Murdoch nişanlısından ayrıldı. DailyMail'e konuşan kaynaklar çiftin anlaşarak ayrıldığını anlattı - Sputnik Türkiye, 1920, 05.04.2023
© AFP 2023 / MANDEL NGAN
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2 hafta önce sAnn Lesley Smith ile nişanlandığını duyuran 92 yaşındaki medya patronu Rupert Murdoch nişanlısıyla yollarını ayırdı. İngiliz basınına konuşan kaynaklar çiftin anlaşarak ayrıldığını aktardı.
Multimilyarder medya patronu Rupert Murdoch beşinci evliliğini yapmaya hazırlandığı Ann Lesley Smith ile ayrıldı.
İki hafta önce nişanlandıklarını duyuran çiftin, ayrılma kararını ortak bir şekilde verdiği belirtildi.
Smith'in yakın bir arkadaşı, ikilinin oturup konuşarak bu karara vardığını anlattı. İsmini vermek istemeyen kaynak, Smith'in gündemde olmaya dayanamadığını söyledi.
92 yaşındaki Avustralyalı medya patronu, geçen ay değeri 2 milyon sterlin olarak tahmin edilen 11 karatlık elmas bir yüzükle evlenme teklif etmişti. Daha önce ilişkilerini 'Tanrı'dan bir hediye' olarak tanımlayan çiftin, bu yaz evlenme planları yaptığı biliniyordu.
Daha önce dört kez evlenen Rupert Murdoch, evlenme teklif ederken 'gergin' olduğunu söylemiş,, "Aşık olmaktan korkuyordum ama bunun son olacağını da biliyordum. Öyle olsa iyi olur. Mutluyum" demişti.
Önceki evliliklerinden 6 çocuğu olan Murdoch'un servetinin 17 milyar dolar olduğu tahmin ediliyor.
Rupert Murdoch - Sputnik Türkiye, 1920, 21.03.2023
DÜNYA
Milyarder Murdoch 92 yaşında beşinci evliliğini yapacak: 'Bunun son olacağını biliyordum'
21 Mart, 10:05
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