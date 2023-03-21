https://sputniknews.com.tr/20230321/milyarder-murdoch-92-yasinda-besinci-kez-evliligini-yapacak-bunun-son-olacaginin-farkindayim-1068543357.html

Milyarder Murdoch 92 yaşında beşinci evliliğini yapacak: 'Bunun son olacağını biliyordum'

Milyarder Murdoch 92 yaşında beşinci evliliğini yapacak: 'Bunun son olacağını biliyordum'

Medya imparatorluğu tüm dünyaya yayılan milyarder patron Rupert Murdoch, beşinci kez evlenmek üzere nişanlandığını söyledi. Murdoch, 'bunun son evliliği... 21.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-21T10:05+0300

2023-03-21T10:05+0300

2023-03-21T10:07+0300

dünya

rupert murdoch

evlilik

milyarder

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Milyarder medya patronu Rupert Murdoch, kendi tabloid gazetesi New York Post'a verdiği demeçte beşinci kez evlenmek üzere nişanlandığını ifade etti.Murdoch, "Çok gergindim. Aşık olmaktan korkuyordum ama bunun sonuncusu olacağını biliyordum. Öyle olsa iyi olur. Mutluyum" ifadelerini kullandı.Murdoch'ın yeni nişanlısının 66 yaşındaki Ann Lesley Smith olduğu öğrenildi.Çift yaz aylarında evlenmeyi planlıyor. Murdoch, "İkimiz de hayatımızın ikinci yarısını birlikte geçirmek için sabırsızlanıyoruz" dedi.Smith ise, "14 yıldır dulum. Rupert gibi kocam da bir iş adamıydı. Yerel gazeteler için çalıştı, radyo ve televizyon istasyonları kurdu ve Univision'un tanıtımına yardımcı oldu. Yani Rupert'in dilinden konuşuyorum. Aynı inançları paylaşıyoruz" diye konuştu.Smith, "Bu ikimiz için de Tanrı'nın bir armağanı" diye ekledi.Smith'in eski eşi Chester Smith, country şarkıcısı ve aynı zamanda radyo ve TV yöneticisiydi.Yaz aylarında yapılacak düğün, ABD'de skandallarla anılan Fox News ve İngiltere'deki tabloid The Sun gazetelerini de bünyesinde barındıran medya devinin sahibi Murdoch'ın beşinci evliliği olacak.Murdoch'ın ilk üç evliliğinden altı çocuğu var. İlk eşi Patricia Booker'dan Prudence MacLeod, ikinci eşi Anna Mann'dan Elisabeth ve oğulları Lachlan ile James. Üçüncü eşi Wendi Deng'den Grace ve Chloe adında iki kızı daha var. Murdoch'ın dördüncü eşi, geçen yıl ayrıldığı eski süper model Jerry Hall.Murdoch, yeni nişanlısıyla 2022 yılının eylül ayında Kaliforniya eyaletindeki Bel Air'de bulunan Moraga üzüm bağında düzenlenen etkinlikte tanışmıştı.

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rupert murdoch, evlilik, milyarder