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https://sputniknews.com.tr/20230310/elon-musk-kendi-sehrini-insa-etmeyi-planliyor-1068077343.html
Elon Musk kendi şehrini inşa etmeyi planlıyor
Elon Musk kendi şehrini inşa etmeyi planlıyor
Wall Street Journal gazetesi, milyarder Elon Musk ve şirketleriyle bağlantılı kuruluşların ve çalışanların yaşayabileceği ve çalışabileceği bir şehir kurmak... 10.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-10T13:01+0300
2023-03-10T13:03+0300
dünya
elon musk
tesla
teksas
austin
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abd
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Tesla, SpaceX ve Twitter CEO'su Elon Musk'ın şirketleriyle bağlantılı kuruluşların ve çalışanların yaşayabileceği ve çalışabileceği bir şehir kurmak için ABD'nin Teksas eyaletinde binlerce dönümlük arazi satın aldığı iddia edildi.Wall Street Journal (WSJ) gazetesinin haberine göre Musk, Austin yakınlarında bulunan yaklaşık 3 bin 500 dönümlük bir arazi satın aldı ve kendi tünel açma şirketi Boring Company'nin maskotuna bir gönderme olarak Snailbrook adında bir kentin kurulması için çalışmalara başladı.Haberde tapular ve diğer arazi kayıtlarının yanı sıra kent ve ilçe e-postaları, şirket içi yazışmalar, eyalet lisans kayıtları ve arazi sahipleri ile kent ve ilçe yetkilileriyle yapılan görüşmelerden bahsediliyor.Teknoloji devleri, uzun zamandır çalışanlarını daha uzun saatler çalışmaya yönlendirmek için kampüs tarzı kompleksler oluşturuyor.Piyasanın altında kira vaadiHabere göre Musk, Austin yakınlarında büyük üretim tesisleri bulunan Boring Co., Tesla ve SpaceX şirketlerinde çalışanların 'piyasanın altında kiralarla yeni evlerde yaşamalarını' istiyor.Snailbrook'un 100'den fazla konut bulunduracağı ve ayrıca havuz ve açık hava spor alanı gibi sosyal tesisler bulundurması bekleniyor.Öte yandan Musk'ın bu adımla yerel ve federal makamlarla sık sık çatışma halinde olan Musk'ın iş sürecinde daha fazla söz hakkı sahibi olmayı amaçladığı düşünülüyor.Kaliforniya'dan taşınmıştıMusk, 2020 yılında Tesla'nın genel merkezini ve kendi evini Kaliforniya'dan Teksas'a taşıyacağını duyurmuş ve bunun sebebini eyaletin sıkı koronavirüs kısıtlamalarıyla açıklamıştı.Bununla beraber Tesla, geçen yıl Austin'de yeni bir Gigafactory üretim tesisi açmıştı. Musk'ın SpaceX ve Boring Co. şirketlerinin de Teksas'ta tesisleri bulunuyor ve şubat ayında Boring Co. şirketinin yerel makamlarla Austin'de tünel inşa etme konusunda görüşmeler yaptığı bildirilmişti.
https://sputniknews.com.tr/20230228/elon-musk-yeniden-dunyanin-en-zengini-1067587644.html
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elon musk, tesla, teksas, austin, kaliforniya, abd, spacex
elon musk, tesla, teksas, austin, kaliforniya, abd, spacex

Elon Musk kendi şehrini inşa etmeyi planlıyor

13:01 10.03.2023 (güncellendi: 13:03 10.03.2023)
© AP Photo / Ringo H.W. ChiuElon Musk
Elon Musk - Sputnik Türkiye, 1920, 10.03.2023
© AP Photo / Ringo H.W. Chiu
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Wall Street Journal gazetesi, milyarder Elon Musk ve şirketleriyle bağlantılı kuruluşların ve çalışanların yaşayabileceği ve çalışabileceği bir şehir kurmak için Teksas'ta binlerce dönümlük arazi satın aldığını öne sürdü.
Tesla, SpaceX ve Twitter CEO'su Elon Musk'ın şirketleriyle bağlantılı kuruluşların ve çalışanların yaşayabileceği ve çalışabileceği bir şehir kurmak için ABD'nin Teksas eyaletinde binlerce dönümlük arazi satın aldığı iddia edildi.
Wall Street Journal (WSJ) gazetesinin haberine göre Musk, Austin yakınlarında bulunan yaklaşık 3 bin 500 dönümlük bir arazi satın aldı ve kendi tünel açma şirketi Boring Company'nin maskotuna bir gönderme olarak Snailbrook adında bir kentin kurulması için çalışmalara başladı.
Haberde tapular ve diğer arazi kayıtlarının yanı sıra kent ve ilçe e-postaları, şirket içi yazışmalar, eyalet lisans kayıtları ve arazi sahipleri ile kent ve ilçe yetkilileriyle yapılan görüşmelerden bahsediliyor.
Teknoloji devleri, uzun zamandır çalışanlarını daha uzun saatler çalışmaya yönlendirmek için kampüs tarzı kompleksler oluşturuyor.

Piyasanın altında kira vaadi

Habere göre Musk, Austin yakınlarında büyük üretim tesisleri bulunan Boring Co., Tesla ve SpaceX şirketlerinde çalışanların 'piyasanın altında kiralarla yeni evlerde yaşamalarını' istiyor.
Snailbrook'un 100'den fazla konut bulunduracağı ve ayrıca havuz ve açık hava spor alanı gibi sosyal tesisler bulundurması bekleniyor.
Öte yandan Musk'ın bu adımla yerel ve federal makamlarla sık sık çatışma halinde olan Musk'ın iş sürecinde daha fazla söz hakkı sahibi olmayı amaçladığı düşünülüyor.

Kaliforniya'dan taşınmıştı

Musk, 2020 yılında Tesla'nın genel merkezini ve kendi evini Kaliforniya'dan Teksas'a taşıyacağını duyurmuş ve bunun sebebini eyaletin sıkı koronavirüs kısıtlamalarıyla açıklamıştı.
Bununla beraber Tesla, geçen yıl Austin'de yeni bir Gigafactory üretim tesisi açmıştı. Musk'ın SpaceX ve Boring Co. şirketlerinin de Teksas'ta tesisleri bulunuyor ve şubat ayında Boring Co. şirketinin yerel makamlarla Austin'de tünel inşa etme konusunda görüşmeler yaptığı bildirilmişti.
Elon Musk - Sputnik Türkiye, 1920, 28.02.2023
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Elon Musk yeniden dünyanın en zengini
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