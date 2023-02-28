https://sputniknews.com.tr/20230228/elon-musk-yeniden-dunyanin-en-zengini-1067587644.html
Elon Musk yeniden dünyanın en zengini
Elon Musk yeniden dünyanın en zengini
Tesla, SpaceX ve Twitter'ın CEO'su Elon Musk, Bloomberg'in dünyanın en zenginleri listesinde yeniden ilk sıraya yerleşti. 28.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-28T10:23+0300
2023-02-28T10:23+0300
2023-02-28T10:31+0300
ekonomi
elon musk
milyarder
tesla
twitter
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Tesla, SpaceX ve Twitter'ın CEO'su Elon Musk'ın net serveti 187.1 milyar dolar oldu.Bloomberg Milyarderler Endeksi'ne göre Musk, net serveti 182 milyar dolar olan lüks marka LVMH'nin CEO'su Bernard Arnault'u geride bıraktı.Arnault, geçen yılın aralık ayında Tesla hisselerinin düşmesiyle Musk'ın üzerine çıkmıştı.Yahoo Finance'in geçmiş verilerine göre Tesla hisse senedi fiyatı 3 Ocak 2023'te 108.10 dolarla en düşük seviyeye geriledi.Ancak şirketin hisseleri, pazartesi gününü 207.63 dolardan kapattı.Musk'ın geçen yılın son çeyreğinde sosyal medya devi Twitter'ı satın alırken yaşadığı çalkantılı süreç ve belirsizliklerin yanında Tesla hissedarlarının açtığı dava, milyarderin servetinde kayıplara neden olmuştu.Bu ayın başlarında Musk, 2018'de yaptığı bir Twitter paylaşımı nedeniyle yatırımcıları zarara uğrattığı iddiasıyla hakkında açılan davada jüri tarafından suçlu bulunmamıştı.Musk, paylaşımında şirketi hisse başına 420 dolar ödeyerek borsadan çekmeyi değerlendirdiğini, bunun için fonların güvence altına alındığını belirtmişti.Tesla yatırımcıları ise söz konusu paylaşımla bilinçli olarak yanıltıldıkları ve Tesla hisselerinde yaşanan dengesizlikle milyarlarca dolar zarara uğradıkları iddiasıyla Musk'a tazminat davası açmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20230217/elon-musk-dunya-hukumeti-kurmak-insanligin-sonunu-getirebilir--1067157392.html
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elon musk, milyarder, tesla, twitter
elon musk, milyarder, tesla, twitter
Elon Musk yeniden dünyanın en zengini
10:23 28.02.2023 (güncellendi: 10:31 28.02.2023) Abone ol
Tesla, SpaceX ve Twitter'ın CEO'su Elon Musk, Bloomberg'in dünyanın en zenginleri listesinde yeniden ilk sıraya yerleşti.
Tesla, SpaceX ve Twitter'ın CEO'su Elon Musk'ın net serveti 187.1 milyar dolar oldu.
Bloomberg Milyarderler Endeksi'ne göre Musk, net serveti 182 milyar dolar olan lüks marka LVMH'nin CEO'su Bernard Arnault'u geride bıraktı.
Arnault, geçen yılın aralık ayında Tesla hisselerinin düşmesiyle Musk'ın üzerine çıkmıştı.
Yahoo Finance'in geçmiş verilerine göre Tesla hisse senedi fiyatı 3 Ocak 2023'te 108.10 dolarla en düşük seviyeye geriledi.
Ancak şirketin hisseleri, pazartesi gününü 207.63 dolardan kapattı.
Musk'ın geçen yılın son çeyreğinde sosyal medya devi Twitter'ı satın alırken yaşadığı çalkantılı süreç ve belirsizliklerin yanında Tesla hissedarlarının açtığı dava, milyarderin servetinde kayıplara neden olmuştu.
Bu ayın başlarında Musk, 2018'de yaptığı bir Twitter paylaşımı nedeniyle yatırımcıları zarara uğrattığı iddiasıyla hakkında açılan davada jüri tarafından suçlu bulunmamıştı.
Musk, paylaşımında şirketi hisse başına 420 dolar ödeyerek borsadan çekmeyi değerlendirdiğini, bunun için fonların güvence altına alındığını belirtmişti.
Tesla yatırımcıları ise söz konusu paylaşımla bilinçli olarak yanıltıldıkları ve Tesla hisselerinde yaşanan dengesizlikle milyarlarca dolar zarara uğradıkları iddiasıyla Musk'a tazminat davası açmıştı.