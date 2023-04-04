https://sputniknews.com.tr/20230404/ysk-deprem-bolgesine-gidiyor-1069147752.html
YSK deprem bölgesine gidiyor
YSK deprem bölgesine gidiyor
Yüksek Seçim Kurulu üyeleri deprem bölgesinde yürütülen çalışmaları incelemek üzere, salı gününden itibaren deprem bölgesini ziyaret edecek. 04.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-04T11:41+0300
2023-04-04T11:41+0300
2023-04-04T11:41+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
ysk
deprem
seçim
inceleme
seçmen
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Yüksek Seçim Kurulu (YSK), deprem bölgelerindeki seçim hazırlıklarını son durumunu incelemek üzere yeniden bölgeye gitme kararı aldı.Yüksek Seçim Kurulu üyeleri Salı gününden itibaren depremden etkilenen illere ziyaretler gerçekleştirecek.Habertürk'ten Fevzi Çakır'ın haberine göre, daha önce tespit edilen eksikliklerin giderilmesine dönük çalışmalar yerinde görülecek. İl ve ilçe seçim kullarının binalarında inceleme yapılacak. Varsa seçim öncesi son eksikler tespit edilerek, hızla giderilmeleri sağlanacak.YSK daha önce de depremden etkilenen illere ekip göndererek, incelemelerde bulunmuştu. YSK heyeti; 11 il seçim ve 140 üzeri ilçe seçim kurulunun, illerde ve ilçelerde bulunan adliye binalarının incelenmesi soncunda yaklaşık 9 milyon seçmeni, 96 milletvekilini ilgilendiren afet bölgelerinde tespit edilen eksikliklerin giderilebileceğine dair rapor vermişti. Bu kapsamda; bölgede seçimlerin güvenli bir şekilde yapılması için gerekli araç ve gereçlerin teminine başlanmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20230309/ysk-deprem-bolgesinde-inceleme-yapti-kurum-binalari-hakkinda-ayrintili-tespitte-bulunuldu-1068027012.html
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ysk, deprem, seçim, inceleme, seçmen
ysk, deprem, seçim, inceleme, seçmen
YSK deprem bölgesine gidiyor
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Yüksek Seçim Kurulu üyeleri deprem bölgesinde yürütülen çalışmaları incelemek üzere, salı gününden itibaren deprem bölgesini ziyaret edecek.
Yüksek Seçim Kurulu (YSK), deprem bölgelerindeki seçim hazırlıklarını son durumunu incelemek üzere yeniden bölgeye gitme kararı aldı.
Yüksek Seçim Kurulu üyeleri Salı gününden itibaren depremden etkilenen illere ziyaretler gerçekleştirecek.
Habertürk'ten Fevzi Çakır'ın haberine
göre, daha önce tespit edilen eksikliklerin giderilmesine dönük çalışmalar yerinde görülecek. İl ve ilçe seçim kullarının binalarında inceleme yapılacak. Varsa seçim öncesi
son eksikler tespit edilerek, hızla giderilmeleri sağlanacak.
YSK daha önce de depremden etkilenen illere ekip göndererek, incelemelerde bulunmuştu. YSK heyeti; 11 il seçim ve 140 üzeri ilçe seçim kurulunun, illerde ve ilçelerde bulunan adliye binalarının incelenmesi soncunda yaklaşık 9 milyon seçmeni, 96 milletvekilini ilgilendiren afet bölgelerinde tespit edilen eksikliklerin giderilebileceğine dair rapor vermişti. Bu kapsamda; bölgede seçimlerin güvenli bir şekilde yapılması için gerekli araç ve gereçlerin teminine başlanmıştı.