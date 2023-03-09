https://sputniknews.com.tr/20230309/ysk-deprem-bolgesinde-inceleme-yapti-kurum-binalari-hakkinda-ayrintili-tespitte-bulunuldu-1068027012.html

YSK deprem bölgesinde inceleme yaptı: Kurum binaları hakkında ayrıntılı tespitte bulunuldu

YSK deprem bölgesinde inceleme yaptı: Kurum binaları hakkında ayrıntılı tespitte bulunuldu

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından görevlendirilen heyetin bölgede, personelin sağlık durumu, kurum binaları, sandıkların... 09.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-09T12:17+0300

2023-03-09T12:17+0300

2023-03-09T12:17+0300

politika

ysk

deprem

yüksek seçim kurulu (ysk)

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YSK'den yapılan açıklamada, 6 Şubat 2023'te meydana gelen büyük deprem felaketinin ardından YSK Başkanlığı tarafından 11 ili kapsayan deprem bölgesinde inceleme yapmak üzere görevlendirilen heyetlerin çalışmalarını tamamladığı belirtildi.Açıklamada, "Detaylı incelemelerde, personelin sağlık durumu, kurum binaları, sandıkların konulduğu bina ve yapılar, seçim ve büro malzemeleri, ulaşım ve sistem teknik altyapısı hakkında detaylı olarak tespitte bulunulmuştur. Ayrıca afet bölgesi ziyaret programı kapsamında, depremzede personellerimiz ile hayatını kaybeden personelimizin ailesi ziyaret edilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

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ysk, deprem, yüksek seçim kurulu (ysk)