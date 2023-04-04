https://sputniknews.com.tr/20230404/yanan-evinden-3-kizini-kurtaran-unlu-oyuncu-4-evcil-hayvanimi-ve-her-seyimi-kaybettim-1069164372.html

Yanan evinden 3 kızını kurtaran Grey's Anatomy yıldızı: 4 evcil hayvanımı ve her şeyimi kaybettim

Yanan evinden 3 kızını kurtaran Grey's Anatomy yıldızı: 4 evcil hayvanımı ve her şeyimi kaybettim

Dünyaca ünlü Grey's Anatomy dizisinin yıldızı Caterina Scorsone, ailesiyle birlikte geçirdiği ev yangınını, sonrasında yaşadıklarını sosyal medya hesabından... 04.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-04T15:42+0300

2023-04-04T15:42+0300

2023-04-04T15:49+0300

yaşam

caterina scorsone

yangın

ev

evcil hayvan

oyuncu

abd

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/04/04/1069164854_0:0:2048:1152_1920x0_80_0_0_6d73ad31d411e5c16f265622e324552c.jpg

Grey's Anatomy oyuncusu Caterina Scorsone, evini yok eden ve 4 evcil hayvanını öldüren yangından 3 çocuğunu nasıl kurtardığını anlattı.2010 yılından bu yana tıp dizisinde Dr. Amelia Shepherd olarak yer alan yıldız oyuncu, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, yangın çıktığında kızlarını yatmaya hazırladığını açıkladı.Yaptığı paylaşımda 41 yaşındaki çocuklarını yıkamayı bitirirken koridorda duman gördüğünü ve evden kaçmak için sadece birkaç dakikası kaldığını söyledi.Enkazın, çocuklarının, kedi ve köpeklerinin fotoğraflarını paylaşan ve her şeyini kaybettiğini söyleyen Scorsone, şu ifadeleri kullandı:"Birkaç ay önce evim yandı. Çocuklarımı yatmaya hazırlarken ve banyo saatini bitirirken, küvetin etrafındaki harçtan duman sızmaya başladı. Koridordan aşağı baktığımda yoğun ve siyah bir duman dalgası oluşmuş, tüm evi dolduruyordu.Yangınlarla ilgili bir gerçek var; o da çok hızlı yayıldıkları. Üç çocuğumu evden çıkarmak için yaklaşık iki dakikam vardı ve ayağımızda ayakkabı yokken kurtulduk. Bir şekilde evden çıkmayı başardık. Bunun için sonsuza kadar minnettarım. Maalesef evcil hayvanlarımızın dördünü de kaybettik. Hâlâ bu kayıpla duruyoruz." Grammy ödüllü müzisyen eşi Rob Giles’tan 2020 yılında boşanan oyuncunun bu evlilikten 10 yaşında Eliza, 6 yaşında Paloma ve 3 yaşında Arwen Lucinda adında 3 kızı bulunuyor.

https://sputniknews.com.tr/20230404/arastirmaya-gore-istenen-cinsiyette-bebek-dogurabilmek-artik-mumkun-yuzde-80-oraninda-ise-yariyor-1069161677.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

caterina scorsone, yangın, ev, evcil hayvan, oyuncu, abd