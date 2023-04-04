https://sputniknews.com.tr/20230404/yanan-evinden-3-kizini-kurtaran-unlu-oyuncu-4-evcil-hayvanimi-ve-her-seyimi-kaybettim-1069164372.html
Yanan evinden 3 kızını kurtaran Grey's Anatomy yıldızı: 4 evcil hayvanımı ve her şeyimi kaybettim
Yanan evinden 3 kızını kurtaran Grey's Anatomy yıldızı: 4 evcil hayvanımı ve her şeyimi kaybettim
Dünyaca ünlü Grey's Anatomy dizisinin yıldızı Caterina Scorsone, ailesiyle birlikte geçirdiği ev yangınını, sonrasında yaşadıklarını sosyal medya hesabından... 04.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-04T15:42+0300
2023-04-04T15:42+0300
2023-04-04T15:49+0300
yaşam
caterina scorsone
yangın
ev
evcil hayvan
oyuncu
abd
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Grey's Anatomy oyuncusu Caterina Scorsone, evini yok eden ve 4 evcil hayvanını öldüren yangından 3 çocuğunu nasıl kurtardığını anlattı.2010 yılından bu yana tıp dizisinde Dr. Amelia Shepherd olarak yer alan yıldız oyuncu, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, yangın çıktığında kızlarını yatmaya hazırladığını açıkladı.Yaptığı paylaşımda 41 yaşındaki çocuklarını yıkamayı bitirirken koridorda duman gördüğünü ve evden kaçmak için sadece birkaç dakikası kaldığını söyledi.Enkazın, çocuklarının, kedi ve köpeklerinin fotoğraflarını paylaşan ve her şeyini kaybettiğini söyleyen Scorsone, şu ifadeleri kullandı:"Birkaç ay önce evim yandı. Çocuklarımı yatmaya hazırlarken ve banyo saatini bitirirken, küvetin etrafındaki harçtan duman sızmaya başladı. Koridordan aşağı baktığımda yoğun ve siyah bir duman dalgası oluşmuş, tüm evi dolduruyordu.Yangınlarla ilgili bir gerçek var; o da çok hızlı yayıldıkları. Üç çocuğumu evden çıkarmak için yaklaşık iki dakikam vardı ve ayağımızda ayakkabı yokken kurtulduk. Bir şekilde evden çıkmayı başardık. Bunun için sonsuza kadar minnettarım. Maalesef evcil hayvanlarımızın dördünü de kaybettik. Hâlâ bu kayıpla duruyoruz." Grammy ödüllü müzisyen eşi Rob Giles’tan 2020 yılında boşanan oyuncunun bu evlilikten 10 yaşında Eliza, 6 yaşında Paloma ve 3 yaşında Arwen Lucinda adında 3 kızı bulunuyor.
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caterina scorsone, yangın, ev, evcil hayvan, oyuncu, abd
caterina scorsone, yangın, ev, evcil hayvan, oyuncu, abd
Yanan evinden 3 kızını kurtaran Grey's Anatomy yıldızı: 4 evcil hayvanımı ve her şeyimi kaybettim
15:42 04.04.2023 (güncellendi: 15:49 04.04.2023) Abone ol
Dünyaca ünlü Grey's Anatomy dizisinin yıldızı Caterina Scorsone, ailesiyle birlikte geçirdiği ev yangınını, sonrasında yaşadıklarını sosyal medya hesabından paylaştı. Scorsone, "4 evcil hayvanımı ve her şeyimi kaybettim" ifadelerini kullandı.
Grey's Anatomy oyuncusu Caterina Scorsone, evini yok eden ve 4 evcil hayvanını öldüren yangından 3 çocuğunu nasıl kurtardığını anlattı.
2010 yılından bu yana tıp dizisinde Dr. Amelia Shepherd olarak yer alan yıldız oyuncu, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, yangın çıktığında kızlarını yatmaya hazırladığını açıkladı.
Yaptığı paylaşımda 41 yaşındaki çocuklarını yıkamayı bitirirken koridorda duman gördüğünü ve evden kaçmak için sadece birkaç dakikası kaldığını söyledi.
Enkazın, çocuklarının, kedi ve köpeklerinin fotoğraflarını paylaşan ve her şeyini kaybettiğini söyleyen Scorsone, şu ifadeleri kullandı:
"Birkaç ay önce evim yandı. Çocuklarımı yatmaya hazırlarken ve banyo saatini bitirirken, küvetin etrafındaki harçtan duman sızmaya başladı. Koridordan aşağı baktığımda yoğun ve siyah bir duman dalgası oluşmuş, tüm evi dolduruyordu.
Yangınlarla ilgili bir gerçek var; o da çok hızlı yayıldıkları. Üç çocuğumu evden çıkarmak için yaklaşık iki dakikam vardı ve ayağımızda ayakkabı yokken kurtulduk. Bir şekilde evden çıkmayı başardık. Bunun için sonsuza kadar minnettarım. Maalesef evcil hayvanlarımızın dördünü de kaybettik. Hâlâ bu kayıpla duruyoruz."
Grammy ödüllü müzisyen eşi Rob Giles’tan 2020 yılında boşanan oyuncunun bu evlilikten 10 yaşında Eliza, 6 yaşında Paloma ve 3 yaşında Arwen Lucinda adında 3 kızı bulunuyor.