https://sputniknews.com.tr/20230404/ukrayna-askerleri-birinci-dunya-savasindan-kalma-silahlarla-goruntulendi-1069184952.html
Ukrayna askerleri, Birinci Dünya Savaşı'ndan kalma silahlarla görüntülendi
Ukrayna askerleri, Birinci Dünya Savaşı'ndan kalma silahlarla görüntülendi
Ukraynalı askerlerinin Birinci ve İkinci Dünya Savaşları sırasında kullanılan ‘Maxim’ makineli tüfekli görüntüleri paylaşıldı. 04.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-04T22:46+0300
2023-04-04T22:46+0300
2023-04-04T22:46+0300
ukrayna krizi
ukrayna
birinci dünya savaşı
silah
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Ukrayna askerlerinin yüz yıldan daha uzun süre önce kullanılan makineli tüfekli görüntüleri Strana.ua sitesi tarafından Telegram kanalından paylaşıldı.Paylaşımda, “Ukraynalı askerler arkalarında Maxim makineli tüfeklerini çekiyor” ifadeleri kullanıldı.Daha önce, Ukraynalı askerler defalarca cephane yetmezliği ve ellerinde modern silahların olmadığından yakınmıştı.Otomatik silahların atası olarak kabul edilen Maxim makineli tüfeği, 1883 yılında tasarlandı. Farklı modifikasyonları, Birinci ve İkinci Dünya Savaşları sırasında yaygın olarak kullanılan makineli tüfek Rusya'da 20. yüzyılın ortalarında envanterden çıkarıldı.
https://sputniknews.com.tr/20230403/abdli-eski-parali-asker-ukraynali-askerler-ellerindeki-silahlari-suclulara-satiyor-1069122612.html
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ukrayna, birinci dünya savaşı, silah
ukrayna, birinci dünya savaşı, silah
Ukrayna askerleri, Birinci Dünya Savaşı'ndan kalma silahlarla görüntülendi
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Ukraynalı askerlerinin Birinci ve İkinci Dünya Savaşları sırasında kullanılan ‘Maxim’ makineli tüfekli görüntüleri paylaşıldı.
Ukrayna askerlerinin yüz yıldan daha uzun süre önce kullanılan makineli tüfekli görüntüleri Strana.ua sitesi tarafından Telegram kanalından paylaşıldı.
Paylaşımda, “Ukraynalı askerler arkalarında Maxim makineli tüfeklerini çekiyor” ifadeleri kullanıldı.
Daha önce, Ukraynalı askerler defalarca cephane yetmezliği ve ellerinde modern silahların olmadığından yakınmıştı.
Otomatik silahların atası olarak kabul edilen Maxim makineli tüfeği, 1883 yılında tasarlandı. Farklı modifikasyonları, Birinci ve İkinci Dünya Savaşları sırasında yaygın olarak kullanılan makineli tüfek Rusya'da 20. yüzyılın ortalarında envanterden çıkarıldı.