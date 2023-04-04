https://sputniknews.com.tr/20230404/ukrayna-askerleri-birinci-dunya-savasindan-kalma-silahlarla-goruntulendi-1069184952.html

Ukrayna askerleri, Birinci Dünya Savaşı'ndan kalma silahlarla görüntülendi

Ukrayna askerleri, Birinci Dünya Savaşı'ndan kalma silahlarla görüntülendi

Ukraynalı askerlerinin Birinci ve İkinci Dünya Savaşları sırasında kullanılan ‘Maxim’ makineli tüfekli görüntüleri paylaşıldı. 04.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-04T22:46+0300

2023-04-04T22:46+0300

2023-04-04T22:46+0300

ukrayna krizi

ukrayna

birinci dünya savaşı

silah

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Ukrayna askerlerinin yüz yıldan daha uzun süre önce kullanılan makineli tüfekli görüntüleri Strana.ua sitesi tarafından Telegram kanalından paylaşıldı.Paylaşımda, “Ukraynalı askerler arkalarında Maxim makineli tüfeklerini çekiyor” ifadeleri kullanıldı.Daha önce, Ukraynalı askerler defalarca cephane yetmezliği ve ellerinde modern silahların olmadığından yakınmıştı.Otomatik silahların atası olarak kabul edilen Maxim makineli tüfeği, 1883 yılında tasarlandı. Farklı modifikasyonları, Birinci ve İkinci Dünya Savaşları sırasında yaygın olarak kullanılan makineli tüfek Rusya'da 20. yüzyılın ortalarında envanterden çıkarıldı.

https://sputniknews.com.tr/20230403/abdli-eski-parali-asker-ukraynali-askerler-ellerindeki-silahlari-suclulara-satiyor-1069122612.html

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