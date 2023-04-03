https://sputniknews.com.tr/20230403/abdli-eski-parali-asker-ukraynali-askerler-ellerindeki-silahlari-suclulara-satiyor-1069122612.html
ABD’li eski paralı asker: Ukraynalı askerler ellerindeki silahları suçlulara satıyor
ABD’li eski paralı asker: Ukraynalı askerler ellerindeki silahları suçlulara satıyor
Eski bir ABD askeri olan ve yaklaşık bir yıl boyunca çeşitli Ukrayna askeri birimlerinde paralı asker olarak görev yapan John McIntyre, Ukraynalı askerlerin... 03.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-03T20:13+0300
2023-04-03T20:13+0300
2023-04-03T20:13+0300
ukrayna krizi
ukrayna krizi
paralı asker
silah
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ABD’li eski paralı asker McIntyre, Ukraynalı askerlerin ellerindeki silahları suçlulara sattığını ifade etti.John McIntyre, Rus Perviy Kanal televizyonuna açıklamasında, “Orada hırsızlık çok yaygın hal aldı. Bu kişilerin böyle arabaları nasıl alabildiğini merak ediyordum. Birilerine silah mı satıyorlar?” ifadesini kullandı.Ukraynalı askerlerin bir suç planı geliştirdiğini kaydeden John McIntyre’ın sözlerine göre, silah Ukrayna’ya gelince tedarikçi özel bir işaret bırakıyor. Bu silah sonra askeri birliklere dağıtılmalı. Ancak sevkiyat sırasında silah 'kayboluyor.'Eski paralı asker, böylelikle ABD yapımı tabancaların, makineli tüfeklerin ve tanksavar füze sistemlerinin suçluların eline geçtiğini kaydetti.
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ukrayna krizi, paralı asker, silah
ukrayna krizi, paralı asker, silah
ABD’li eski paralı asker: Ukraynalı askerler ellerindeki silahları suçlulara satıyor
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Eski bir ABD askeri olan ve yaklaşık bir yıl boyunca çeşitli Ukrayna askeri birimlerinde paralı asker olarak görev yapan John McIntyre, Ukraynalı askerlerin, yabancı marka araba alabilmek için, ABD’den gelen silahları suç unsurlarına sattığını belirtti.
ABD’li eski paralı asker McIntyre, Ukraynalı askerlerin ellerindeki silahları suçlulara sattığını ifade etti.
John McIntyre, Rus Perviy Kanal televizyonuna açıklamasında, “Orada hırsızlık çok yaygın hal aldı. Bu kişilerin böyle arabaları nasıl alabildiğini merak ediyordum. Birilerine silah mı satıyorlar?” ifadesini kullandı.
Ukraynalı askerlerin bir suç planı geliştirdiğini kaydeden John McIntyre’ın sözlerine göre, silah Ukrayna’ya gelince tedarikçi özel bir işaret bırakıyor. Bu silah sonra askeri birliklere dağıtılmalı. Ancak sevkiyat sırasında silah 'kayboluyor.'
Eski paralı asker, böylelikle ABD yapımı tabancaların, makineli tüfeklerin ve tanksavar füze sistemlerinin suçluların eline geçtiğini kaydetti.