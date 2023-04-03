https://sputniknews.com.tr/20230403/abdli-eski-parali-asker-ukraynali-askerler-ellerindeki-silahlari-suclulara-satiyor-1069122612.html

ABD’li eski paralı asker: Ukraynalı askerler ellerindeki silahları suçlulara satıyor

ABD’li eski paralı asker: Ukraynalı askerler ellerindeki silahları suçlulara satıyor

Eski bir ABD askeri olan ve yaklaşık bir yıl boyunca çeşitli Ukrayna askeri birimlerinde paralı asker olarak görev yapan John McIntyre, Ukraynalı askerlerin... 03.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-03T20:13+0300

2023-04-03T20:13+0300

2023-04-03T20:13+0300

ukrayna krizi

ukrayna krizi

paralı asker

silah

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/04/15/1055751407_0:171:3033:1877_1920x0_80_0_0_51777b84bbde4e84506693a7180daf14.jpg

ABD’li eski paralı asker McIntyre, Ukraynalı askerlerin ellerindeki silahları suçlulara sattığını ifade etti.John McIntyre, Rus Perviy Kanal televizyonuna açıklamasında, “Orada hırsızlık çok yaygın hal aldı. Bu kişilerin böyle arabaları nasıl alabildiğini merak ediyordum. Birilerine silah mı satıyorlar?” ifadesini kullandı.Ukraynalı askerlerin bir suç planı geliştirdiğini kaydeden John McIntyre’ın sözlerine göre, silah Ukrayna’ya gelince tedarikçi özel bir işaret bırakıyor. Bu silah sonra askeri birliklere dağıtılmalı. Ancak sevkiyat sırasında silah 'kayboluyor.'Eski paralı asker, böylelikle ABD yapımı tabancaların, makineli tüfeklerin ve tanksavar füze sistemlerinin suçluların eline geçtiğini kaydetti.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ukrayna krizi, paralı asker, silah