https://sputniknews.com.tr/20230404/savcilik-sinan-ates-dosyasina-bakan-savcinin-dosyadaki-yetkileri-kaldirildi-iddiasini-yalanladi-1069144105.html
Savcılık, 'Sinan Ateş dosyasına bakan savcının dosyadaki yetkileri kaldırıldı' iddiasını yalanladı
Savcılık, 'Sinan Ateş dosyasına bakan savcının dosyadaki yetkileri kaldırıldı' iddiasını yalanladı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, medyada yer alan 'Sinan Ateş dosyasına bakan savcının dosyadaki yetkileri kaldırıldı' haberinin gerçeği yansıtmadığını... 04.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-04T11:15+0300
2023-04-04T11:15+0300
2023-04-04T11:15+0300
türkiye
türkiye
sinan ateş
ankara cumhuriyet başsavcılığı
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, medyada yer alan 'Sinan Ateş dosyasında şüpheli konumda bulunan Tolgahan Demirbaş’ı ikinci kez gözaltına almak isteyen savcının dosyadaki yetkileri kaldırıldı' haberine ilişkin açıklama yaptı. Yapılan açıklamada soruşturmanın titizlikle yürütüldüğü belirtilirken, haberin gerçeği yansıtmadığı ifade edildi.Açıklamada şu ifadeler yer aldı:
https://sputniknews.com.tr/20230209/sinan-ates-cinayeti-tetikcisinin-ifadesi-ortaya-cikti-1066788811.html
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türkiye, sinan ateş, ankara cumhuriyet başsavcılığı
türkiye, sinan ateş, ankara cumhuriyet başsavcılığı
Savcılık, 'Sinan Ateş dosyasına bakan savcının dosyadaki yetkileri kaldırıldı' iddiasını yalanladı
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, medyada yer alan 'Sinan Ateş dosyasına bakan savcının dosyadaki yetkileri kaldırıldı' haberinin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, medyada yer alan 'Sinan Ateş dosyasında şüpheli konumda bulunan Tolgahan Demirbaş’ı ikinci kez gözaltına almak isteyen savcının dosyadaki yetkileri kaldırıldı' haberine ilişkin açıklama yaptı.
Yapılan açıklamada soruşturmanın titizlikle yürütüldüğü belirtilirken, haberin gerçeği yansıtmadığı ifade edildi.
Açıklamada şu ifadeler yer aldı:
"Anılan haberin 'yalan haber' niteliğinde olduğu, adı geçen savcımızın halihazırda soruşturmada görevinin devam ettiği, kaldı ki haber içeriğinde geçen 'ikinci kez gözaltına almak isteyince izne çıkarılan' ifadesinin de gerçeği yansıtmadığı, haber yapılırken doğru bilgi verilmesinin gazetecilik mesleğinin temel ilkesi olması zorunluluğuna maalesef uyulmadığı, anılan soruşturmanın bir başsavcı vekili ve iki cumhuriyet savcısı tarafından titizlikle yürütüldüğünün tekrar vurgulanması zorunlu görüldüğünden kamuoyuna duyurulur."